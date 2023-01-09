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Комбриг «Востока»: Киевский режим оказался в сложном положении из-за Рождественского перемирия

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Комбриг «Востока»: Киевский режим оказался в сложном положении из-за Рождественского перемирия

Вскоре после Нового года украинская разведка сделала вывод, что российские вооруженные силы собираются в наступление. Было принято решение нанести упреждающие удары на основных направлениях фронта, а запланировали их на 6 января. Однако инициатива России с Рождественским перемирием поставила киевский режим в сложное положение. Об этом пишет командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.


Как отмечает комбриг, президент Украины Владимир Зеленский в итоге оказался в тупиковой ситуации. С одной стороны, киевский режим неоднократно утверждал, что воюет со «злом», с «чертями». Но вот незадача – «черти» предложили Киеву перемирие.

Если Зеленский перемирие бы принял, то пошел бы на поводу у России, как сочли бы его западные покровители. А если бы Киев демонстративно перемирие отверг и начал бы наступление, то показал бы всему миру свое истинное лицо.

Поэтому на наступление киевский режим все же не решился. Но Зеленский заявил, что Россия якобы использовала Рождественское перемирие для подготовки. Впрочем, кто бы по поводу обманов противника ради времени на подготовку сетовал бы. Недавно, пишет Ходаковский, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель фактически призналась, что Украина восемь лет «водила за нос» весь мир, прикрываясь Минскими соглашениями для того, чтобы подготовить свою армию к вооруженному противостоянию.

Впрочем, пишет Ходаковский, если бы Украина взяла бы курс на мир изначально, то и специальная военная операция не потребовалась. Теперь России приходится считаться с двумя главными факторами: за восемь лет выросло поколение украинских граждан, которое «не знает ничего, кроме Украины», и второй фактор – лояльная России часть населения Украины из-за боевых действий осталась на другой стороне баррикад.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Александра Ходаковского
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14 комментариев
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  1. pariarg
    pariarg Сегодня, 09:56
    -10
    Вредитель Ходаковский соучастник этого бардака.
    Всех народных командиров ЛДНР компрадоры убили, а этого оставили,
    так как он все эти 9 лет поддакивал кремлевским хитроплановым русофобам.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:57
    +2
    Да они. УЖЕ выкрутились, кто - то брякнул мол Россия слаба и поэтому буквально "вымаливает" перемирие, кто-то дует в дуду что Россия "агрессор" и поэтому Украина из принципа не будет вести переговоров и соблюдать перемирия.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:00
    +5
    Как отмечает комбриг, президент Украины Владимир Зеленский в итоге оказался в тупиковой ситуации. С одной стороны, киевский режим неоднократно утверждал, что воюет со «злом», с «чертями». Но вот незадача – «черти» предложили Киеву перемирие.
    . Вопрос.. для кого проблемы, перед кем зелебобус обмишурился???
    Не надо питать иллюзий... шоб забугорные, там, не говорили, это не борьба систем, а простая драчка за бабло и прочие ништяки... для них, только так.
    С нашей стороны, борьба за... а вот тут все сложнее, намешано разного и в одну кучу.
    В общем, сущности размножаются, кто на шо горазд.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:03
    -1
    Поставили мистера зе в третью позицию с этим перемирием. Не смогла его команда просчитать. ну и вляпался. все хорошо в общем. Бесы показали что они бесы.
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:04
    -1
    Так будет проще:
    "Разведка противника, наблюдая нашу подготовку, сделала вывод, что мы собираемся в наступление, и Украина решила нанести упреждающий удар на ключевых направлениях. Этот удар был запланирован на шестое января - в аккурат на Рождество, - но тут мы выступили со своей инициативой по установлению Рождественского перемирия и поставили Зеленского в положение...

    Он же там крякает, что они воюют с чертями, - а тут черти предложили ему не осквернять праздник лишней кровью, - как отреагировать? Отвергнешь предложение - покажешь истинное лицо; примешь - хозяин из преисподней может наругаться... И давай лицедей нервничать, что планы срываются, да рассказывать, что подлая Россия использует время для подготовки, - но не рискнул все-таки устроить бойню на Рождество.

