Зеленский: Командующий сухопутными войсками на месте организовал шаги по укреплению обороны Бахмута и Соледара

Он на месте организовал шаги, которые необходимы для того, чтобы укрепить нашу оборону, в том числе шаги по переброске подразделений и по усилению огня (артиллерии).

Глава киевского режима опубликовал очередное обращение, в котором представил своё видение развитие ситуации на Донбасском фронте. По сути, Зеленский подтвердил, что наиболее сложной для украинских войск является ситуация в районе Соледера и Бахмута (Артёмовска), агломерация которых, по сути, является ключевым рубежом обороны ВСУ на всём Донбассе.Потеряв значительную часть территории Соледара, украинские войска понесли ещё и значительные потери в людском ресурсе, что поставило всю украинскую группировку в Артёмовске и Соледаре на грань возможности осуществлять сопротивление российским войскам.В видеообращении Зеленский заявил, что командующий сухопутными войсками генерал Сырский «объехал войска, обороняющие Бахмут и Соледар».Зеленский:Напомним, что на днях появились сообщения о том, что украинское командование отдало приказ остаткам войск отступать из Соледара, чтобы не оказаться в полном окружении. Пока эта информация не подтвердилась, зато подтвердилась информация о том, что российские штурмовые группы вошли в город с нескольких сторон. В частности, бои идут в западных кварталах города, включая территорию железнодорожной станции Соль.Киевский режим бросает всё новые и новые резервы в направлении Соледара, так как понимает, что потеря этого города приведёт и к потере Бахмута (Артёмовска) с последующей возможностью для ВС РФ развивать наступление сразу на нескольких направлениях, в том числе на Константиновку и Краматорск.Бои, в том числе уличные, за Артёмовск и Соледар продолжаются.