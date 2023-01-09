Бельгийская газета: Являющиеся основой ЕС франко-германские отношения испытывают раскол

Европейский Союз держится на прочных отношениях между Францией и Германией, а сегодня эти отношения испытывают раскол, пишет бельгийское издание Modern Diplomacy.Издание отмечает, что события на Украине вызвали сильные геополитические сдвиги в Европе – центр влияния сместился ближе к востоку континента. Теперь основные вопросы решаются в Германии и в соседних с ней странах Восточной Европы, где Берлин, в отличие от Парижа, имеет традиционно сильные позиции.Германия и Франция имеют явные разногласия в области оборонной политики и борьбы с энергетическим кризисом, отмечает Modern Diplomacy.Это ведёт к всё большему расхождению между ведущими странами Евросоюза, вместо того, чтобы на фоне украинского конфликта укреплять сотрудничество, считает европейское СМИ.Основным экзаменом на прочность для ЕС стал энергетический кризис, вызванный прекращением поставок энергоносителей из России.Если говорить о конкретных разногласиях Парижа и Берлина, то можно вспомнить об объявленном в сентябре Германией крупном пакете энергетической поддержки на 200 миллиардов евро. В Париже посчитали, что власти ФРГ идут вразрез с общеевропейской политикой по сокращению потребления энергии и, кроме того, во Франции были сильно недовольны тем, что Берлин даже не предупредил Париж о такого рода решении, влияющем на общеевропейскую ситуацию.Modern Diplomacy напоминает, что в энергетическом плане положение Франции и Германии существенно отличаются – в отличие от Франции значительная доля германской промышленности и частный сектор находились в большой зависимости от российских энергоресурсов. Немцы вынуждены отходить от перехода на «зелёную» энергию, а французы пытаются продолжать подталкивать этот проект, так как ещё могут себе это позволить.Что касается оборонной сферы, то французские власти недовольны тем, что немцы решили закупить у США истребители F-35 на 100 миллиардов евро, так как это удар по франко-германскому сотрудничеству в области разработки истребителей. Не устраивает Париж и медлительность Берлина в реализации общего проекта, направленного на усиление обороноспособности Евросоюза.Разногласия между крупнейшими экономиками ЕС лишь усиливаются, что угрожает стабильности всего блока, пишет Modern Diplomacy.Издание призывает Париж и Берлин перейти от раскола в отношениях к прочному сотрудничеству, так как от них зависит будущее Евросоюза.