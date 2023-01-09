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Немецкая пресса: У Германии не получится быстро передать 40 БМП Marder Украине

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Немецкая пресса: У Германии не получится быстро передать 40 БМП Marder Украине

В настоящее время власти Германии спешно пытаются решить вопрос с поиском достаточного для поставок Украине количества боевых машин пехоты Marder. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.


Ранее стало известно, что Берлин решил передать киевскому режиму 40 бронемашин Marder. Но оперативно сделать это не получится. Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт пообещал еще 6 января ответить на вопросы журналистов о сроках поставок бронированных машин Украине. Но этого не произошло, а причина тому банальна – сейчас Германия не располагает должным количеством «лишних» БМП. Поэтому быстро поставить БМП Украине не получится.

Как стало известно немецким журналистам, на складах германской компании Rheinmetall в настоящее время осталось всего 60 боевых машин пехоты Marder, но и они нуждаются в ремонте. Задачи по модернизации боевых машин весьма масштабны, быстро их отремонтировать не выйдет. Поэтому при самом оптимальном для Украины и Германии раскладе, начать основные поставки БМП Берлин сможет не ранее конца марта 2023 года.

Есть и другой вариант – отдать Украине те бронемашины, которые сейчас находятся на вооружении самого бундесвера. Но тогда германские сухопутные войска лишатся значительной части используемых БМП, а у бундесвера с вооружением и так наблюдаются проблемы. Поэтому германские власти сейчас срочно ищут выход из сложившейся ситуации, а украинским военным радоваться по поводу анонсированных поставок БМП преждевременно.

Напомним, что, по данным открытых источников, бундесвер сегодня имеет на вооружении более 300 БМП Marder. Но далеко не все из них исправны.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sonaz
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:58
    +2
    Короче, даже эти жалкие 40 штук , сначала надо чинить (под видом модернизации) потом доставлять, потом размазывать по подразделениям или сводить в одно-условно немецкое. и потом как-то применять на поле боя. Поддержка больше психологическая. Что-то вроде поставок Антанты для Деникина и Врангеля. Что-то дают. что-то привозят но на фронте особой роли не играет. зато мы точно узнали, что у немцев в загашнике никакой бронетехники не осталось. Просто ноль! Сразу спокойнее за Калининград как-то. Не такой уж ты и крутой бэтмэн оказался. А кроль-то голый. Вот вам и ваша хваленая НАТО. Ну шо хлопцы, помогли вам ваши фрицы?
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 08:33
      -1
      что у немцев в загашнике никакой бронетехники не осталось. Просто ноль!

      Так у них танки есть. Весь хлам уже сбросили, осталось только то, что жалко и только для себя.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:04
        0
        Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт пообещал еще 6 января ответить на вопросы журналистов о сроках поставок бронированных машин Украине.

        Все это лукавство. Передача техники и вооружения Украине происходит и дальше будет происходить строго по графику НАТО по мере комплектации новых укро- корпусов.
    2. kaufman
      kaufman Сегодня, 09:19
      0
      Гонзалес , это вы!? Почитайте общие цифры сколько коллективный запад Франция , Германия , США передают ! БМП , колесные танки , самоходки 155 мм , гаубицы 105 мм , ракеты и т.д. И на конец месяца запланирован новый Рамштайн , где ещё и Италии подкрутят - те то же дадут
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:01
    +2
    Проблем в том что не немецкая пресса руководит процессом передачи вооружения ,а продажные политики Германии
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:03
    +1
    Не надо им торопиться с ремонтом.Надо тщательнее подходить к этому вопросу.Ну если к следующему 24 году,то будет по графику.
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 08:10
      +1
      Так инфа была что передадут бмп предназначенные грекам? Чую следы путают.
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:11
    +1
    Даже если все 300 передать, для такого фронта, для такой позиционной артилерийской войны бесполезное железо. Вертолётчики потренируются хоть цена мардера перекроет цену вихрям, а не бесплатные советские заделы.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:19
    0
    начать основные поставки БМП Берлин сможет не ранее конца марта 2023 года.
    Зато под нажимом Сша было с помпой объявлено о передаче чуть ли не завтра. Думается, что после очередной беседы с американцами Шольц быстро найдет выход из "щекотливой" ситуации.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:20
    -1
    Неужто наша власть жизни солдат считает на рубли? Ракета дороже, значит поползет ванек.
    А где свр и штирлицы с агентами?
    Как победить в артемовске без победы в тылах, на днепре и житомире.
    Мясорубка.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:30
      +1
      Цитата: антивирус
      Неужто наша власть жизни солдат считает на рубли? Ракета дороже, значит поползет ванек.

      Власть не пнул- день зря прошел?
  7. Ж-12
    Ж-12 Сегодня, 08:34
    0
    Понятно было, что вот так вот сразу не поставить, но к концу марта? Может быть? Видимо эффективные менеджеры засели не только у нас в правительстве, но и в Германии.
    Помниться мне, что некогда, НАТО производило масштабное перевооружение, и в страхе перед танковой армией красных клепало планы ядерной войны, попутно набивая склады оружием впрозапас. Подрасслабились чет партнёры по опасному бизнесу.
    Поставить, это пол дела. Нужно это ещё на тактические единицы поделить, экипаж обучить, слаживание какое никакое провести.
    Без нормального слаживания это металлолом будет.
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 08:48
    0
    Что эта колбаса себе позволяет? Забыли, кто самый главный на континенте?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:49
    0
    Как стало известно немецким журналистам, на складах германской компании Rheinmetall в настоящее время осталось всего 60 боевых машин пехоты Marder, но и они нуждаются в ремонте. Задачи по модернизации боевых машин весьма масштабны, быстро их отремонтировать не выйдет. Поэтому при самом оптимальном для Украины и Германии раскладе, начать основные поставки БМП Берлин сможет не ранее конца марта 2023 года.
    . Немцы, все ж, не полосатики... откровенный хлам, вроде как, не хотят передавать.
    Впрочем, может быть и другая причина задержки, да не одна.
  10. Kotisha
    Kotisha Сегодня, 09:19
    0
    Чего ждёт Володя??? пока немцы снова замерзнут под Москвой??? может уже превентивно разочек нормальным чем нибудь жахнуть по бундесверу с открытками "Готовы повторить 45-й"