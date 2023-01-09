Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский митрополит заявил о гонениях на каноническую православную церковь со стороны действующей власти

13
Украинский митрополит заявил о гонениях на каноническую православную церковь со стороны действующей власти

После проведения в Успенском соборе главой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием рождественского богослужения настоятель монастыря Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил о гонениях на каноническую УПЦ со стороны действующей власти.


В соборе в день Рождества Христова на раскольнической службе присутствовали различные официальные лица – военные, политики. Среди них был также спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Вместо объединения они начали гонения на Церковь, под прикрытием того, что делается в стране, а раз на Церковь, то и на самого Христа

– заявил настоятель во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского на территории Нижней лавры.

По словам митрополита, Успенский собор в результате богослужения раскольнической церкви подвергся надругательству.

Епископ УПЦ:

Нас было 10 тыс, а их 1 тыс, но они пришли с автоматами и с пистолетами, вооружившись против своего народа.

В УПЦ не оставили без внимания данный прецедент с запланированным богослужением раскольников в Успенском соборе, назвав его позорным. По мнению УПЦ, ПЦУ занимается рейдерством, получая указания от официальных властей. В этой связи, митрополит Павел обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому не лишать УПЦ её двух основных храмов – Успенского собора и Трапезной церкви, у которых срок аренды истекал 31 декабря. Позднее он сообщил о том, что священнослужителям УПЦ перекрыли доступ в эти храмы, что наводит епископат УПЦ на мысль о том, что власти, таким образом, намереваются передать их раскольникам.

Напомним, что Киево-Печерская Лавра является одним из первых монастырей Руси. Считается древнейшим монастырём на территории современной Украины. В Печерском монастыре находится резиденция предстоятеля УПЦ. Ещё несколько лет назад предстоятель раскольнической ПЦУ Епифаний заявлял о том, что его структура будет добиваться передачи Лавры в своё распоряжение.
Автор:
Использованы фотографии:
https://lavra.ua/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:41
    +4
    Шабаш творят бесы в куеве. Глумятся и пляшут напоследок. Натуральный валтасаров пир.
  2. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 10:43
    -2
    Пока за причинное место не взяли , все было ровно у этих "эпископов". Кадило крутится- бабло мутится. А начали бизнес отжимать, так завизжали. Где вы раньше были, клоуны ?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:01
      +1
      Ну зачем же так грубить и оскорблять церковь, если знаний о ней кот наплакал.
      Московский патриархат, составной частью которого является УПЦ, не раз и не два призывал власти Украины не вмешиваться в дела церкви и не лезть, образно выражаясь "своим свиным рылом" (памятую о физиономии Порошенко) в калашный ряд.

      Так что, прежде чем показывать на люди свою "эрудированность" может прежде следует более подробно ознакомится с историей данного вопроса на Украине. yes
  3. avia12005
    avia12005 Сегодня, 10:48
    +2
    А где слово главы УПЦ МП Онуфрия? Про него вообще ничего не слыхать давным-давно.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:50
    +3
    Идет война европейских цивилизаций, поэтому на развал РПЦ будут применяться различные методы. Это уже не в первый раз, серьезно началось во времена ВКЛ.
  5. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:50
    +3
    То есть сначала "мы без Масквы проживём", а теперь украинские попы взвыли как только их стали спихивать с насиженных мест! Вообще то вина нашей РПЦ в том, что происходит на украине - не меньше чем "аналитиков" из АП, которые шли на договорняки с врагом....кровь русских людей на их руках, в АДу крутиться этим "договороспособным" и даже ничуть меня не смущает, что и украинских попов прижали нацисты, истинная вера - она в сердцах людей, но её надо поддерживать правильным поведением передового отряда - Церковью, а Церковь явно профукала электорат. Но Бог - есть, и настоящую ВЕРУ вся эта мутота не поколеблет!
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 10:59
      +1
      Вообще то вина нашей РПЦ в том, что..

      Её основная вина всего лишь в полной бесполезности для современного общества. При этом так оно уже в течении более чем ста лет. Даже в России.
      "договороспособным"

      а Церковь явно профукала электорат

      Церковь всегда была договороспособной, всегда прогибалась и обслуживала текущую политическую конъюнктуру. С последними недоговороспособными церковными иерархами ещё Алексей Михайлович разобрался. А уж Петр то Алексеевич сам себя главным иерархом и назначил. Ни на что более чем быть договороспосбной они не способны уже давным-давно. И винить их за это нечего, надо просто понимать. Если удастся их "карту разиграть" её надо играть, но не более.
  6. alexmach
    alexmach Сегодня, 10:54
    0
    Ну вот как раз время для Православной Церкви показать совой объединяющий потенциал, так сказать продемонстрировать свою силу, если такая есть.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 11:03
      -1
      Цитата: alexmach
      так сказать продемонстрировать свою силу, если такая есть.

      Сила есть,но борьба будет тяжелой.
      Епифаний - сущий бес,по словам митрополита Павла,а ведь некоторые не верят в их существование.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    0
    о гонениях на каноническую православную церковь со стороны действующей власти
    К сожалению это давно не секрет. Действующая власть также как и предыдущая на дух не переносит православия и будет с ним бороться пока эту власть не скинут. Чего ждать от нехристей и католиков в одном флаконе кроме гонений причем жесточайших. Все как в Европе куда стремятся - католики резали гугенотов не щадя ни кого (Варфоломеевская ночь).
  8. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 11:10
    0
    Цитата: кредо
    Ну зачем же так грубить и оскорблять церковь, если знаний о ней кот наплакал.
    Московский патриархат, составной частью которого является УПЦ, не раз и не два призывал власти Украины не вмешиваться в дела церкви и не лезть, образно выражаясь "своим свиным рылом" (памятую о физиономии Порошенко) в калашный ряд.

    Так что, прежде чем показывать на люди свою "эрудированность" может прежде следует более подробно ознакомится с историей данного вопроса на Украине. yes

    И как успехи за 9 лет ? К чему пришли твои "призыватели" ? Будут призывать, пока последнего попа на подвале в СБУ не сгноят ?
  9. for
    for Сегодня, 11:12
    +1
    Украинский митрополит заявил о гонениях на каноническую православную церковь со стороны действующей власти

    "Так Богу угодно" Испытание послал.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:40
    0
    И ведь даже не скажешь о них:"Прости их, Господи, не ведают они, что творят!"... Потому что, увы - ведают!