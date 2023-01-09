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МИД Финляндии: Наша страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО

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МИД Финляндии: Наша страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО

Власти Финляндии после вступления в военный блок НАТО не будут размещать на территории страны ядерное оружие. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.


По словам главы финского внешнеполитического ведомства, при подаче заявки на вступление в блок НАТО Финляндией не выдвигалось никаких предварительных условий, что дает стране возможность избежать сужения сферы своей деятельности. Хаависто также добавил, что после окончания оформления членства в блоке НАТО на территории Финляндии не предполагается размещения ядерных вооружений.

После начала российской спецоперации на Украине Финляндия и Швеция приняли решение об отказе от нейтралитета и подали заявки на вступление в блок НАТО. Против такой инициативы этих стран выступила Турция, однако после проведенных переговоров спорные вопросы были улажены. Несмотря на это, турецкие власти все еще не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее также заявил, что не считает возможным после вступления в НАТО размещение на шведской территории ядерных вооружений. Несмотря на это, Швеция также не выдвинула к руководству НАТО никаких условий.

После завершения процедуры вступления в НАТО, успех которой напрямую зависит от позиции Турции и Венгрии, Финляндия и Швеция планируют создание единой оборонной структуры, не меняя основных направлений внешней политики, в первую очередь касающихся отношений со странами ЕС.
Автор:
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20 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:57
    +9
    да кто "шестерок" будут спрашивать - что им размещать??? позвонят из вашингтона - и разместят "как миленькие" и ракеты с яо и биолаборатории построят на границе...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:26
      +5
      Цитата: Владимир80
      да кто "шестерок" будут спрашивать - что им размещать??? позвонят из вашингтона - и разместят "как миленькие" и ракеты с яо и биолаборатории построят на границе...

      В одном Вы ошиблись - из Вашингтона никто никому в Финляндию звонить не будет, а своё ядерное оружие США разместят там явочным порядком без всякого на то уведомление чухонцев.
      По сложившейся практике все базы НАТО подчинены прямому руководству США и никаким местным указивкам они не подчиняются, поэтому все заверения чухонцев не стоят ни гроша как впрочем и такие же заверения англосаксов.

      Пора бы уже давно отрезать Финляндию от всех без исключения ресурсов из России и начинать ставить политические условия их поставок по рыночной цене. Розовые мечты о дружбе и сотрудничестве с нашей стороны накрылись жёсткой реальностью истинных целей США и заверения шестёрок в адрес России бессмысленны и бесполезны. no
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:57
    +5
    Свежо придание , да верится с трудом
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:59
    0
    Тема тонка сейчас по вступлению в НАТО этих стран...Финляндия вступает после Швеции, но Швецию блокирует Турция, шведы не могут выполнить условия Турции для принятия в НАТО по курдскому вопросу...конечно турки прогнутся рано или поздно, но...крови попьют! И складывается впечатление, что все тянут паузу и ждут чем Россия вметелит по врагу и как быстро она победит и с каким результатом...никто не хочет сейчас бежать впереди американского паровоза видя, что янки сдуваются...никому не охота входить потом в список проигравших эту ВОЙНУ.
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:00
    0
    Они думают это их спасет что ли от ядерного удара ? laughing
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:00
    0
    Они думают, что в НАТО вступят и их будут защищать без всяких обязательств. Ну-ну, вступайте, а обязательства потом всплывут совершенно неожиданно.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:02
    +2
    Наивность МИД Финляндии обескураживает. Кто будет спрашивать финнов,когда они вступят в НАТО полностью. Подписывая договор с НАТО страна лишается части своей независимости ,она передает ее в управление структурам НАТО и все ребята !!!
    Кина не будет .............вы еще сами будете убеждать народ что удар по Хельсинки русскими ракетами в случае ядерного конфликта ,все согласуется с желанием самих финнов
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 11:07
      0
      они при этом ещё заявляют про "нам нужно сохранить хорошие отношения с Россией"
  7. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:04
    0
    Финляндия и Швеция планируют создание единой оборонной структуры

    Круговую оборону и стенку из колючки? Храбрые шестёрки.
  8. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:08
    +2
    Скандинавам и без нато жилось хорошо,на России немалые барыши имели и нато им сто лет надо было,только им приказали из вошингтонгской рейхсканцелярии и стали строем и пошли.
    Все знают,что бывает за неподчинение генеральной линии демократического рейха.
    И будут кричать и будут делать всё,что прикажут а не что захотят,это и есть их демократия.
  9. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 11:10
    +2
    Смешные.
    Во-первых вас об этом не спросят, базы США по всему миру обладают иммунитетом, как и в/сл США
    Во-вторых не приведи Господь начнется, о вас не забудут.
    Но это ваш выбор.
  10. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:10
    0
    Власти Финляндии после вступления в военный блок НАТО не будут размещать на территории страны ядерное оружие.

    Когда они будут в НАТО, об этом их спрашивать не будут. Но под прицелом РФ будут точно.
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:11
    0
    Даже япошки не смогли гарантировать, что на полученных островах не будет баз НАТО с ЯО.
  12. мазута
    мазута Сегодня, 11:16
    +1
    Эти люди живут в призрачном и выдуманном мире,где радиация видимо остановится вместе с ударной волной и прочими прелестями применения по нам яо прямёхонько на их границе.Лавров уже давал характеристику.Это же касается и всех остальных членов этой организации готовых погибнуть вместе с нами по территориальному местоположению.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:29
    0
    Заявление громкое конечно. Тогда подпишите финики бумажку об том что если это оружие на вашей территории обнаружится и совершенно случайно на него наша боеголовка прилетит, то вы не имеете никаких притензий тогда. Нет оружия, нет ядерного грибка.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:29
    0
    МИД Финляндии: Наша страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО.
    Госдеп США: Кто вашу страну будет спрашивать?
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:35
    0
    Фины удивляют,теперь они против базы НАТО на постоянной основе.Нееет,теперь им морду будут бить и насиловать финок ,пьяные солдаты НАТО.Нельзя быть немножко беременным.
  16. Загребун
    Загребун Сегодня, 11:36
    0
    Ой, гоуби сизокрылые, да кто ж вас спрашивать то будет?
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:40
    0
    МИД Финляндии: Наша страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО
    Отмазка... для кого, только?
  18. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 11:40
    0
    Наша страна не будет размещать..

    Ну, да, ну, да... Зарекалась ворона дерьма не клевать...