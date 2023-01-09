В полиции и Минюсте Бразилии назвали число арестованных после штурма правительственных зданий в столице страны

В ходе сегодняшней полицейской операции было арестовано не менее 170 человек. Все мероприятия проведены подразделениями спецуправления полиции (DPE PCDF). Все задержанные подозреваются в причастности к преступным деяниям, в том числе совершённым против штаба Сил Республики.

Мы обязательно накажем по закону всех тех, кто причастен к прорыву в правительственные здания.

Неспокойно все последние часы в Бразилии. Сотни манифестантов ворвались в целый ряд правительственных зданий воскресным вечером. По последним данным, протестующие, прорвав оцепление, ворвались в резиденцию президента страны – дворец Планалту – в столице страны городе Бразилиа, а также в здания Федерального верховного суда и национального конгресса.Полиции в конечном итоге пришлось применять силу. К правительственным зданиям были переброшены дополнительные подразделения стражей правопорядка, включая полицейских из других штатов Бразилии.Пресс-служба департамента полиции Федерального округа Бразилиа (столичного региона):Перед этим президент страны Лула да Силва издал специальный указ, на основании которого было разрешено осуществление так называемого федерального вмешательство в дела общественной безопасности Федерального округа Бразилиа. Во время подписания указа бразильский президент находился в поездке в деловую столицу страны - Сан-Паулу.По последним данным, в правительственные здания и здание суда ворвались сторонники Жаира Болсонару, полномочия президента Бразилии у которого истекли 1 января. Напомним, что он с незначительным отрывом проиграл Луле да Силве.К настоящему моменту все административные здания в Федеральном округе Бразилиа от протестующих очищены. Это подтвердил исполнительный секретарь Минюста Рикардо Капелли:События в Бразилии 8 января 2023 года напомнили о событиях в Вашингтоне двухлетней давности, когда протестующие штурмовали здание Конгресса. Аресты в США по возбужденным после того штурма уголовным делам продолжаются до сих пор.