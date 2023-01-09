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Американский обозреватель призвал «выгнать» российский флот из Черного моря с помощью Турции

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Американский обозреватель призвал «выгнать» российский флот из Черного моря с помощью Турции

Западу необходимо обеспечить изгнание Черноморского флота России из Черного моря, чтобы изменить баланс сил в регионе и добиться безопасности для Украины. Об этом пишет автор журнала The Forbes Крэйг Хупер. По мнению обозревателя, президент Украины Владимир Зеленский упускает в своем мирном плане из 10 пунктов такой важный момент как изгнание российских военно-морских сил из Черного моря.


По утверждению Хупера, если боевые действия завершатся удачно для Украины, но Россия сохранит военное присутствие в Черном море, впоследствии она неизбежно вернется к агрессивной политике в регионе. Американский автор считает, что российский флот якобы будет преследовать торговые суда и вторгаться в украинские территориальные воды.

Любое перемирие, считает Хупер, должно привести к «изгнанию» российского флота из Черного моря. Это разрушит представление Москвы о том, что Азовское и Черное моря являются «русскими озерами». Также Россия потеряет важнейший инструмент влияния на Средиземноморский регион. Хупер называет господство в Черном море частью российской государственной идеологии.

Понимая, что осуществить «изгнание» России из Черного моря силами Украины или слабых стран НАТО вроде Болгарии и Румынии, невозможно, Хупер апеллирует к Турции. Он расписывает те выгоды, которые Анкара получит в случае ухода России из Черноморского региона. Обозреватель не забывает даже подчеркнуть, что «изгнание» российского флота из Черного моря продуктивно скажется для позиций Турции в Сирии.

Интересно, что главная цель турецкого военного присутствия в Сирии заключается в уничтожении курдских формирований, взращенных и поддерживаемых США, но американскому обозревателю не хочется акцентировать на этом внимание, коли уж цель статьи – обосновать выгоду для Турции в случае ухода России из Черноморского региона.

Однако в Турции, вероятно, все же понимают, что любое ослабление России в конечном итоге негативно скажется и на Анкаре. США и Евросоюз никогда не были в восторге от президента Турции Реджепа Эрдогана и проводимой им политики, поэтому ослабление турецкого государства станет следующей целью для Запада в регионе.

