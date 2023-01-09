Немецкая пресса: У Германии не получится быстро передать 40 БМП Marder Украине

В настоящее время власти Германии спешно пытаются решить вопрос с поиском достаточного для поставок Украине количества боевых машин пехоты Marder. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.Ранее стало известно, что Берлин решил передать киевскому режиму 40 бронемашин Marder. Но оперативно сделать это не получится. Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт пообещал еще 6 января ответить на вопросы журналистов о сроках поставок бронированных машин Украине. Но этого не произошло, а причина тому банальна – сейчас Германия не располагает должным количеством «лишних» БМП. Поэтому быстро поставить БМП Украине не получится.Как стало известно немецким журналистам, на складах германской компании Rheinmetall в настоящее время осталось всего 60 боевых машин пехоты Marder, но и они нуждаются в ремонте. Задачи по модернизации боевых машин весьма масштабны, быстро их отремонтировать не выйдет. Поэтому при самом оптимальном для Украины и Германии раскладе, начать основные поставки БМП Берлин сможет не ранее конца марта 2023 года.Есть и другой вариант – отдать Украине те бронемашины, которые сейчас находятся на вооружении самого бундесвера. Но тогда германские сухопутные войска лишатся значительной части используемых БМП, а у бундесвера с вооружением и так наблюдаются проблемы. Поэтому германские власти сейчас срочно ищут выход из сложившейся ситуации, а украинским военным радоваться по поводу анонсированных поставок БМП преждевременно.Напомним, что, по данным открытых источников, бундесвер сегодня имеет на вооружении более 300 БМП Marder. Но далеко не все из них исправны.