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Китайские учёные заявили о разработке дрона, который может оставаться в воздухе «вечно»

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Китайские учёные заявили о разработке дрона, который может оставаться в воздухе «вечно»

Как пишет гонконгское издание SCMP, китайские ученые объявили, что им удалось создать дрон, который можно «вечно» удерживать в воздухе благодаря высокоэнергетическим лазерным лучам.


Издание отмечает, что во многих странах работают над созданием мощных лазерных систем для уничтожения дронов, но в Поднебесной решили использовать их не по назначению. Новый дрон разработали учёные из Северо-Западного политехнического университета Китая (NPU) во главе с профессором Ли Сюэлунем.

Суть разработки китайских учёных состоит в том, что лазерный луч используется не только для отслеживания беспилотника, но и для дистанционного питания дрона. Для этого на аппарат установили модуль фотоэлектрического преобразования, который преобразует световую энергию в электричество.

Учёный заявили, что испытания «вечно висящих» в воздухе дронов прошли успешно и им удалось обеспечить беспроводную передачу энергии на значительном расстоянии.

В NPU отметили, что разработка новых дронов, где учёным удалось успешно объединить процесс автономной зарядки с интеллектуальной технологией передачи и обработки сигналов, показала неограниченный потенциал выносливости дронов с оптическим приводом.

Китайские ученые утверждают, что новый беспилотник оснащён механизмом автоматического регулирования мощности лазера до безопасного диапазона, если на пути луча обнаружат препятствие, пишет SCMP.
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Использованы фотографии:
Википедия/Doodybutch
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22 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:11
    +1
    Ну больше смахивает на теоретическую выкладку, которую не так поняли популяризаторы. Да в принципе энергия по лазерному лучу передаваться может. но на преодоление атмосферы придётся мощность лазерной установки делать такую, что ее целая станция питать должна. И маленький нюанс дрон тогда будет привязан к определённой точке в пространстве и зависеть от приема этого самого питающего луча. Ну и еще наверное куча всяких подводных камней. В виде непроницаемости атмосферы и низком КПД обратной переработки на работу винтов-если он по классической схеме выполнен. Короче теория теорией а до практического воплощения компактного летающего дешевого дрона с просто запиткой по лазеру примерно столько же сколько до реакторе на холодном термоядерном синтезе. Один шажок длиною в пару веков...Скорее уж возродятся воздушные дроны-дирижабли, возможно в компактном исполнении на негорючем газе типа гелия.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: голос_разуma
      Ну больше смахивает на теоретическую выкладку, которую не так поняли популяризаторы. Да в принципе энергия по лазерному лучу передаваться может. но на преодоление атмосферы придётся мощность лазерной установки делать такую, что ее целая станция питать должна. И маленький нюанс дрон тогда будет привязан к определённой точке в пространстве и зависеть от приема этого самого питающего луча.

      Воздух вокруг лазерного луча ионизируется и способен передавать электричество. Немного в другой плоскости использовал данную идею ,но в принципе возможно
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:39
        -1
        Это уже луч плазмы будет мне кажется
    2. yuriy55
      yuriy55 Сегодня, 11:35
      0
      Цитата: голос_разуma
      Да в принципе энергия по лазерному лучу передаваться может. но на преодоление атмосферы придётся мощность лазерной установки делать такую, что ее целая станция питать должна.

      yes
      Цитата: APASUS
      Воздух вокруг лазерного луча ионизируется и способен передавать электричество. Немного в другой плоскости использовал данную идею ,но в принципе возможно


      Суть, которую авторы новации изложили на днях в научной статье, такова: посредством установки, размещенной на Земле нужно сгенерировать лазерные лучи общей мощности примерно в 100 мегаватт. Их направят на орбиту, куда будет выведен аппарат – полезная нагрузка, как называют его ученые. Лучи уловит отражатель и перенаправит в нагревательную камеру. Там они нагреют водородную плазму до нескольких десятков тысяч градусов, которая будет создавать так называемую лазерно-тепловую тягу, вырываясь сквозь сопло, и в итоге быстро разгонит полезную нагрузку до 17 километров в секунду. До Марса с такой скоростью можно будет долететь за 45 дней, а до Луны – всего за 8 часов. С учетом торможения, конечно. Таким образом, и в самом деле получится прямо, как в песне: «без помощи, но при посредстве».

      Вот, двигаясь по световому лучу
      Без помощи, но при посредстве,
      Я к Тау Кита этой самой лечу,
      Чтоб с ней разобраться на месте.

  2. Dos
    Dos Сегодня, 10:15
    +2
    hi Массовики - затейники! А дымы, туманы с дождями !?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:51
      0
      Теоретически летать вечно может и обычный самолёт, снабжённый установкой по закачке горючего в воздухе.
      Кроме того, помнится не так давно - если не ошибаюсь - швейцарцы испытывали самолёт на фотоэлементах с подзарядкой в полёте от солнца, но пока он в серию не пошёл. Видимо эксплуатанты пока не видят смысла в его применении.

