Оперативные сотрудники спецслужб Луганской Народной Республики (ЛНР) разузнали, где находился детский диверсионный лагерь «Лесная сказка». Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.
Несмотря на абсолютно миролюбивое «детское» название, в учебном центре иностранные наемники и инструкторы ВСУ (вооруженных сил Украины) занимались подготовкой детей к совершению диверсий и террористических актов.
В лагере, функционировавшем в Северодонецком районе Луганской Народной Республики, украинские власти официально проводили «военно-патриотические игры». Но на самом деле это была лишь ширма для подготовки из детей и подростков настоящих диверсантов, которые потом могли бы использоваться украинской военной разведкой в своих целях.
Контингент обучаемых делился на две группы. Младшая возрастная группа включала детей 12-14 лет, старшая возрастная группа – 14-18 лет. Их учили обращаться с оружием производства стран НАТО, со взрывчатыми веществами.
На месте размещения лагеря были найдены учебные пособия, в которых в доступной для детей и подростков форме рассказывалось о различных видах вооружений, военной техники, взрывчатых веществ, о способах применения взрывчатых веществ. Также на месте лагеря была обнаружена неонацистская символика украинских праворадикальных организаций и надписи вроде «Добро пожаловать в Валгаллу» на английском языке.
Отметим, что это – далеко не единственный подобный детский лагерь с упором на «военно-патриотическую», а в действительности – диверсионную подготовку. Гораздо большее количество подобных учебных центров находится на территориях, контролируемых киевским режимом. Само создание и функционирование таких лагерей свидетельствует о полном отсутствии у киевского режима каких-либо моральных принципов, если несовершеннолетних детей собираются использовать в качестве диверсантов, калеча детскую психику и подвергая жизни подростков смертельной опасности.
В то же время, наличие таких лагерей демонстрирует, что России предстоит очень большая работа по наведению порядка не только на освобождаемых территориях, но и в головах молодых украинцев, которые длительное время находились под воздействием националистической пропаганды киевского режима.