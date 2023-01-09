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Тайваньская армия зафиксировала приближение к острову 57 самолетов и 4 военных кораблей Китая

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Тайваньская армия зафиксировала приближение к острову 57 самолетов и 4 военных кораблей Китая

В течение минувших суток к острову Тайвань приблизились 57 военных самолетов и 4 военных корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщили в Министерстве обороны Тайваня.


По утверждению тайваньского военного ведомства, 28 из обнаруженных в течение суток самолетов пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива и заходили в опознавательную зону сил противовоздушной обороны Тайваня. Среди них были 3 разведывательных беспилотных аппарата BZK-005, 6 истребителей J-11, два стратегических бомбардировщика H-6, по два истребителя Су-30 и J-10, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и 12 истребителей J-16.

Кроме того, в Тайваньском проливе, недалеко от острова, передвигаются 4 военных корабля Военно-морских сил НОАК, что также беспокоит тайваньских военных.

Ранее масштабное вторжение в зону охвата противовоздушной обороны Тайваня было осуществлено 26 декабря 2022 года. Тогда тайваньские силы ПВО зафиксировали 71 летательный аппарат НОАК, в том числе истребители и беспилотные летательные аппараты.

Между тем, 8 января Восточное командование Народно-освободительной армии Китая заявило о начале очередных военных учений в непосредственной близости от острова. Теперь Китай проводит такие учения регулярно, что является постоянным поводом для беспокойства тайваньских властей.

Сейчас тайваньская армия уже направила воздушные и морские патрули для отслеживания маневров китайских вооруженных сил. На Тайване были развернуты комплексы наземного базирования средств противовоздушной обороны.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Yuxuan1122
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9 комментариев
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  1. Злой543
    Злой543 Сегодня, 08:11
    +4
    Даешь начало китайской сво 24 февраля! laughing
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:15
      +4
      У НАТО больше нет оружия для Тайваня. Все на защиту бизнеса семьи Байдена ушло. Интересно, как отреагирует сенат США?! У них то бизнес там, на Тайване. Ох и тяжело придется Бидону если там начнется СВО laughing
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 08:19
        +3
        Вчера по телеку инфа прошла что конгресмены сша вложились в акции впк. Так что для них новая война клондайк.
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 08:27
          0
          Думаю пинды ,как всегда в шоколаде будут но я за Бидона переживаю laughing . Хотя они те ещё гниды. Стопроцентов индийцев притянут в " помощь" и под нужным лозунгом. Мол вон ваши территории ...
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:12
    +4
    Вот они так задергают, замылят этим учениями. а потом в один прекрасный момент, техника прямо с тактически зенками учений начнет операцию по возращению Тайваня в родную гавань. Ох как бы мне тогда хотелось увидеть реакцию западных аналитиков на открытие второго фронта, который сразу же станет первым. а если еще чисто случайно, еще и Северная Корея решит восстановить территориальную целостность и суверенитет, вот это будет мощнейший геополитический ход на мировой шахматной доске. Западные арсеналы уже вон до последних бронемашин повыметены-европа практически небоеспособна. А вот чтоб с америкой бодаться неплохо бы еще пару горячих фронтов на планете. Тогда посмотрим как эти постколониальные жабы попрыгают на раскаленной сковородке народного гнева.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:16
    +2
    Амцы поставили цель и вернут производства в сша.
    В тч самые передовые.
    А платят за это - тайвань и китай.
    Провокации своих союзников.
    Без напряженности не будет чипов в аризоне
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:25
    +1
    Китайцы молодцы, пока осуществляют психические атаки - объявили начало учений и полетели самолеты, пошли корабли. К тому же т.н. "срединную линию Тайваньского пролива" КНР не признает. А если бы американцы постоянно не крутились в этом регионе, то глядишь и "учения" так часто Китай не проводил бы.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:33
    +1
    Конгрессмены США поставили на американский ВПК открыто и купили акции . Если Китай сам не захочет атаковать Тайвань ,значит ему помогут . Что там у нас из арсенала проверенного годами ,трагедия с пассажирским самолетом или потопление корабля с гражданскими ?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:41
      0

      APASUS (Pavo)
      Сегодня, 08:33
      НОВЫЙ
      0
      Конгрессмены США поставили на американский ВПК открыто и купили акции . Если Китай сам не захочет атаковать Тайвань ,значит ему помогут . Что там у нас из арсенала проверенного годами ,трагедия с пассажирским самолетом или потопление корабля с гражданскими ?
      мерикатос пойдёт по накатанной)). Собьют какой пассажир над океаном, и дело в шляпе.