      Что там китайцы изобрели известно только им, но вечно висящий в воздухе чужой дрон для любого противника это очень опасно, поэтому видимо сейчас учёные других стран озаботятся созданием сплошной вертикальной невидимой стены способной "гасить" любые летающие объекты загодя не давая им проникнуть в чужое воздушное пространство. bully
      1. Azim77
        Azim77 Сегодня, 11:29
        0
        Цитата: кредо
        вечно висящий в воздухе чужой дрон для любого противника это очень опасно

        Как вариант гелиевый шар из майлара может месяц висеть. Для многих задач это "вечность". Поэтому проще и дешевле объединить этот шар, как поднимающую силу - с дроном, движущую силу которого использовать только для перемещений по горизонтали. Тогда и время полета такого гибрида дрона существенно должна увеличиться.

  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:18
    0
    водородные элементы - будущее авиации, а всякие "подпитки на ходу" это теоретические забавы.
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 10:23
      -1
      ЦИАМ тоже так считал и "перенасытил" наши войска БПЛА с топливными элементами работающими на водороде. Вся Украина "стонет" от этих бесшумных и не видимых разведывательных и ударных беспилотников. В 2015 году ЦИАМ даже выиграл конкурс в данной теме со своими топливными элементами, то ли ещё будет.
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 10:52
        0
        тёплое с красным путаете....солёное и бело - тоже разное.
  4. Адрей
    Адрей Сегодня, 10:19
    +3
    Китайские учёные заявили о разработке дрона, который может оставаться в воздухе «вечно»

    Неужели они все таки придумали воздушный шар?! belay laughing
  5. SwR9
    SwR9 Сегодня, 10:25
    0
    Есть проект братьев Плехановых, когда дрон может фактически тоже "вечно" висеть заряжаясь над специальными вышками. https://youtu.be/dfjG6B4rcJc
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:40
    +3
    Нет лучшего целеуказателя, чем лазерная подсветка. Так что "вечно" этот дрон может висеть только там, где он никому не мешает. А в зоне боевых действий жизни ему не более минуты.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:24
      0
      Смотря на какой высоте.
      Если зависнет на высоте 5 км, то для его сбития
      понадобится весьма дорогая ракета.
      И пуск демаскирует пусковую установку.
      Между тем, с высоты 5 км современная оптика обеспечивает
      детальное наблюдение за обширной территорией.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:38
        0
        1. для наблюдения с высоты 5 км. достаточно обычных дешёвых дронов, меняющих друг друга, или аэростата.
        2. стоимость конвертора энергия-луч-энергия может оказаться дороже ракеты.
        3. устранение возможности детального наблюдения за местностью стоит ракеты - разменивается не дрон на ракету, а ракета на разведданные.
        4. лазерный луч не только подсвечивает дрон, но и с точностью до сантиметра указывает место где находится лазер, генератор к лазеру, возможно расчёт, так что ракета может и не к дрону лететь.
        Каждый из этих пунктов по отдельности делает идею подобного энергопитания бессмысленной, а уж все вместе... Но я заметил, что вы любите возражать и спорить - не худшее качество, но анализировать тоже надо.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:41
    0
    Не проще ли было направленное высокочастотное излучение использоваь request
    Я, правда уж, не особо
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:04
      0
      Не проще ли было направленное высокочастотное излучение использовать

      Так лазерное излучение и есть одно из самых высокочастотных - это терагерцы и выше. Просто тема передачи энергии лучами циклично то активизируется, то снова чахнет. Дело в том, что эта идея хороша для вакуума, желательно абсолютного, а в воздухе с его влажностью, пылью, дымом одна фигня выходит - то луч рассеется, то плазмоид образуется, то резонансом кого приласкает. Так что нет, не проще.
  8. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:21
    0
    Ну,это китайское "ноу хау" ! Китайское...потому что ,в принципе, подобная идея в мире известна давно ! Чем только не собирались "подпитывать"! И лучом лазера, и мазера...и радиолучом мощного радара ! Идея "имеет право быть" ! Варианты осуществления могут быть разнообразны ! 1. Это может быть и "лазерный" самолёт , подлетающий к "заряжаемому" БПЛА...2.и принцип лазерной"пушки" из программы СОИ [ лазер на земле ..."переотражающие" зеркало... (в космосе,атмосфере...)] Кстати,есть идея "лазерной" ракеты ! (В ракете есть подобие РДТТ,то есть , "шашка" рабочего вещества(!) В сопло "нацелен" мощный лазерный луч , под воздействием которого рабочее вещество "испаряется" ...образуется реактивная струя ,создающая реактивную тягу ! )
    Кстати,есть проекты и,кажется,кое-какие опытные образцы БПЛА с ВОЛС ! Вполне приемлемо для тактических "квадриков" ближнего действия ! И управление,и можно попробовать фотоэлектрическую "подпитку" ! От себя,могу напомнить о птуре "Малютка" с 3-проводном микрокабелем ,по которому на ракету подавались и сигналы управления, и электропитание !
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:21
    +1
    Пока наши мультики рисуют китаёзы впахивают, сказка как была, так и осталась.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:22
    0
    Ну а лазар от чего работать будет и кушать сколько чтоб этот дрон в воздухе держать? А как оно в бурю и дождик вечно работать будет? Может по принципу автожира воздушного змея за кораблем запускать-тоже вечно выходит и экономично, экологично, технологично.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: evgen1221
      А как оно в бурю и дождик вечно работать будет?

      Вообще-то, как-то военными считались очень перспективными СО2-лазеры ,хорошо "пробивающие" "туман и дождик" ! winked
  11. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:27
    0
    китайские ученые объявили

    Британские учёные доказали, ну и молодцы.)