Власти Украины заявили о «всех необходимых гарантиях» по поставкам оружия из Италии

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что правительство Италии предоставило все необходимые гарантии, касающиеся вопроса новых поставок вооружений.
В интервью итальянскому изданию La Repubblica Подоляк также отметил, что в настоящее время неизвестно предполагаемое количество и тип оружия и военной техники, которые пообещала поставить киевскому режиму Италия, однако назвал существующие контакты между Киевом и Римом "чрезвычайно эффективными".
По словам представителя властей Украины, на Украине ожидают максимально быстрого принятия решения о поставках оружия из Италии. Киев надеется получить системы ПВО, РСЗО, дроны и танки.
Несмотря на оптимизм представителей украинских властей, ожидается, что Италия примет очередной декрет об оказании военной поддержки киевскому режиму не ранее февраля текущего года.
Итальянское правительство опасается дальнейшего истощения имеющихся в его распоряжении запасов оружия на фоне поддержки Украины. По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, в настоящее время ведутся переговоры с французскими властями о совместной отправке на Украину систем ПВО.
США оказывают давление на Италию, вынуждая официальный Рим решить вопрос об отправке на Украину систем противовоздушной и противоракетной обороны для противодействия регулярным атакам ВС РФ на украинские объекты критической инфраструктуры и военные объекты. В настоящее время итальянская армия располагает тремя батареями ЗРК SAMP-T.