    А вот про время для подготовки хотелось бы поподробнее... Не хитрая ли немка поведала всему миру, как Украина вместе со своими кураторами водили всех за нос, используя восьмилетнее перемирие для подготовки к войне с Россией? Ну так они готовились к отражению вторжения, - скажет кто-то. Возражу: если бы Украина не готовилась к войне, а взяла бы курс на мир, - то и вторжения бы никакого не было. Да, сейчас мы имеем дело с двумя факторами, с которыми придётся считаться: первый - в Украине выросло уже не одно поколение, которые не знают ничего, кроме Украины, а второй - война многих лояльных оставила по ту сторону баррикад.
    Но и тем силам, которых запад привёл к власти в четырнадцатом году, нужно было считаться, что нам с ними не по пути, и смириться с раздельным проживанием. Но признавать очевидное они не хотели - и теперь война."
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:05
    +2
    Ерунду говорит Ходаковский - если бы планировали нанести упреждающие удары и было куда наносить, то нанесли бы и уж точно "перемирие" их не остановило бы.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: Владимир М
      Ерунду говорит Ходаковский - если бы планировали нанести упреждающие удары и было куда наносить, то нанесли бы и уж точно "перемирие" их не остановило бы.

      точно! я тоже в этом уверен good
  7. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:07
    +6
    Ходаковский умница...когда его попёрли вместе с первыми командирами Ополчения, он не надул губки как Гиркин и не стал корчить из себя стратега-политика, а молча пахал на том месте, куда его спихнули, работал и воевал За Родину, а не ради понтов. Потому и терпел всякую шваль в руководстве республиками, чтобы сохранить себе возможность бороться против врагов за свою землю. Очень взвешен, осторожен, не занимается популизмом, больше философствует, заодно уничтожая врагов.
    1. pariarg
      pariarg Сегодня, 10:14
      -7
      Цитата: Fisherman
      Очень взвешен, осторожен, не занимается популизмом, больше философствует, заодно уничтожая врагов.

      Только вот враги Ходаковского - русские.
      Русских эта крыса уничтожает и подставляет.
  8. алексей алексеев_2
    алексей алексеев_2 Сегодня, 10:20
    +1
    Когда сей кекс командует бригадой?Из ящика ведь не вылезает
  9. Hagen
    Hagen Сегодня, 10:23
    +1
    Как отмечает комбриг, президент Украины Владимир Зеленский в итоге оказался в тупиковой ситуации. С одной стороны, киевский режим неоднократно утверждал, что воюет со «злом», с «чертями». Но вот незадача – «черти» предложили Киеву перемирие.

    Думаю, что Зеленскому "мир" простил бы любое движение в Рождество и в любую другую дату, если бы оно принесло какой-то положительный для них (главных акторов этой войны с той стороны) результат. Весь тот самый "мир" видит факельные шествия на улицах Киева, прославление фигур, осужденных Нюрнбергским трибуналом.... Кто-то возмутился? Нет конечно... А Бербок с "голубого глаза" предлагала не верить в намерения Путина о прекращении огня. Так что сложность у Зе не от Рождества, а от состояния его вооруженных сил и бесправного положения "мальчика для битья" на побегушках у самоходного Джо. Идти вперед - русские шею свернут, стоять на месте - конец кормушке, да и собственные "преторианцы" "по тихому" могут подушкой придушить или табакеркой в голову рубануть... И как Ходаковский только поспевает везде? И на ТВ, и в блогосфере, и интервью раздает, а теперь еще и философия.... Он в бригаде-то своей бывает? winked
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:37
    -2
    Уважаю мнение Ходаковского ,но думаю он ошибся в этот раз. Решение принимает на Зелибоба ,а Вашингтон .Там даже намека нет на смену курса
  11. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 10:38
    0
    Сколько это слабоумие "про истинные лица" будет идти ? уже год через месяц. Это они каким-нибудь полякам хотят показать "истинное лицо" , для которых "русня"- это недочеловеки ? Тошнит от этого куколдизма уже
  12. hhurik
    hhurik Сегодня, 11:04
    0
    ИМХО, про перемирие - одностороннее - уже посмеялись, и забыли. Все эти пиаристические ужимки и прыжки давно не работают, как бы не тужились фабрикующие их персонажи.
    Все решается на полях сражений.