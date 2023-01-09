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Бельгийская газета: Являющиеся основой ЕС франко-германские отношения испытывают раскол

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Бельгийская газета: Являющиеся основой ЕС франко-германские отношения испытывают раскол

Европейский Союз держится на прочных отношениях между Францией и Германией, а сегодня эти отношения испытывают раскол, пишет бельгийское издание Modern Diplomacy.


Издание отмечает, что события на Украине вызвали сильные геополитические сдвиги в Европе – центр влияния сместился ближе к востоку континента. Теперь основные вопросы решаются в Германии и в соседних с ней странах Восточной Европы, где Берлин, в отличие от Парижа, имеет традиционно сильные позиции.

Германия и Франция имеют явные разногласия в области оборонной политики и борьбы с энергетическим кризисом, отмечает Modern Diplomacy.

Это ведёт к всё большему расхождению между ведущими странами Евросоюза, вместо того, чтобы на фоне украинского конфликта укреплять сотрудничество, считает европейское СМИ.

Основным экзаменом на прочность для ЕС стал энергетический кризис, вызванный прекращением поставок энергоносителей из России.

Если говорить о конкретных разногласиях Парижа и Берлина, то можно вспомнить об объявленном в сентябре Германией крупном пакете энергетической поддержки на 200 миллиардов евро. В Париже посчитали, что власти ФРГ идут вразрез с общеевропейской политикой по сокращению потребления энергии и, кроме того, во Франции были сильно недовольны тем, что Берлин даже не предупредил Париж о такого рода решении, влияющем на общеевропейскую ситуацию.

Modern Diplomacy напоминает, что в энергетическом плане положение Франции и Германии существенно отличаются – в отличие от Франции значительная доля германской промышленности и частный сектор находились в большой зависимости от российских энергоресурсов. Немцы вынуждены отходить от перехода на «зелёную» энергию, а французы пытаются продолжать подталкивать этот проект, так как ещё могут себе это позволить.

Что касается оборонной сферы, то французские власти недовольны тем, что немцы решили закупить у США истребители F-35 на 100 миллиардов евро, так как это удар по франко-германскому сотрудничеству в области разработки истребителей. Не устраивает Париж и медлительность Берлина в реализации общего проекта, направленного на усиление обороноспособности Евросоюза.

Разногласия между крупнейшими экономиками ЕС лишь усиливаются, что угрожает стабильности всего блока, пишет Modern Diplomacy.

Издание призывает Париж и Берлин перейти от раскола в отношениях к прочному сотрудничеству, так как от них зависит будущее Евросоюза.
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12 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:37
    -1
    Собачье-лягушачьи "отношения испытывают раскол". Это только в ослабших мозгах поклонников лгбт и поклонения потомкам чёрных рабов может возникнуть такой компромисс отношений Франция+Германия. Вот Франция ПОД Германией - так французам уютнее. Воспринимать французов как равных немцам никогда не взбредёт в голову, ибо считающие себя чисто белыми не поставят себя на одну доску со смесью североафриканских и ближневосточных кровей. Так они видят мир, таковы немцы, работящие и сконцентрированные, в отличие от ленивых и взбаламошенных любителей лягушек (фу, гадость!).
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:40
    0
    ай яй яй ... и в чем реально (не на словах) эти разногласия выражены??? гермашка и хранция объявили друг другу эмбарго или ввели санкции??? закрыли въезд гражданам??? пустая болтовня!!!
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:37
      0
      А реально эти разногласия выражены в том, что если вы заговорите по немецки не в Париже или Марселе (хотя и там не одобрят) а, скажем, в Вильфранш-сюр-Сон или Божё то вы гарантированно получите по лицу, возможно даже ногами - у французов очень хорошая память, особенно в провинциях. А если вы залопочете по французски где-нибудь в Боденвердере или Ливеркузене то вам лучше от туда сразу уехать, так как вас перестанут замечать. А подобное отношение на бытовом уровне очень хорошо транслируется наверх. Так что не пустая болтовня, хотя на уровне межгосударственных отношений всё вроде бы шито-крыто.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:43
    0
    По моим личным наблюдениям, даже арабы с евреями не испытывают друг к другу такой чистой и ничем не замутнённой ненависти, как немцы и французы. То есть само предположение, что Евросоюз держится на франкогерманском единстве - это какой-то запредельный бред. Не думаю, что авторы статьи настолько тупые, чтобы этого не понимать, так что вопрос - а зачем кому-то именно сейчас потребовался этот информационный вброс?
    1. стар
      стар Сегодня, 10:08
      0
      Немцы не хотят поставлять Украине танки, чтобы не испортить свою репутацию. Французы уже поставили Украине свои танки (пока колёсные), потому что у французов нет никакой репутации. laughing
      1. strannik1985
        strannik1985 Сегодня, 10:15
        +1
        Французы уже поставили Украине свои танки

        Не поставили, а собираются, на фото(если вы о нем)сняли перевозку для учений.
        На самом деле всё проще, у Франции серьезные проблемы в подшефных странах Африки и связаны эти проблемы с Россией, Макрон пытается добиться поражения России на Украине для ослабления позиции РФ в странах Африки, у немцев с нами прямого противостояния нет, отсюда и раскол.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:45
    -1
    так то все мировые войны замешаны не противостоянии французов и немцев. А до них еще парочка франко-прусских...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:53
    0
    Бельгийская газета: Являющиеся основой ЕС франко-германские отношения испытывают раскол
    Болтовня в СМИ, это одно, реальные дела, события, это другое.
    Бум посмотреть.
  6. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 10:10
    0
    Любят у нас ухватиться за какую-нибудь мелкую чепуху, мелкое событие, и ну-давай раздувать из этой мухи слона.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:42
    0
    Европейский Союз держится на прочных отношениях между Францией и Германией, а сегодня эти отношения испытывают раскол
    На уровне менталитета между французом и немцем никогда не было даже дружеских отношений, а была испытанная веками неприязнь. В наше время отношения строились исключительно на взаимовыгодных условиях и с учетом ведущей роли этих двух государств в Европе. Сегодня "сотрудничество" пока еще держится исключительно из политических соображений скрепленных русофобией. По всей видимости основная грызня между ЕСниками еще впереди, т.к. Польша по науськиванию Сша претендует на смотрящего Европы.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:50
    0
    то французские власти недовольны тем, что немцы решили закупить у США истребители F-35 на 100 миллиардов евро, так как это удар по франко-германскому сотрудничеству в области разработки истребителей.

    Как иногда полезно покупать политиков Германии ,одного двух и такой контракт у ВПК США . Сомневаюсь что они обошлись американцам ,дороже 10 мил $ каждый политик
    1. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 10:55
      0
      Как иногда полезно

      А он вообще есть? Хотя бы в виде летающего прототипа?