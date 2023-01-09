Военное обозрение
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Украинский генштаб сообщил, что ВСУ за сутки якобы сбили 3 российских вертолета и 3 БПЛА «Орлан»

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Украинский генштаб сообщил, что ВСУ за сутки якобы сбили 3 российских вертолета и 3 БПЛА «Орлан»

Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) привел сводку событий на фронте на утро 9 января. Напомним, что данная сводка отражает лишь позицию украинского командования и сообщаемая в ней информация может не соответствовать реальной обстановке.


По утверждению украинского генштаба, в течение минувших суток ВСУ якобы удалось сбить три российских вертолета Ми-24, Ка-52 и еще один, и три беспилотных летательных аппарата «Орлан». Также Генштаб ВСУ сообщает, что украинские формирования отразили атаки российских войск у Стельмаховки и Краснопоповки в Луганской Народной Республике, на Соледар, Красную Гору, Подгородное, Клещеевку, Водяное, Первомайское, Красногоровку, Марьинку, Победу, Новомихайловку и Бахмут (Артемовск) в Донецкой Народной Республике.

Между тем, известно, что российские войска в последние дни продемонстрировали значительные успехи как в Соледаре, так и на Артемовском направлении. Но сводки украинского генштаба призваны успокаивать украинскую аудиторию.

Однако даже в украинской сводке признается, что российские вооруженные силы ведут активное наступление на Авдеевском, Артемовском и Краснолиманском направлениях, а на Купянском направлении наблюдаются тактические бои. Наконец, утверждает генштаб ВСУ, ВС РФ нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удары, 9 января может последовать очередной массированный удар по инфраструктуре Украины.

По-прежнему украинское командование отрицает возможность начала наступления со стороны Белоруссии. Генштаб ВСУ утверждает, что признаки формирования наступательной группировки ВС РФ на северном направлении отсутствуют. Военная техника ВС РФ прибывает в Белоруссию, но она, якобы, снята с длительного хранения и должна сначала быть отремонтирована, прежде чем ее можно будет эксплуатировать. Зачем России перебрасывать якобы непригодную технику в Белоруссию, украинское командование не поясняет.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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25 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:40
    +12
    А ТРИ пиджака и ТРИ магнитофона куда дели? Ещё три самолёта и три нофелёта РФ небось "сбили". Укропы всегда славились сказочностью....в смысле что в сказки красивые готовы верить не глядя на факты. Сказочные долбо..ящеры!
    1. _Engineer_
      _Engineer_ Сегодня, 10:23
      -1
      Ну наш Канашенков такую же "дичь порит", он хаймерсов уничтожил больше чем есть в ххоххляндии.
      1. ZVeroby
        ZVeroby Сегодня, 11:32
        +1
        Откуда вы знаете, сколько хаймерсов, фактически, есть в хохлостане? Вы в разведке работаете, или у вас есть информаторы в Вашингтоне?
  2. monetam
    monetam Сегодня, 09:41
    +2
    Как обычно, часть правды, густо замешанная на лжи и приправленная нужным соусом позитивной оценки.
    Важно тут было бы то, если бы сообщили о оставлении либо занятии какого либо населенного пункта.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:43
    -1
    Вот интересно а в сводки укрогнештаба так же будут сомневаться как в сводки от Конашенкова? или сча начнут ахаха все пропалао как же так?
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:13
      +6
      там за это пулю сразу...или пыточная. Это у нас можно поносить военных (пусть даже несущих иногда служебную чушь), а там - ни-ни. Надысь укропы понавыкладывали неких фото и видео неких общежитий, стоящих рядом друг с другом, за гибель которых Конашенков отчитался. И даже Шарий тут же взвыл "россияни, ваз абманывають ваши власти"...правда те общаги, которые указал Конашенков стояли в разных частях города...и одно из них реально осталось даже без оконных рам - явный результат работы объёмного боеприпаса...а фотки каких-то разбитых парт (в общаге то?) и здания неразрушенного - так укропы никогда результаты разрушений и не постят, за это у них сразу СБУлище.
      1. стар
        стар Сегодня, 10:40
        0
        там за это пулю сразу...или пыточная.

