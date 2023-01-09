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Американское издание: Если в 2023 году линии фронта не изменятся, прогноз для Украины будет мрачным

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Американское издание: Если в 2023 году линии фронта не изменятся, прогноз для Украины будет мрачным

Если боевые действия на Украине не закончатся в 2023 году, обстоятельства будут складываться в пользу Москвы. Об этом пишет американское издание The Washington Post.


По утверждению американского издания, утвержденного Конгрессом США пакета финансовой и военной помощи Украине на 45 млрд долларов хватит на год. Но затем не очень понятно, что делать дальше – продолжать вкладывать в Украину новые средства или все же принимать решение по урегулированию конфликта?

Хотя на стороне киевского режима находятся помощь со стороны Запада, включая не только оружие и военную технику, но и деньги, подготовку личного состава и информационное обеспечение, ВСУ (вооруженные силы Украины) могут столкнуться с новыми проблемами, если конфликт в 2023 году не удастся завершить.

Американское издание перечисляет несколько главных проблем. Во-первых, российские вооруженные силы укрепляют оборонительные позиции, усилив их тысячами мобилизованных военнослужащих.

Во-вторых, в 2022 году Россия совершила ряд ошибок, но вряд ли она вновь их повторит, считает издание. Кроме того, цели Москвы на первом этапе специальной военной операции были слишком амбициозными. Сейчас Россия может отказаться от глобальных целей в пользу тактических, считает издание.

В-третьих, важнейшую роль сыграет истощение боеприпасов. Не факт, что у российской армии они закончатся быстрее, чем у ВСУ. Хотя американское издание все же подчеркивает, что наращивание производственных мощностей в России вряд ли соответствует потреблению снарядов на фронте.

Если в 2023 году линии фронта не изменятся, прогноз для Украины будет более мрачным

- делает вывод The Washington Post.

Киевскому режиму придется финансировать содержание многих сотен тысяч военнослужащих, обеспечивать их оружием и боеприпасами. Украинская экономика продолжит разрушаться, что фактически превратит Украину в полностью зависимую от западных траншей страну.

Если это произойдет, Россия сможет восстановить свои наступательные возможности и затем вновь предпринять новую попытку установления контроля над Украиной. Таким образом, «война на истощение», о которой пишет американское издание, будет куда более выгодной для России, а не для Украины и Запада.
Использованы фотографии:
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21 комментарий
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:09
    +7
    "Украинская экономика продолжит разрушаться, что фактически превратит Украину в полностью зависимую от западных траншей страну." А сегодня как-то иначе?
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 11:13
      +2
      "Украинская экономика продолжит разрушаться, что фактически превратит Украину в полностью зависимую от западных траншей страну."

      Я думаю, что украина здесь только инструмент, США заинтересованы в подобном состоянии всей Европы.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:32
      +1
      Янки как прямые потомки и продолжатели бриттов видят свою роль в стравливании народов между собой и получении на этой распри своих дивидендов.
      Вот и сейчас подсуживая киевскую хунту янки желают лишь одного - чтобы война между Россией и Украиной продолжалась как можно дольше, до полного самоуничтожения, что и вдалбливает всем очередное американское издание. angry
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 11:47
        0
        А другие капиталистические страны так не делают? Просто у США ресурсов и возможностей больше для проворачивания таких дел
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:10
    0
    К 24 февраля - 150к бойцов и 150к раненных......и план на 23год -150к бойцов. Вот и все планы. И кого то из восточно-европейцев привлекут в компанию более плотно. Пока начали с Поляков.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:17
    -2
    Если руководство не решится на войну, тогда прогноз будет ещё мрачнее. Либо возвращают допондемийные времена, либо война. Достали СОПЛИ!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:36
      +2
      Ничего не понял. Какие допондемийные? Зачем?
      Сопли всех достали - грипп такой request
  4. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:18
    0
    цели Москвы на первом этапе специальной военной операции были слишком амбициозными

