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Зеленский: Командующий сухопутными войсками на месте организовал шаги по укреплению обороны Бахмута и Соледара

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Зеленский: Командующий сухопутными войсками на месте организовал шаги по укреплению обороны Бахмута и Соледара

Глава киевского режима опубликовал очередное обращение, в котором представил своё видение развитие ситуации на Донбасском фронте. По сути, Зеленский подтвердил, что наиболее сложной для украинских войск является ситуация в районе Соледера и Бахмута (Артёмовска), агломерация которых, по сути, является ключевым рубежом обороны ВСУ на всём Донбассе.


Потеряв значительную часть территории Соледара, украинские войска понесли ещё и значительные потери в людском ресурсе, что поставило всю украинскую группировку в Артёмовске и Соледаре на грань возможности осуществлять сопротивление российским войскам.

В видеообращении Зеленский заявил, что командующий сухопутными войсками генерал Сырский «объехал войска, обороняющие Бахмут и Соледар».

Зеленский:

Он на месте организовал шаги, которые необходимы для того, чтобы укрепить нашу оборону, в том числе шаги по переброске подразделений и по усилению огня (артиллерии).

Напомним, что на днях появились сообщения о том, что украинское командование отдало приказ остаткам войск отступать из Соледара, чтобы не оказаться в полном окружении. Пока эта информация не подтвердилась, зато подтвердилась информация о том, что российские штурмовые группы вошли в город с нескольких сторон. В частности, бои идут в западных кварталах города, включая территорию железнодорожной станции Соль.

Киевский режим бросает всё новые и новые резервы в направлении Соледара, так как понимает, что потеря этого города приведёт и к потере Бахмута (Артёмовска) с последующей возможностью для ВС РФ развивать наступление сразу на нескольких направлениях, в том числе на Константиновку и Краматорск.

Бои, в том числе уличные, за Артёмовск и Соледар продолжаются.
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22 комментария
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 07:37
    +4
    похоже вся "СВО" и будет всё время тут проводиться,несколько лет.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:44
      -4
      Надеемся , что вы не угадали. Движение ведь началось, а Зе все возложил на Сырского. Это означает , что всё у них там швах. Было бы хорошо , сказал бы ,что он лично распорядился там то то и то то
      1. фридрих
        фридрих Сегодня, 07:55
        +2
        Так на это и похоже, перекладывание ответственности, как и у нас с "перегруппировками и непростыми решениями".
    2. фридрих
      фридрих Сегодня, 07:50
      +5
      laughing Главное, чтобы не было больше "успешных перегруппировок" , а то так и под Курск или Воронеж перенести можно, так называемую "СВО" (Странная или случайная военная операция)...
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:59
      -2
      Цитата: Аэродромный
      похоже вся "СВО" и будет всё время тут проводиться,несколько лет.
      Генерал Шаманов, в своей оценке СВО, был прав, но ему никто не поверил.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:07
        -1
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Аэродромный
        похоже вся "СВО" и будет всё время тут проводиться,несколько лет.
        Генерал Шаманов, в своей оценке СВО, был прав, но ему никто не поверил.

        А что за оценка то была? Надеюсь не за свои счета в заграничных банках переживал?!0
      2. Николай310
        Николай310 Сегодня, 08:07
        +3
        Шаманова бы самого сюда...да что-то не очень рвётся...а против плоховоружённых чеченцев строить из себя крутого-проще было...

