В ходе погрома в резиденции президента Бразилии нападавшие похитили оружие

В Бразилии не утихают беспорядки. Накануне толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, здание верховного суда и конгресса. Воспользовавшись новогодними праздниками и тем, что кроме немногочисленной охраны в зданиях правительственного комплекса никого нет, толпа нападавших устроила настоящий погром.
По сообщениям министра и главы управления общественных связей Паулу Пимента, протестующим удалось похитить табельное оружие, принадлежавшее охране главы государства. Летальное и нелетальное оружие было украдено из кабинета секретариата государственной безопасности. Количество единиц пропавшего оружия не уточняется, однако, как заявляют в полиции, на имеющейся в распоряжении видеозаписи можно насчитать минимум восемь опустошенных оружейных сейфов.
Судя по всему, нападавшие обладали точной информацией о том, где хранится оружие президентской охраны. По словам Паулу Пимента, погромщики пытались устроить в помещении поджог. Благодаря бронированным дверям в кабинет главы государства им проникнуть не удалось. Всего в беспорядках участвовало около 5 тысяч человек. Для разгона протестующих были применены слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты. Полиция сбрасывала их в толпу нападавших с вертолёта. В результате разгона беспорядков арестовано более 400 человек.
До конца января президентом страны в столице Бразилии введён режим чрезвычайной ситуации. Глава Федерального округа Бразилиа отправлен в отставку.
В свою очередь бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, полномочия которого истекли 1 января, осудил беспорядки.