Украинский митрополит заявил о гонениях на каноническую православную церковь со стороны действующей власти

Вместо объединения они начали гонения на Церковь, под прикрытием того, что делается в стране, а раз на Церковь, то и на самого Христа

Нас было 10 тыс, а их 1 тыс, но они пришли с автоматами и с пистолетами, вооружившись против своего народа.

После проведения в Успенском соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием рождественского богослужения настоятель монастыря Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил о гонениях на каноническую УПЦ со стороны действующей власти.В соборе в день Рождества Христова на раскольнической службе присутствовали различные официальные лица – военные, политики. Среди них был также спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.– заявил настоятель во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского на территории Нижней лавры.По словам митрополита, Успенский собор в результате богослужения раскольнической церкви подвергся надругательству.Епископ УПЦ:В УПЦ не оставили без внимания данный прецедент с запланированным богослужением раскольников в Успенском соборе, назвав его позорным. По мнению УПЦ, ПЦУ занимается рейдерством, получая указания от официальных властей. В этой связи, митрополит Павел обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому не лишать УПЦ её двух основных храмов – Успенского собора и Трапезной церкви, у которых срок аренды истекал 31 декабря. Позднее он сообщил о том, что священнослужителям УПЦ перекрыли доступ в эти храмы, что наводит епископат УПЦ на мысль о том, что власти, таким образом, намереваются передать их раскольникам.Напомним, что Киево-Печерская Лавра является одним из первых монастырей Руси. Считается древнейшим монастырём на территории современной Украины. В Печерском монастыре находится резиденция предстоятеля УПЦ. Ещё несколько лет назад предстоятель раскольнической ПЦУ Епифаний заявлял о том, что его структура будет добиваться передачи Лавры в своё распоряжение.