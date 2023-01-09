Пресса США: Киев попал в зависимость от процессов, которые никак не может контролировать

Киев попал в зависимость от процессов, которые никак не может контролировать. Главный из таких процессов – выборы в США.

Это может привести к истощению украинских вооружённых сил.

В американской прессе обсуждается ситуация с выборами в США, которая может напрямую влиять на положение дел на Украине. В разных изданиях выходят материалы, в которых американские авторы пишут о том, что при всей той поддержке, которую Штаты оказывают Киеву, политическим силам внутри самих США всё сложнее объяснять своему избирателю, по каким причинам эту поддержку и помощь необходимо продолжать оказывать.В частности, отмечается, что американский избиратель «не до конца понимает», для чего из американского бюджета необходимо финансировать режим, который в самих же США обозначался как коррупционный и в связях с которым проявил себя сын тогдашнего вице-президента (а теперь и президента США) Джо Байдена Хантер.В издании The Washington Post обозреватель Элизабет Слай пишет, что выборы 2024 года в США могут привести к большим проблемам для Украины. По её словам, судьба Украина становится всё более зависимой от американских выборов.Выборы в конгресс, которые прошли в конце прошлого года, уже продемонстрировали необходимость для разных политических сил в США вести сложные переговоры, чтобы договориться о формате оказания Киеву помощи. Пока эти договорённости заключаются, пусть и с определённой «потерей времени для Украины», однако чем ближе выборы президента, тем больше могут меняться и параметры поддержки Киева Вашингтоном, и сама внутренняя риторика кандидатов.Лиз Слай:Эксперты в американской прессе отмечают, что если Киев столкнётся со снижением объёмов американской военной помощи, то Европа точно не сможет эту потерю компенсировать. А если на президентских выборах 2024 года победит кандидат-республиканец, то, как пишет издание, «обязательства США перед Киевом окажутся под вопросом, что подорвёт боеспособность украинской армии»: