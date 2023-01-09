Военное обозрение
Войти Регистрация

В полиции и Минюсте Бразилии назвали число арестованных после штурма правительственных зданий в столице страны

4
В полиции и Минюсте Бразилии назвали число арестованных после штурма правительственных зданий в столице страны

Неспокойно все последние часы в Бразилии. Сотни манифестантов ворвались в целый ряд правительственных зданий воскресным вечером. По последним данным, протестующие, прорвав оцепление, ворвались в резиденцию президента страны – дворец Планалту – в столице страны городе Бразилиа, а также в здания Федерального верховного суда и национального конгресса.


Полиции в конечном итоге пришлось применять силу. К правительственным зданиям были переброшены дополнительные подразделения стражей правопорядка, включая полицейских из других штатов Бразилии.

Пресс-служба департамента полиции Федерального округа Бразилиа (столичного региона):

В ходе сегодняшней полицейской операции было арестовано не менее 170 человек. Все мероприятия проведены подразделениями спецуправления полиции (DPE PCDF). Все задержанные подозреваются в причастности к преступным деяниям, в том числе совершённым против штаба Сил Республики.

Перед этим президент страны Лула да Силва издал специальный указ, на основании которого было разрешено осуществление так называемого федерального вмешательство в дела общественной безопасности Федерального округа Бразилиа. Во время подписания указа бразильский президент находился в поездке в деловую столицу страны - Сан-Паулу.

По последним данным, в правительственные здания и здание суда ворвались сторонники Жаира Болсонару, полномочия президента Бразилии у которого истекли 1 января. Напомним, что он с незначительным отрывом проиграл Луле да Силве.

К настоящему моменту все административные здания в Федеральном округе Бразилиа от протестующих очищены. Это подтвердил исполнительный секретарь Минюста Рикардо Капелли:

Мы обязательно накажем по закону всех тех, кто причастен к прорыву в правительственные здания.



События в Бразилии 8 января 2023 года напомнили о событиях в Вашингтоне двухлетней давности, когда протестующие штурмовали здание Конгресса. Аресты в США по возбужденным после того штурма уголовным делам продолжаются до сих пор.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:47
    +1
    В ходе сегодняшней полицейской операции было арестовано не менее 170 человек.
    Если учесть, что Болсонару, которого оппоненты сравнивают с Гитлером и Муссолини, то такие беспорядки не вызывают удивления. Странно, что нет информации о погибших/пострадавших, т.к. в этой пропитанной криминалом стране оружия на руках предостаточно. А вот то, что силы правопорядка быстро справились с можно сказать критической ситуацией вызывает удивление и восхищение. Правда не исключено, что продолжение будет.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 08:09
      0
      При этом сам Болсонару осудил беспорядки, организованные своими сторонниками.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:12
      +3
      где-то в Ростовской области тихо всплакнул Янукович "а шо так можно было" ?
  2. Комментарий был удален.
  3. Загребун
    Загребун Сегодня, 08:23
    +1
    "В Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей" (С). При серьезном перевороте захватывают коммуникации. Здесь похоже просто "дом труба шатают".