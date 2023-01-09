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Спецслужбы ЛНР выявили местонахождение детского диверсионного лагеря ВСУ «Лесная сказка»

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Спецслужбы ЛНР выявили местонахождение детского диверсионного лагеря ВСУ «Лесная сказка»

Оперативные сотрудники спецслужб Луганской Народной Республики (ЛНР) разузнали, где находился детский диверсионный лагерь «Лесная сказка». Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.


Несмотря на абсолютно миролюбивое «детское» название, в учебном центре иностранные наемники и инструкторы ВСУ (вооруженных сил Украины) занимались подготовкой детей к совершению диверсий и террористических актов.

В лагере, функционировавшем в Северодонецком районе Луганской Народной Республики, украинские власти официально проводили «военно-патриотические игры». Но на самом деле это была лишь ширма для подготовки из детей и подростков настоящих диверсантов, которые потом могли бы использоваться украинской военной разведкой в своих целях.

Контингент обучаемых делился на две группы. Младшая возрастная группа включала детей 12-14 лет, старшая возрастная группа – 14-18 лет. Их учили обращаться с оружием производства стран НАТО, со взрывчатыми веществами.

На месте размещения лагеря были найдены учебные пособия, в которых в доступной для детей и подростков форме рассказывалось о различных видах вооружений, военной техники, взрывчатых веществ, о способах применения взрывчатых веществ. Также на месте лагеря была обнаружена неонацистская символика украинских праворадикальных организаций и надписи вроде «Добро пожаловать в Валгаллу» на английском языке.

Отметим, что это – далеко не единственный подобный детский лагерь с упором на «военно-патриотическую», а в действительности – диверсионную подготовку. Гораздо большее количество подобных учебных центров находится на территориях, контролируемых киевским режимом. Само создание и функционирование таких лагерей свидетельствует о полном отсутствии у киевского режима каких-либо моральных принципов, если несовершеннолетних детей собираются использовать в качестве диверсантов, калеча детскую психику и подвергая жизни подростков смертельной опасности.

В то же время, наличие таких лагерей демонстрирует, что России предстоит очень большая работа по наведению порядка не только на освобождаемых территориях, но и в головах молодых украинцев, которые длительное время находились под воздействием националистической пропаганды киевского режима.
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20 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:53
    +3
    Нелюди и бесы....детская психика легко деформируется, но и легко перепрограммируется, главное - не тянуть со временем.
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:57
      +2
      У них нет ничего святого , а из ценностей только зеленые бумажки под названием "доллар"
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 11:06
        -2
        а из ценностей только зеленые бумажки под названием "доллар

        Думаю, что с украиной дело несколько иначе, там все-таки основа в уникальности украинского национализма, они никогда небыли колонизированы, как другие страни с национально-освободительным движением. Об этом любопытно написано в «Происхожде́ние украи́нского сепа́ратизма» Николая Ульянова, Нью-Йорк 1966 год.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 11:24
          +2
          Цитата: AlexGa
          там все-таки основа в уникальности украинского национализма, они никогда небыли колонизированы

          Именно та часть украинской территории, а именно Галичина, и была постоянно кем-то оккупирована. Поэтому у них и произошла в итоге бандеризация, гласящая что ради свободы надо убивать всех противящихся этому, даже "своих".
        2. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 11:35
          +1
          Цитата: AlexGa
          там все-таки основа в уникальности украинского национализма, они никогда небыли колонизированы, как другие страни с национально-освободительным движением.

          Конечно не были. Чтобы быть колонизированными - надо быть, как минимум, государством. А Украина - такого государства никогда в истории не существовало. Поэтому этот искусственно выдуманный народ (украинцы) никогда никем колонизирован не был - он просто всегда был частью какого-то государства.
        3. Булат
          Булат Сегодня, 11:43
          0
          И на что это влияет,просто возвышенные слова,и под крымчанами,и под турками были и под поляками
    2. swnvaleria
      swnvaleria Сегодня, 11:00
      +2
      ну что сказать ? одним словом фашисты , гитлерюгенд . то есть бандераюгенд выращивают .
    3. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 11:03
      +5
      Если вспомнить красных кхмеров с их людоедскими законами и тем в кого превращали детей, которые ничего не боялись. В таком возрасте смерть нечто эфемерное, когда автомат по длине сравним с ростом. В самых натуральных людоедов их превратили. Похоже украинские идеологи с Пол Пота пример решили взять.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:57
    +1
    Ну прямо стремятся к миру ,подготавливая детей к диверсиям. Деткам надо объяснить разок ,что это пожизненное
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 10:57
    0
    Небось еще примеры пионеров-героев приводили ! ((( "А теперь за неньку" !!!(((
    Кстати, а что думают в лагерях отдыха для детей в России? Какие игры с детьми проводят? Или только песни поют?
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:59
    +2
    Фильм "Сволочи" наяву, Фантазии начали превращаться в реальность. Не удивлюсь, если начнут травить колодцы с водой, как в годы Великой Отечественной.
  5. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:10
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    нет ничего святого

    Олег, привет. Окромя бакса ещё и Бандера в святых.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:38
      +1
      Бакс/бабло, это вожделенное, для вождиков разного пошиба... а разные покойник, это так, атрибут, мишура, для воодушевления скакуасов и бандерлогов.
      Всё как всегда, все как везде.
  6. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 11:11
    +2
    Вот они , отголоски детских игр в таких вот " Лесных сказках "
    На данный момент на территории ЛДНР (Луганской и Донецкой народных республик — ред. ЦГ) было задержано много корректировщиков, в том числе и подросткового возраста. В том числе недавно была задержана девочка, она прошла игру "Сокiл" ("Джура") в Северодонецком районе. Она передавала координаты перемещения техники.
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 11:16
    -3
    На месте размещения лагеря были найдены учебные пособия, в которых в доступной для детей и подростков форме рассказывалось о различных видах вооружений, военной техники, взрывчатых веществ, о способах применения взрывчатых веществ.


    У нас в школе был кабинет НВП и там были плакаты по взрывчатым и отравляющим веществам, и учебные пособия, даже оружие, гранаты и радиостанции. Проходили даже парашютную подготовку, были парашюты ДП-5 в полном комплекте. Получается я тоже в школе учился на диверсанта wassat школа была просто "ширмой" для подготовки шпиенов.

    Ох уж эти оперативные сотрудники спецслужб Луганской Народной Республики, у вас других дел нет как только заниматься пропагандой?
    1. swnvaleria
      swnvaleria Сегодня, 11:35
      +2
      у нас на нвп не учили убивать украинцев или ещё кого нибудь , и не прививали ненависть к какой нибудь нации
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    +2
    А это еще кого-то удивляет? Куда-то сразу делись международные организации по защите прав человека, детства, материнства заткнув языки себе в одно место, т.к. не первое свидетельство подготовки для использования детей в военных действиях. Фашисты и методы фашистские. С такими денацификацию проводить бесполезно.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:36
    0
    Спецслужбы ЛНР выявили местонахождение детского диверсионного лагеря ВСУ «Лесная сказка»
    . Всё по лекалам своих кумиров... с подачи наглов, естественно.
  10. denis88
    denis88 Сегодня, 11:41
    0
    Zeляюгенд в действии, скоро фольксукры появяться.
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:44
    0
    Всё точь в точь как в Афгане. Аксакал с гранатой, пача с АК, и баджа с поясом шахида