    Да всё путём, врач сказал: "в морг" - значит в морг.
    "Демелитаризация и денацификация" - что тут непонятно.)
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:27
      0
      Да всё путём
      Вы заметили одну интересную вещь, все смотрят на политические дрязги в США, даже высшее руководство РФ. Т.е. малого того что в Мире считают что само по себе руководство РФ не способно изменить ситуацию, само руководство РФ в это не верит))
  5. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 11:20
    0
    Если боевые действия на Украине не закончатся в 2023 году, обстоятельства будут складываться в пользу Москвы. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

    То есть , окончание боевых действий в 2023 году в пользу России , даже не рассматривается ? Ну что ж , как говориться будем посмотреть .
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 11:36
      0
      ну у них же задача заставить помогать Украине,а не наоборот
  6. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:22
    0
    Если в 2023 году линии фронта не изменятся, прогноз для Украины будет более мрачным

    А если изменится то что,бандерии будет хорошо?
    У западных писак,да и не только,похоже представление об этой войне как о компьютерной игре,кто кого перестреляет первым,тот и победил. А это конфликт цивилизационный,только в крайне обострённой фазе.Для России разгром бандеровщины это вопрос собственной выживаемости,так что у бандерии перспективы в любом случае пахнут керосином. Ну а западники,поняв свой проигрыш в бандерии,переключатся на другую страну антироссийского фронта,это их традиция многовековая в отношениях с Россией.
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:23
    +4
    А если линия фронта изменится, прогноз для Украины станет более оптимистичным? Украинский нарратив в сети часто имеет вид:"Когда Украина победит..." - но Украина-то в любом случае не победит. В смысле, Украина - это инструмент, чей ресурс расходуется Западом в борьбе с Россией. Запад может проиграть, Россия может проиграть. Но вот Украина при этом выиграть не может принципиально, исходя из правил игры. Выигрыш Украины - это неучастие в войне. Но война-то уже началась.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:39
      0
      Украина теперь уже при любом раскладе "выкидыш"
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +2
    ... прогноз для Украины будет мрачным
    На западе еще полно и.диотов верящих в "победу" Украины. Поэтому и орут, что "путь к миру - увеличение поставок оружия".
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:40
      +1
      Мне кажется они уже не верят. Просто их заставляют заниматься нанизмом
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:32
    0
    Бюджет США осенью этого года покажет, что перевести чашу выгоды. Если идёт как идёт то в следующем году надо будет соточку разменять миллиардов и в 25 году соточку и т. д. Явно это уже перебор столько денег из Европы не вытащить, тем более она ещё нужна, решать полностью золотую хрюшку ещё рано, так что в 24 году все закончится.
  10. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:32
    0
    . Если в 2023 году линии фронта не изменятся, прогноз для Украины будет мрачным

    Интересно в каком случае прогноз для Украины будет немрачным request
  11. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 11:40
    0
    ну не знаю как там НАТО будет решать проблему снарядов,а у нас есть два хода: 1) повально оснастить войска АГСами,крупнокалиберными пулеметами,82 мм минометами и ПТРК,причем вплоть до формирования отделений тяжелого вооружения при каждом взводе-это снизит логистическую нагрузку,так как 2-3 грузовика гранат и мин для АГС и 2б24/Подноса позволит закрыть потребность на неделю и сэкономит кучу снарядов 152 мм для отражения атаки.. 2) Поставки модернизированных Рапир.которые в базовой основе как ПТО могут вести огонь на 8 км,но если переделать лафет и увеличить угол возвышения,то можно получить дальность от 14+ км,а снарядов для 100 мм артиллерии у нас достаточно много.В итоге мы сможем экономить до 50 тысяч снарядов в месяц.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:41
    0
    Американское издание: Если в 2023 году линии фронта не изменятся, прогноз для Украины будет мрачным
    . Как сказал какой то их ястреб сенатор... до последнего скакуасам и никак иначе.
  13. HUNTERDON
    HUNTERDON Сегодня, 11:42
    0
    Цитата: AlexGa
    Я думаю, что украина здесь только инструмент, США заинтересованы в подобном состоянии всей Европы.

    - в том числе и России.