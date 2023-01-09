Украинский генштаб сообщил, что ВСУ за сутки якобы сбили 3 российских вертолета и 3 БПЛА «Орлан»

Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) привел сводку событий на фронте на утро 9 января. Напомним, что данная сводка отражает лишь позицию украинского командования и сообщаемая в ней информация может не соответствовать реальной обстановке.
По утверждению украинского генштаба, в течение минувших суток ВСУ якобы удалось сбить три российских вертолета Ми-24, Ка-52 и еще один, и три беспилотных летательных аппарата «Орлан». Также Генштаб ВСУ сообщает, что украинские формирования отразили атаки российских войск у Стельмаховки и Краснопоповки в Луганской Народной Республике, на Соледар, Красную Гору, Подгородное, Клещеевку, Водяное, Первомайское, Красногоровку, Марьинку, Победу, Новомихайловку и Бахмут (Артемовск) в Донецкой Народной Республике.
Между тем, известно, что российские войска в последние дни продемонстрировали значительные успехи как в Соледаре, так и на Артемовском направлении. Но сводки украинского генштаба призваны успокаивать украинскую аудиторию.
Однако даже в украинской сводке признается, что российские вооруженные силы ведут активное наступление на Авдеевском, Артемовском и Краснолиманском направлениях, а на Купянском направлении наблюдаются тактические бои. Наконец, утверждает генштаб ВСУ, ВС РФ нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удары, 9 января может последовать очередной массированный удар по инфраструктуре Украины.
По-прежнему украинское командование отрицает возможность начала наступления со стороны Белоруссии. Генштаб ВСУ утверждает, что признаки формирования наступательной группировки ВС РФ на северном направлении отсутствуют. Военная техника ВС РФ прибывает в Белоруссию, но она, якобы, снята с длительного хранения и должна сначала быть отремонтирована, прежде чем ее можно будет эксплуатировать. Зачем России перебрасывать якобы непригодную технику в Белоруссию, украинское командование не поясняет.