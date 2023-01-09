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Народный артист России: Мой старый партнёр по сцене Зеленский присланным ему из-за океана сценарием ведёт свою страну к пепелищу

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Народный артист России: Мой старый партнёр по сцене Зеленский присланным ему из-за океана сценарием ведёт свою страну к пепелищу

Украинский президент слишком сильно пытается играть роль, которую отвел ему Запад, считает народный артист России Филипп Киркоров. При этом Киркоров назвал его «старым товарищем и партнером по съемочной площадке». Напомним, что Зеленский сам выходец из сферы шоу-бизнеса и телевидения, бывший кавээнщик.


Артист российской эстрады отметил, что украинский президент действует по сценарию, присланному из-за океана, то есть из Вашингтона. По словам Киркорова, следование этому сценарию приведет Зеленского и Украину к пепелищу.

Ранее президент Украины утвердил персональные санкции против почти 120 россиян, которые требовал ввести Совет национальной безопасности и обороны Украины. Большинство попавших под украинские санкции россиян, это деятели культуры и телевидения. Среди них оказался и Филипп Киркоров. Кроме того, Зеленский ввёл санкции против Евгения Петросяна, Михаила Галустяна и других российских артистов

Артисты с большой иронией встретили сообщение о внесении их в санкционный список Украины. Киркоров поблагодарил киевские власти за признание его популярности и таланта. Он также напомнил, что в 1940-ъ годах мир уже сталкивался с подобными Зеленскому «лидерами», последователи которых обнаружились через 80 лет на Украине.

По словам Киркорова, в Киеве до сих пор не поняли, что произведения культуры нельзя отменить или запретить.
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Использованы фотографии:
ТГ/Зеленский
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20 комментариев
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  1. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 12:28
    +7
    Вот чьего экспертного мнения еще не доставало.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:31
      +2
      В случае Зеленского требуется экспертное заключение врачей.Может у него реально башня слетела и он вжился в роль Наполеона или Нерона.
      1. мазута
        мазута Сегодня, 13:02
        0
        Психотропные вещества,наркотики конечно высочайшей степени очистки, постоянный контроль психологами-всего по чуть-чуть и готов новый император.Вопрос на сколько хватит здоровья.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:40
      -1
      Цитата: FIR FIR
      Вот чьего экспертного мнения еще не доставало.

      Ой не скажите, кто как не клоун, может оценить ошибки клоуна? Может и ему пирожек бросят. feelС нетерпением ждем мнение следующих обиженных политических экспертов fool :
      Среди них оказался и Филипп Киркоров. Кроме того, Зеленский ввёл санкции против Евгения Петросяна, Михаила Галустяна и других российских артистов
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:29
    +1
    Украинский президент слишком сильно пытается играть роль, которую отвел ему Запад, считает народный артист России Филипп Киркоров.

    Народ, скиньте ссылку на реальный слова Киркорова, уж несколько неожиданно слышать такое от него.
  3. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 12:29
    +2
    Кукушка хвалится сама, но привечает петуха.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:35
      +3
      И что же теперь о нём подумают Алкин и Алла Борисовна?Срочно зовите Малахова. Интрига года.Думаю на пару месяцев появилась тема для его передачи.
  4. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 12:33
    +3
    Ранее президент Украины утвердил персональные санкции против почти 120 россиян, которые требовал ввести Совет национальной безопасности и обороны Украины. Большинство попавших под украинские санкции россиян, это деятели культуры и телевидения. Среди них оказался и Филипп Киркоров. Кроме того, Зеленский ввёл санкции против Евгения Петросяна, Михаила Галустяна и других российских артистов
    Что-то запоздал Зе с санкциями против Петросяна... Я уже не говорю за Мишу Галустяна: тот, если разозлится, то - ух!.. А Киркорова - ясен пень, надо бояться. Как выйдет в чисто поле, да как возьмет ноту Ля супротив позиций басурманских, да в микрофон... Это же ТОС - нервно курит в сторонке! Там не то, что дивизию - армию в бегство обратить можно!.. wassat
  5. buslaif
    buslaif Сегодня, 12:36
    +1
    "....Киркоров назвал его «старым товарищем и партнером по съемочной площадке».
    "Старый товарищ и партнёр..." О как! Можно было бы и поподробнее насчёт "партнёрства". Есть какая-то недосказанность в словах поп- короля. Если Филя решил в очередной раз пропиариться, то это только себе в убыток. Думаю,что даже знакомство с такой мразью,как Зеленский нормальному человеку не пойдёт на пользу.
    1. Комментарий был удален.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:25
      0
      Цитата: buslaif
      "Старый товарищ и партнёр..." О как! Можно было бы и поподробнее насчёт "партнёрства".

      Не знаю что думать
      "Давид, больше известный как DAVA, предстал в образе жениха. В элегантном черном фраке, с бабочкой на шее и с бордовыми розами в руках, в роли молодожена он выглядел очень эффектно. Правда, рядом с ним была не невеста в белом платье, а... второй жених. Филипп, тоже в белом, нежно поддерживал Давида под руку и что-то шептал. Они светились от счастья!"
  6. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 12:47
    -1
    Виктор Сухоруков, Заслуженный артист Российской Федерации
    вот так отреагировал на внесение себя в санкционный список: Наверное, он завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране. Ну, подписал, слава Богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:48
    +1
    По словам Киркорова, в Киеве до сих пор не поняли, что произведения культуры нельзя отменить или запретить.
    . Киркоров и культура, это где то рядом??? fool
    1. HAM
      HAM Сегодня, 12:58
      -1
      Зато нос по ветру старается держать....конкуренты в Израиле.....погодите немного и "натуральный блондин" чего нибудь "патриотическое" выдаст...да,да-"зайка моя,я твой тазик!" невозможно отменить.... crying
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:50
    -1
    А этот то куда полез? Или знает, чем все закончится? Отметился с гражданской позицией на 11 месяц СВО.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:50
    0
    Не к пепелищу, а к ' пустыне Хила", усыпанную пеплом Хиросимы.
  10. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 12:51
    -1
    Вполне достойный ответ со стороны Киркорова. По крайней мере, вполне адекватный возникшей ситуации, а главное весомый, убедительный.
    А вот со стороны Набиулиной, против которой СБУ начало действовать, ответа по изменившейся ситуации не видно. Хотя у неё повод переживать гораздо более существенный, побуждающий в корне изменить мировоззрение.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:56
    0
    Педрос Киркоров ,вообще попадет на Миротворец за исполнение песен ,типа:
    Я люблю тебя Россия !
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:59
    +1
    "...слишком сильно пытается играть роль..."
    Т.е. нельзя судить об актёре по одной, хоть и очень сильно сыгранной роли.
    Я правильно понимаю?
    Твой партнер уже не актер, а военный преступник.
    Не надо его отмазывать.
  13. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:16
    -1
    Ну ендрыжна кочерыга!!! Я искренне надеялся, что уж на этом сайте я никогда не увижу фамилии Киркоров... Зря я надеялся. Впрочем, надежда глупое чувство (с)
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:36
      0
      Сильно ваших задел, по реакции видно, что сильно. Ответный удар от Киркорова на злобу дня, Зеленский наверное, и представить не мог подобного.