Киликийские пираты. Гроза и ужас Средиземного моря Античности

«На каждые два корабля, приходящие сюда из Испании, приходится двадцать корсарских. По этой причине ни один город на побережье не находится в безопасности, ибо они по своей прихоти захватывают и грабят поселения. Они обнаглели до такой степени, что называют себя властителями земли и моря».

«Если бы они могли (делать) политику, равную их неукротимой отваге, то основали бы в Америке великую империю».

Киликия и киликийцы



Киликия на карте Римской империи

Провинции Турции



Современная Алания



Исторические провинции Малой Азии



Остров Делос на карте

На пике могущества



Миопарон на мозаике из Альтибура, Северная Африка

«Флотилии, которые они (пираты) высылали в море, отличались не только прекрасными, как на подбор, матросами, но также искусством кормчих, быстротой и лёгкостью кораблей, предназначенных специально для этого промысла... выставляя напоказ вызолоченные кормовые мачты кораблей, пурпурные занавесы и оправленные в серебро вёсла».

«Люди, лишённые вследствие войны средств к жизни, оторвавшиеся от родины и впавшие в жестокую нужду, стали искать себе пропитания не на суше, а на море, вначале на лёгких разбойничьих судах и полуторках, а затем стали плавать уже на биремах и триерах, причём у них были разбойничьи военачальники, как в настоящей войне. Они нападали на неукреплённые города, стены других городов они или подкапывали, или разбивали, или брали штурмом и разграбляли, а людей побогаче отвозили до пристаней в расчёте на выкуп. И эти доходы, обижаясь уже на прозвание пиратов, они называли военным жалованьем. Они имели ремесленников, насильно приставленных, и постоянно заготовляли лес, медь, железо, свозя всё это вместе. Их дух поднимался от получаемой прибыли; уже не считая своего занятия разбоем, они приравнивали себя к царям и тиранам, считали себя большим военным лагерем и полагали, что, объединившись, они будут непобедимыми; они сами себе строили корабли и производили оружие ».



Корабль на фреске I в. н. э., обнаруженной в Помпеях. Неаполь, Национальный музей археологии



Фреска виллы Агриппы, I в. до н. э. Рим, Национальный музей

«решил перебраться с их помощью в Сицилию, высадить на острове две тысячи человек и снова разжечь восстание сицилийских рабов, едва затухшее незадолго перед тем, достаточно было бы искры, чтобы оно вспыхнуло с новой силой».



Полномочный посол киликийских пиратов получает от Спартака «предоплату», кадр знаменитого фильма 1960 г.



Остров Фармакониси на карте

«Сюда за столько войн не сумел проникнуть властвовавший над морем знаменитый карфагенский флот... а теперь в эти воды пробрался пират, не боясь, что город окружал его и сбоку и с тылу! О, как шествовали здесь пиратские корабли! За собой они разбрасывали пальмы, найденные на наших кораблях, чтобы все увидели позор претора и беду в Сицилии! В сиракузском порту пират справляет триумф над флотом римского народа!»

Римская республика против «пиратского братства»



Римский корабль на погребальном памятнике I в. н. э.

«Марк Антоний… был так уверен в победе, что вёз на кораблях больше оков для пленных, чем оружия. И поплатился за свою опрометчивость, ибо враг перехватил много кораблей. Критяне привязали тела пленников к парусам и якорным канатам и на манер триумфаторов полным ходом вернулись в свои гавани».

Разгром киликийских пиратов