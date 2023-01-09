Комбриг «Востока»: Киевский режим оказался в сложном положении из-за Рождественского перемирия

Вскоре после Нового года украинская разведка сделала вывод, что российские вооруженные силы собираются в наступление. Было принято решение нанести упреждающие удары на основных направлениях фронта, а запланировали их на 6 января. Однако инициатива России с Рождественским перемирием поставила киевский режим в сложное положение. Об этом пишет командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.Как отмечает комбриг, президент Украины Владимир Зеленский в итоге оказался в тупиковой ситуации. С одной стороны, киевский режим неоднократно утверждал, что воюет со «злом», с «чертями». Но вот незадача – «черти» предложили Киеву перемирие.Если Зеленский перемирие бы принял, то пошел бы на поводу у России, как сочли бы его западные покровители. А если бы Киев демонстративно перемирие отверг и начал бы наступление, то показал бы всему миру свое истинное лицо.Поэтому на наступление киевский режим все же не решился. Но Зеленский заявил, что Россия якобы использовала Рождественское перемирие для подготовки. Впрочем, кто бы по поводу обманов противника ради времени на подготовку сетовал бы. Недавно, пишет Ходаковский, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически призналась, что Украина восемь лет «водила за нос» весь мир, прикрываясь Минскими соглашениями для того, чтобы подготовить свою армию к вооруженному противостоянию.Впрочем, пишет Ходаковский, если бы Украина взяла бы курс на мир изначально, то и специальная военная операция не потребовалась. Теперь России приходится считаться с двумя главными факторами: за восемь лет выросло поколение украинских граждан, которое «не знает ничего, кроме Украины», и второй фактор – лояльная России часть населения Украины из-за боевых действий осталась на другой стороне баррикад.