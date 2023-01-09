Американский обозреватель призвал «выгнать» российский флот из Черного моря с помощью Турции

Западу необходимо обеспечить изгнание Черноморского флота России из Черного моря, чтобы изменить баланс сил в регионе и добиться безопасности для Украины. Об этом пишет автор журнала The Forbes Крэйг Хупер. По мнению обозревателя, президент Украины Владимир Зеленский упускает в своем мирном плане из 10 пунктов такой важный момент как изгнание российских военно-морских сил из Черного моря.
По утверждению Хупера, если боевые действия завершатся удачно для Украины, но Россия сохранит военное присутствие в Черном море, впоследствии она неизбежно вернется к агрессивной политике в регионе. Американский автор считает, что российский флот якобы будет преследовать торговые суда и вторгаться в украинские территориальные воды.
Любое перемирие, считает Хупер, должно привести к «изгнанию» российского флота из Черного моря. Это разрушит представление Москвы о том, что Азовское и Черное моря являются «русскими озерами». Также Россия потеряет важнейший инструмент влияния на Средиземноморский регион. Хупер называет господство в Черном море частью российской государственной идеологии.
Понимая, что осуществить «изгнание» России из Черного моря силами Украины или слабых стран НАТО вроде Болгарии и Румынии, невозможно, Хупер апеллирует к Турции. Он расписывает те выгоды, которые Анкара получит в случае ухода России из Черноморского региона. Обозреватель не забывает даже подчеркнуть, что «изгнание» российского флота из Черного моря продуктивно скажется для позиций Турции в Сирии.
Интересно, что главная цель турецкого военного присутствия в Сирии заключается в уничтожении курдских формирований, взращенных и поддерживаемых США, но американскому обозревателю не хочется акцентировать на этом внимание, коли уж цель статьи – обосновать выгоду для Турции в случае ухода России из Черноморского региона.
Однако в Турции, вероятно, все же понимают, что любое ослабление России в конечном итоге негативно скажется и на Анкаре. США и Евросоюз никогда не были в восторге от президента Турции Реджепа Эрдогана и проводимой им политики, поэтому ослабление турецкого государства станет следующей целью для Запада в регионе.
Хупер лукавит, призывая Турцию открыто выступать против России в Черноморском регионе, поскольку за посулами Анкаре стать ведущей державой в Черном море в действительности стоит стремление сначала ослабить Россию, а затем и «разобраться» с Турцией.