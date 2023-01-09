Военное обозрение
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Власти Украины заявили о «всех необходимых гарантиях» по поставкам оружия из Италии

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Власти Украины заявили о «всех необходимых гарантиях» по поставкам оружия из Италии

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что правительство Италии предоставило все необходимые гарантии, касающиеся вопроса новых поставок вооружений.


В интервью итальянскому изданию La Repubblica Подоляк также отметил, что в настоящее время неизвестно предполагаемое количество и тип оружия и военной техники, которые пообещала поставить киевскому режиму Италия, однако назвал существующие контакты между Киевом и Римом "чрезвычайно эффективными".

По словам представителя властей Украины, на Украине ожидают максимально быстрого принятия решения о поставках оружия из Италии. Киев надеется получить системы ПВО, РСЗО, дроны и танки.

Несмотря на оптимизм представителей украинских властей, ожидается, что Италия примет очередной декрет об оказании военной поддержки киевскому режиму не ранее февраля текущего года.

Итальянское правительство опасается дальнейшего истощения имеющихся в его распоряжении запасов оружия на фоне поддержки Украины. По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, в настоящее время ведутся переговоры с французскими властями о совместной отправке на Украину систем ПВО.

США оказывают давление на Италию, вынуждая официальный Рим решить вопрос об отправке на Украину систем противовоздушной и противоракетной обороны для противодействия регулярным атакам ВС РФ на украинские объекты критической инфраструктуры и военные объекты. В настоящее время итальянская армия располагает тремя батареями ЗРК SAMP-T.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:02
    +3
    Скоро война Турции с Грецией, которую разжигают США, так что итальянцам и вообще всем средиземноморцам лучше попридержать оружие на складах, может самим очень пригодится. Макрон конечно полный кретин - отправить легкобронированную технику на украину когда у него Африка подгорает...это надо быть полным идиотом.
    1. стар
      стар Сегодня, 10:26
      +2
      Макрон конечно полный кретин

      Они с женой хотели вместо шпиля на соборе Нотр-Дам-Де-Пари установить золотой фаллос. С яйцами. Не фейк.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:37
      +1
      Как говорится в известном м/ф - "...мы его на помойке нашли от очисток очистили а он нам фигвамы рисует...".

      Короткая память у политиков Италии. А ведь когда Россия им бесплатно оказывала медицинскую помощь от американского ковида, вели себя поприличнее и спасибо говорили, а теперь вот так нас "благодарят" за тогдашнюю помощь.

      Мы то думали что итальянцы - это звучит гордо, а оказалось что из правильное название - макаронники, и предел их мечтаний быть подстилкой у коварных англосаксов. Фу, противные. negative
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 10:56
        0
        не просто медицинскую помощь, а мы - ЕДИНСТВЕННЫЕ, кто отправил им военных медиков в огромном количестве для СПАСЕНИЯ целых пансионатов для пожилых, в которых тысячами помирали итальянцы! Вообще Италия столь неоднородна и неедина, что на этом отлично играют англосаксы. Там Север и Юг отличаются как у нас Питер и Кавказ, и по менталитету и по пр.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:04
    +1
    Итальянское правительство опасается
    . Да чего они там опасаются могут???
    Тратится не хотят, потому как кто расходы компенсировать будет, финансовые проблемы есть у всех и накатываю больше и ещё больше.
    Полосатики МАЛАСЫ, такое ярмо на гейропу перекинул, что только диву даешся и удивляться приходится, на кого работают национальные елитки большинства стран???
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:07
      +1
      итальянская армия располагает тремя батареями ЗРК SAMP-T.
      Одну из трех от сердца оторвут ! bully
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:44
        0
        Не шибко, у гейропейских" благостно и в военной сфере.
        Привыкли жить под крылышком дяди Сэма, а теперь всё, халява закончилась.
        Дядя Сэм своё возьмёт, с союзников, в первую очередь.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:05
    0
    Хо хо хо! а уж какие гарантии Муссолини Гитлеру давал! Ну и шо? шибко макаронники фрицам под Сталиградом помогли?
    1. красноярск
      красноярск Сегодня, 10:31
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Хо хо хо! а уж какие гарантии Муссолини Гитлеру давал! Ну и шо? шибко макаронники фрицам под Сталиградом помогли?

      Шибко или не шибко, а какую-то часть наших сил макаронники на себя отвлекли. И, как-никак, сравнительно хоть и небольшой, но урон они нам таки нанесли.
      Поэтому, появление на Окраине итальянского вооружения, это еще одна заноза в нашей заднице. А она нам нужна? И так ли уж она безболезненна, как Вам кажется.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:25
    +1
    Ну... значит и Италии придётся отгрести.
    Это - их выбор.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:31
    +1
    ... правительство Италии предоставило все необходимые гарантии, касающиеся вопроса новых поставок вооружений.

    То есть Италия не просто собирается отправить вооружение на Украину, но ещё и гарантии даёт другой стране??? Подоляк ещё в состав правительства Италии не принят?
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:36
    +1
    Отдавать средства ПВО на современном этапе, могут только самоубийцы.НЕ думаю что на Италию кто то нападет ,но в случае конфликта Греции и Турции ,ох как могут пригодится
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    0
    правительство Италии предоставило все необходимые гарантии, касающиеся вопроса новых поставок вооружений.
    Итальянцы наверное хотят обогнать чехов и словаков, которые тоже пытаются быть первыми в поставках оружия. Прямо капсоревнование за переходящий вымпел "Лучший давальщик ЕС". Вот теперь отлично видно кто за добро платит злом. Немцам безвозмездно отдали ГДР, итальянцам помогли в первую волну ковида когда вся Европа их послала подальше, про всяких болгар и греков вообще молчу