        если кто и нужен,так это Рохлин,который мог даже исходя из примитивных указов "больших женералей" найти выгодный способ и операцию выполнить и солдат на убой не бросать...
  2. volodimer
    volodimer Сегодня, 07:43
    0
    Генерал с заградотрядом объехал позиции..
    Нашим ребятам удачи!
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:57
      +1
      Да,удачи нашим снайперам,стрелкам и артиллеристам.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:44
    +1
    Еще одно подтверждение того, что данная конкретная агломерация это не клетки ровной шахматной доски. Позиция киевских пропагандистов понятна-" у нас там за одним укрепами еще другие" , но по факту Соледар как бы вытянут в линию, вместе с агломерациями Бахмутское и селом Покровское и все это вместе прикрывало Артемовск с востока как раз. После потери Соледара Артемовский гарнизон сразу оказывается в полукольце. не говоря уже о подземных укрытиях в виде соляных шахт, которые перейдут в руки ВС РФ, там можно размещать БК и личный состав вне угрозы поражения. В прошлый раз потеря Попасной привела как раз к Соледару. в этот раз потеря Соледара приведет к падению Артемовска, а падение Артемовска переведет бои под Славянск и Краматорск.
    А что командующий объезжает, так это так очередная пиар акция-дохлому припарки. В Лисичанск сам зеленский приезжал перед его сдачей. И про Мариуполь вещал что не сдаст никогда. Как только освободим Артёмовск сразу скажет что главное это Славянск. и Краматорск а про Артемовск забудет как и не было.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:51
    +1
    Думаю, это уже агония ВСУ на этом направлении. Разгром укропа, в районе Соледар - Артёмовск, неизбежен.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:08
      +1
      Для этого в начале нужно перерезать все пути подвоза боеприпасов и пополнений. Пока этого не произойдет, эта битва будет длится очень долго. Зеленский по видимому решил там устроить новый Верден.
    2. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:14
      0
      Агония длится уже несколько месяцев. Главного они добились , удерживают в то время пока запад наращивает помощь
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:00
    +1
    в том числе шаги по переброске подразделений и по усилению огня (артиллерии).
    Это можно понять как то, что привез с собой подкрепление и снаряды? Переброску подразделений и подвоз б/п можно было организовать и не выходя из своего штаба. Значит это исключительно информация для Запада показать, что все якобы под контролем.
    генерал Сырский «объехал войска, обороняющие Бахмут и Соледар»
    Наверное особенно тщательно "объезжал войска" в Соледаре куда российские войска зашли с нескольких сторон и уже захвачена большая часть этого городка.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:04
    0
    на днях появились сообщения о том, что украинское командование отдало приказ остаткам войск отступать из Соледара, чтобы не оказаться в полном окружении.

    Командованию ВСУ скорее важен сам Бахмут ,чем те что могут оказаться в окружении .Такого приказа не может быть априори
  7. Николай310
    Николай310 Сегодня, 08:05
    +4
    агломерация которых, по сути, является ключевым рубежом обороны ВСУ на всём Донбассе.


    угу...а потом будет славянско-краматорская "ключевая агломерация"...правильно ли я понимаю,что в Марьинке и Авдеевке ключевых рубежей нет и 11 месяцев там только потому,что "нам некуда торопиться"???

    все вот эти оды в конечном итоге превращаются просто в фарс,а то и откровенный позор,как это случилось с операцией VOZмездия женераля Конашенкова...где он уничтожил в располагах сотни ВСУшников,но при этом не повредив даже остекления...

    ведь все смеются уже над нами от таких "сводок"...21-й век на дворе,интернет распространяет информацию со "скоростью света"...ну нельзя работать по принципу 41-го года и говорить о приграничных боях,когда потерян Минск...теперь понятно,почему в бункере розовых пони всё идёт по плану и с опережением...с такими вот отчётиками-то
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:22
      0
      Нужно помнить что сейчас не 41 год когда можно было просто изьять приемники у населения. Не будет правдивой информации от Конашенкова, население начнет искать ее у разных блогеров или в украинских СМИ, ну а там уже уложили несметные орды "орков".
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:14
    -3
    Я так понимаю у бандеромразот намечается очередная перемога. Вот только абрамсы все никак не подъедут к Москве. Это видимо потому что запад опасается отдавать селюкам свои танки. Жаль Люсьен арестович перестала комментировать боевые действия - у нее креативнее получалось чем у зелибобика. А в общем чем больше 200 бандерлогов тем лучше.
  9. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 08:32
    +2
    Казалось жизнь должна была научить руководство МО от "победных " рапортов. Но нет. Вчера МО в очередной раз опозорилось, опубликовав сообщение о якобы ударе возмездия за Макеевку. Что сказать. Удар был. Возмездия не было. Соревнуются с бароном Мюнхгаузеном. Такие выкрутасы подрывают веру в любые сообщения об успехах ВС РФ в СВО. Так что вошли в Соледар, или не вошли в Соледар - это неизвестно.
  10. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 08:42
    -1
    Сейчас погода стоит. Командованию бы не прозевать важный момент и укрепить штурмующие группы артиллерией и бронетехникой. Выход на дорогу Славянск-Соледар создаёт большие проблемы ВСУ. В таких случаях они начинают планировать свои контрудары.Сейчас надо ожидать со стороны Северска. Поэтому надо активизироваться у Белогоровки.
  11. alexoff
    alexoff Сегодня, 08:50
    0
    Судя по отсутствию мертвых украинских генералов они все защищены красными линиями. Видимо отсутствием огня он спасал всушников
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:57
    0
    Как я понимаю, организовал заградотряды и подвоз нового мяса.