        Там и без этого никто не сомневается в переможных сводках. Иначе откуда столько воя по поводу цифры потерь, озвученной Урсулой Фон-дер-Ляйн? Зеленский же сказал 10 тыщ., значит 10 тыщ. Генштаб сказал, что ВСУ стоят под Москвой, а потом хоба и русские взяли Мариуполь, значит так надо..
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 10:43
        +1
        Ну так это разве опровергает Конашенкова россказни о 600 убитых ?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:18
      +2
      Там, если кто и будет сомневаться, то помалкивать будут. А мы подождем более подробной информации и доклада вечером. Чего нам глотки рвать. Панику тут, конечно сеять будут, но нам по барабану эти паникеры
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:44
    +7
    Два вертолета сбил дед Тарас из двустволки , а один вертолет и три БПЛА -баба Галя банками огурцов и помидоров. Ну а всушный МИГарь под Курахово положили по дружески из ОСы , свои пацаны из 79 бригады ВСУ.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 09:45
    +7
    Мы вчера пять самолётов ВСУ сбили, они решили переплюнуть. laughing Сбили шесть ЛА.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 10:19
      0
      Видео - фото сбитых вертолетов есть? Нет? С Конашенковым соревнуются?
  6. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 09:49
    +8
    В Одессе военкоматы начали использовать скорые, чтобы отлавливать и "паковать" мужчин для доставки их в военкомат и мобилизации. Говорить о законности таких действий не приходится. На фронте нехватка живой силы, слишком большие были потери за последние 4 месяца, что сейчас сильно сказывается. пишет "Одесский фраер"
  7. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 09:52
    +1
    Понеслась - наши вчера 5 сбили, ВСУ решили не отставать
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:17
      +1
      ну по самолётам ВСУк то наши хоть фото и видео выложили до чего беспилотники дотянулись камерами. Конечно наши превосходно сделали: объявили "перемирие", но "забыли" уточнить условия, что наши ВКС будут дежурить в воздухе с дальними "воздух-воздух", вот укропов и понесло бомбить на фронт прямо в ловушки...отлично сработано!
    2. Адрей
      Адрей Сегодня, 10:23
      +3
      Цитата: Стирбьорн
      Понеслась - наши вчера 5 сбили, ВСУ решили не отставать

      Пошла писать губерния request
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:55
    +6
    Туман войны и много вранья... ничего нового, в общем.
  9. МonsterTank
    МonsterTank Сегодня, 10:17
    0
    Никогда не понимал как можно ракетой с300 сбивать картонный самолётик потипу орлан 10.. Интересно как этот вопрос решён в армии РФ
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:33
      +2
      Как как. Наводишь с-300 прям в соседнее здание. А у нас другие приспособы есть
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:27
    0
    Для них Ка52 - очень лютые враги - вот и сбивают. По их подсчетам у РФ уже вертолетов быть не должно.
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:30
    -2
    Как там у "классика"?

    Ничего нового...
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 10:31
    -1
    Их сводки можно смело делить на десять и тогда какие-то цифры начинают становится реальными. Сколько они там по своим сводкам наших самолётов сбили? Несколько месяцев назад была цифра за сотню, остаётся только удивляться,а что у нас тогда летает ещё.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:41
    +1
    Военная техника ВС РФ прибывает в Белоруссию, но она, якобы, снята с длительного хранения и должна сначала быть отремонтирована, прежде чем ее можно будет эксплуатировать.

    Нормальный ход мыслей . Попробуй загони технику в эшелон ,прямо с хранения .
  14. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 10:42
    -1
    Станция "МКС" то хоть на месте?
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    -1
    якобы удалось сбить три российских вертолета Ми-24, Ка-52 и еще один
    А еще один это какой? Наверное подыскивают подходящую компьютерную игру, а потом определятся. Про вертолеты ничего не скажу, а вот то, что наши нанесли ракетные удары по двум общежитиям ПТУ, в которых размещались ВСУшники и махом отправили к Бандере более 600 "хероев" это было объявлено.