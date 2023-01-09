Народный артист России: Мой старый партнёр по сцене Зеленский присланным ему из-за океана сценарием ведёт свою страну к пепелищу

Украинский президент слишком сильно пытается играть роль, которую отвел ему Запад, считает народный артист России Филипп Киркоров. При этом Киркоров назвал его «старым товарищем и партнером по съемочной площадке». Напомним, что Зеленский сам выходец из сферы шоу-бизнеса и телевидения, бывший кавээнщик.Артист российской эстрады отметил, что украинский президент действует по сценарию, присланному из-за океана, то есть из Вашингтона. По словам Киркорова, следование этому сценарию приведет Зеленского и Украину к пепелищу.Ранее президент Украины утвердил персональные санкции против почти 120 россиян, которые требовал ввести Совет национальной безопасности и обороны Украины. Большинство попавших под украинские санкции россиян, это деятели культуры и телевидения. Среди них оказался и Филипп Киркоров. Кроме того, Зеленский ввёл санкции против Евгения Петросяна, Михаила Галустяна и других российских артистовАртисты с большой иронией встретили сообщение о внесении их в санкционный список Украины. Киркоров поблагодарил киевские власти за признание его популярности и таланта. Он также напомнил, что в 1940-ъ годах мир уже сталкивался с подобными Зеленскому «лидерами», последователи которых обнаружились через 80 лет на Украине.По словам Киркорова, в Киеве до сих пор не поняли, что произведения культуры нельзя отменить или запретить.