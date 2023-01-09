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Пресса США: Киев попал в зависимость от процессов, которые никак не может контролировать

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Пресса США: Киев попал в зависимость от процессов, которые никак не может контролировать

В американской прессе обсуждается ситуация с выборами в США, которая может напрямую влиять на положение дел на Украине. В разных изданиях выходят материалы, в которых американские авторы пишут о том, что при всей той поддержке, которую Штаты оказывают Киеву, политическим силам внутри самих США всё сложнее объяснять своему избирателю, по каким причинам эту поддержку и помощь необходимо продолжать оказывать.


В частности, отмечается, что американский избиратель «не до конца понимает», для чего из американского бюджета необходимо финансировать режим, который в самих же США обозначался как коррупционный и в связях с которым проявил себя сын тогдашнего вице-президента (а теперь и президента США) Джо Байдена Хантер.

В издании The Washington Post обозреватель Элизабет Слай пишет, что выборы 2024 года в США могут привести к большим проблемам для Украины. По её словам, судьба Украина становится всё более зависимой от американских выборов.

Выборы в конгресс, которые прошли в конце прошлого года, уже продемонстрировали необходимость для разных политических сил в США вести сложные переговоры, чтобы договориться о формате оказания Киеву помощи. Пока эти договорённости заключаются, пусть и с определённой «потерей времени для Украины», однако чем ближе выборы президента, тем больше могут меняться и параметры поддержки Киева Вашингтоном, и сама внутренняя риторика кандидатов.

Лиз Слай:

Киев попал в зависимость от процессов, которые никак не может контролировать. Главный из таких процессов – выборы в США.

Эксперты в американской прессе отмечают, что если Киев столкнётся со снижением объёмов американской военной помощи, то Европа точно не сможет эту потерю компенсировать. А если на президентских выборах 2024 года победит кандидат-республиканец, то, как пишет издание, «обязательства США перед Киевом окажутся под вопросом, что подорвёт боеспособность украинской армии»:

Это может привести к истощению украинских вооружённых сил.
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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:23
    0
    Когда живешь на подачки с протянутой рукой, то, конечно, зависишь от того дадут тебе в руки копеечку или плюнут. но такова участь побирушки, хатаскрайники сами ее выбрали потому что очень любят "халяву" и верят что так бывает....

    всей страной выбрали президента-побирушку и сами предпочли вместо того чтоб строить и работать , зарабатывать не напрягаясь, а лучше жить на подачки за что они такие "не русацкие" , это прям национальной идеей украинства стало. гонять куда-то "на заработки" потому шо там работа полегши и плотют побольше, кто в Европу кто в Россию, хоть горшки за лежачим стариками выносить, но все не на заводе и не дома. потом приезжаешь вся такая модная-как же в эуропе побыла. Вот так и закладывалась эта тяга к халяве как к образу жизни. Все им кто-то что-то должен, все что-то схитрить и обдурить кого-то. Россия тоже когда-то этим переболела, тягой по заграницам кататься и шмотки возить, челночничество тогда это называлось. А в украине так и осталась психология 90-х годов. Целая страна заробитчан-челоночников живущая на западные пособия-подачки. Как территории освобождают, то долго поверить не могут, что РФ будет детские пособия и пенсии просто так давать, всем без взяток и "решания "за деньги чтоб начислили.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:29
    +1
    На сколько я понимаю это США попали в зависимость от украинских событий . Администрация США не может проиграть на Украине ,а иначе это будет еще один очевидный удар по США ,второй за последнее время после Афгана
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 08:38
      +1
      А афган был после эпичного провала в построении Иракской армии, а Ирак был После поражения во Вьетнаме, а Вьетнам после Кореи. да у США никогда не получалось у сателлита боеспособной армии создать!
    2. gsev
      gsev Сегодня, 08:43
      -1
      Цитата: APASUS
      Администрация США не может проиграть на Украине ,а иначе это будет еще один очевидный удар по США

      США проиграли войну во Вьетнаме. Однако когда Макнамара общался с вьетнамскими генералами спустя десятилетие после этой войны и начал рассказывать им, какие преференции США могли предложить Вьетнаму за отказ от военного союза с СССР и КНР, то услышал в ответ, что Вьетнам воевал за независимость, а не за интересы КНР и СССР. Сейчас поддерживая стремление Зеленского и Коломойского низвести русских до положения бесправных рабов и запретить им вести политику на Украине и иметь образование на русском языке, США толкают Россию и КНР в военно-политический союз. 1500 миллионов населения, Тихоокеанский флот соизмеримый с США, ядерный потенциал сравнимый с потенциалом НАТО, возможность разместить китайские ударные силы в Поволжье и Арктике делают войну с таким союзом как и экономическое соревнование проблематичным. В принципе США идут на поводу даже не украинского народа и его элиты а на поводу еврейско-армянской диаспоры Украины.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:46
    +4
    Пресса США: Киев попал в зависимость от процессов, которые никак не может контролировать
    . Ребятки, ну куда вас понесло, кому баки забивает?
    Кукуевские, скакуасы, антироссия, это проект наглов и ничего более!
    Чего там, кого, куев контролирует, контролировал???
    Это даже не смешно.
  4. Иван Пчелин
    Иван Пчелин Сегодня, 09:04
    +1
    Как серьёзные дяди отмывали деньги на войне, так и будут. Бояться Киеву нечего. Американские избиратели могут расслабиться, ничего понимать не нужно. Ну а простой народ по эту сторону океана -- в землю.