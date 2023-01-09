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В ходе погрома в резиденции президента Бразилии нападавшие похитили оружие

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В ходе погрома в резиденции президента Бразилии нападавшие похитили оружие

В Бразилии не утихают беспорядки. Накануне толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, здание верховного суда и конгресса. Воспользовавшись новогодними праздниками и тем, что кроме немногочисленной охраны в зданиях правительственного комплекса никого нет, толпа нападавших устроила настоящий погром.


По сообщениям министра и главы управления общественных связей Паулу Пимента, протестующим удалось похитить табельное оружие, принадлежавшее охране главы государства. Летальное и нелетальное оружие было украдено из кабинета секретариата государственной безопасности. Количество единиц пропавшего оружия не уточняется, однако, как заявляют в полиции, на имеющейся в распоряжении видеозаписи можно насчитать минимум восемь опустошенных оружейных сейфов.

Судя по всему, нападавшие обладали точной информацией о том, где хранится оружие президентской охраны. По словам Паулу Пимента, погромщики пытались устроить в помещении поджог. Благодаря бронированным дверям в кабинет главы государства им проникнуть не удалось. Всего в беспорядках участвовало около 5 тысяч человек. Для разгона протестующих были применены слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты. Полиция сбрасывала их в толпу нападавших с вертолёта. В результате разгона беспорядков арестовано более 400 человек.

До конца января президентом страны в столице Бразилии введён режим чрезвычайной ситуации. Глава Федерального округа Бразилиа отправлен в отставку.

В свою очередь бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, полномочия которого истекли 1 января, осудил беспорядки.
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13 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:46
    0
    Вот он разгул истинной демократии. классно же когда народ может свое мнение типа выразить? Не важно что разгоняется все технологиями оранжевых революций. Пошел информационный вброс, раскачали тролли ситуацию и поперла масса на улицы. классное же государство где свобода митингов и собраний. Сегодня выбрали президента , завтра выпнули его. Есть на что равняться. Или как в Мексики чтоб наркокартель решал кому жить а кого убивать. А то тут многие были против увеличения росгвардии и прочих органов охраны правопорядка. ну вот полюбуйтесь что бывает когда на внутренней безопасности экономят.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 10:54
      0
      Вот он разгул истинной демократии. классно же когда народ может свое мнение типа выразить? Не важно что разгоняется все технологиями оранжевых революций. Пошел информационный вброс, раскачали тролли ситуацию и поперла масса на улицы. классное же государство где свобода митингов и собраний.

      С языка сняли! Что вызывает удивление, до какой степени сейчас появилась возможность управлять массами людей. И люди ведутся на это. Теория Шарпа в действии.
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 10:51
    +1
    8 оружейных сейфов - в комнате секретариата(!!!!) государственной безопастности?? Несколько неожиданное место для оружейки...
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 10:58
      +1
      В каждой стране свои порядки и свои названия, то что у нас секретариат, у них госслужба занимающаяся охраной президента.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:10
      +1
      Дурной пример заразителен - если на Украине и в США так можно, то почему этого нельзя в Бразилии.
      Запасливые бразильские бунтари ещё и "прибарахлились" на погроме, в отличие от из "братьев" из США, а так всё очень прошло мирно и никто из физлиц серьёзно не пострадал, не считая уволенных чиновников.

      Настоящий "мирный" погром по-бразильски. drinks
  3. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 10:55
    +2
    Сдуреть. Это что за президентская охрана у которой оружие крадут, даже не крадут а толпой врываются и отбирают стволы и патроны.
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 11:38
      0
      С оружием в Бразилии - все солнечно, любой дееспособный персонаж с 25 лет может купить минимум 4 ствола.
      Так что все по понятиям - охрана не стреляла в народ, народ не стрелял в охранку. Профит.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:57
    0
    В первых сообщениях писали о 170 арестованных, сейчас счет дошел до 400. Цифра, видимо, не окончательная.
    Ну а сейфы оружейные почистили, так чего ж добру пропадать. Как там у Маяковского про подобное:
    "Чем хуже моя Нина барыни сами?
    Тащь в хату пианино, граммофон с часами!"
  5. fiv
    fiv Сегодня, 11:00
    +1
    Интересно было бы наложить на разгул демократии легкий морозец в -20 -30 град С , с ветерком.
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:37
    0
    Мдааа...! Ну как тут не вспомнить тётушку Чарли !
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:39
    0
    Бандиты из фавел пополнили свой арсенал,спасибо демократическим выборам.
  8. hhurik
    hhurik Сегодня, 11:46
    0
    Ну, за Бразилию!
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 11:47
    +1
    "Для разгона протестующих были применены слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты. Полиция сбрасывала их в толпу нападавших с вертолёта".
    Не удивительно, что столько пострадавших. Когда тебе на башку со ста метров водомёт упадёт! laughing