Хупер лукавит, призывая Турцию открыто выступать против России в Черноморском регионе, поскольку за посулами Анкаре стать ведущей державой в Черном море в действительности стоит стремление сначала ослабить Россию, а затем и «разобраться» с Турцией.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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16 комментариев
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  1. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:33
    +4
    С помощью Турции? А самим чё, слабо? laughing
    Всё, гегемон сдулся!
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:49
      +2
      Как меняется риторика:
      Нулевые - мы выгоним русских из Чёрного моря
      Десятые - мы поможем Турции выгнать русских из Чёрного моря
      Сейчас - пусть Турция для нас выгонит русских из Чёрного моря
      Если экстраполировать эту тенденцию на ближайшие десять лет, то от гегемона можно ждать слов - джентльмены, возьмите меня в свою тусовку, ну пожалуйста...
    2. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 08:50
      +1
      Ну да..А как же "Лига выдающихся джентльменов" и прочие персонажи "Марведпедии"..Призвать всех немедленно-от женщины-кошки до человека-комара, в ВСУ, дать по веслу и отправить отгонять русский флот от берегов Несчастной УКРАЛины.. hi
    3. Snay
      Snay Сегодня, 09:16
      +1
      Какой нафиг гегемон?
      Провокаторы всегда остаются провокаторами..
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:33
    +4
    Как бы флот НАТО не был выгнан из эгейского моря с помощью Турции из-за конфликта с Грецией. султан он такой себе фрукт. поди не забыл как запад его свергнуть с помощью гюленистов хотел. Не забыл как его одного против России оставили в конфликте из-за сбитого самолета? да и сейчас видит как его хваленые байрактары в землю повтыкались? Да и видит как НАТО в долгую войну против РФ не вывозит? Понимает. поди, за счет чьей территории американцы курдам создание Курдистана обещали? еще сто раз подумает на чью сторону переметнуться.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 09:11
      +1
      Турки не потянут выгнать из Эгейского моря флот Греции, греков поддерживают французы и американцы, американцы усилили базы в Греции своими беспилотниками и бронетехникой, янки недавно притащили на спорные острова между Турцией и Грецией сотни единиц брони для греков. Они явно поджигают регион. К тому же против Турции США ввели несколько санкций (одна из них за покупку С-400) и лира имеет инфляцию аж вторую в мире! Так что Эрдогану опираться остаётся только на Россию, чтобы удержать власть...именно поэтому турки срочно ведут переговоры по выводу своих войск с севера Сирии на почётных условиях выхода, им срочно нужны войска для грядущего противостояния с Грецией, которая уже пытается нападать на турецкие фелюги и предпринимать "атаки" на ВВС Турции в последнее время. Диверсификация газовых магистралей идёт так шустро, что туркам капризничать особо с нашим газом тоже не стоит - потерять такой шанс посадить на энергокукан ВСЮ Европу - это для "султана" дорогого стоит!
  3. Бородач
    Бородач Сегодня, 08:34
    +3
    Турция получает гораздо больше плюшек от торговли между Россией и Европой в обход санкций. Воевать с Россией Турция вряд ли захочет: такие войны для нее плохо кончаются.
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 08:46
      -2
      При этом наживаясь в основном на нас он еще и диктует нам условия. Слишком подвисаем на нем.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:38
    0
    Старо как мир - разделяй и властвуй...... Далее по М. Задорнову.....
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:42
    +1
    Американский обозреватель призвал «выгнать» российский флот из Черного моря с помощью Турции
    Мимо истории, такие деятели, даже не мимо проходят, пролетают со свистом.
    Однако в Турции, вероятно, все же понимают
    . Везде, где мозги работают, всегда взвешивают свои хотелки, по отношению с последствиям, попытки их реализации.
  6. 30 вис
    30 вис Сегодня, 08:50
    +1
    Понятная политика .Извечная британская политика ...Отрезать от морских торговых путей Все войны в европе из за них . Вытеснить Россию с Чёрного моря пускай с помощью Турок или чёрта рогатого , Вытеснить Россию с Балтийского моря с помощью поляков , шведов и финнов и чёрта рогатого .. Отрезать Россию от этих морей .. А так же усилив японцев отрезать нас от тихого Океана , но там дела похуже . потому , что у японцев рот поуже , порвётся от усилий ...
  7. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 08:55
    +1
    США и Евросоюз никогда не были в восторге от президента Турции Реджепа Эрдогана и проводимой им политики, поэтому ослабление турецкого государства станет следующей целью для Запада в регионе.


    Для сатанинского запада святая война против русского православия превыше всех распрей! Они готовы черта у себя под крылом взрастить лишь бы натравить его аки пса преисподни на Россию! Вспомните нынешний фашиствующих укрорейх. Поэтому не тешьте себя илюзиями, Турция это реинкарнация мусумальнской империи османов, ничем хорошим это для нас не закончиться! Помнят много обидных поражений в том числе Крым.
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:06
    0
    изгнание Черноморского флота России из Черного моря,


    Борзость не имеющая границ. sad
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:18
      0
      Хупер легко говорит о"Русских озёрах"!?Так мы тоже можем легко поговорить о морской границе между Канадой и Мексикой. bully Шумеры ,как говорят Чёрное море выкопали??? lol
  9. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 09:13
    0
    Об этом пишет автор журнала The Forbes Крэйг Хупер. По мнению обозревателя

    Крейг Хупер, руководитель консультативной группы «Themistocles», работающей исключительно в интересах ВМФ США, общаясь с аналитиками «Popular Mechanics», сказал, что сегодня очень важно держать китайский флот в постоянном мониторинге.
    То есть , не только выгнать Российский флот из Чёрного моря , но и Китайский флот от берегов Китая .
    А теперь посмотрим , кто это такой - Крейг Хупер ? Вики выдаёт что это Крейг Хупер, доктор философии
    , директор отделения заболеваний крови !
    По моему , он там чем то заразился и это передалось на его мозг .
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:22
    0
    Ну зачем цитировать всяких иди0т0в. Жалко, что он не предложил вытеснить ЧФ в Белорусское море, за Ростовские горы.
    Псаки ушла, но дело ее живет!
    fool