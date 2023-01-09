Американское издание: Если в 2023 году линии фронта не изменятся, прогноз для Украины будет мрачным

Если боевые действия на Украине не закончатся в 2023 году, обстоятельства будут складываться в пользу Москвы. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
По утверждению американского издания, утвержденного Конгрессом США пакета финансовой и военной помощи Украине на 45 млрд долларов хватит на год. Но затем не очень понятно, что делать дальше – продолжать вкладывать в Украину новые средства или все же принимать решение по урегулированию конфликта?
Хотя на стороне киевского режима находятся помощь со стороны Запада, включая не только оружие и военную технику, но и деньги, подготовку личного состава и информационное обеспечение, ВСУ (вооруженные силы Украины) могут столкнуться с новыми проблемами, если конфликт в 2023 году не удастся завершить.
Американское издание перечисляет несколько главных проблем. Во-первых, российские вооруженные силы укрепляют оборонительные позиции, усилив их тысячами мобилизованных военнослужащих.
Во-вторых, в 2022 году Россия совершила ряд ошибок, но вряд ли она вновь их повторит, считает издание. Кроме того, цели Москвы на первом этапе специальной военной операции были слишком амбициозными. Сейчас Россия может отказаться от глобальных целей в пользу тактических, считает издание.
В-третьих, важнейшую роль сыграет истощение боеприпасов. Не факт, что у российской армии они закончатся быстрее, чем у ВСУ. Хотя американское издание все же подчеркивает, что наращивание производственных мощностей в России вряд ли соответствует потреблению снарядов на фронте.
Если в 2023 году линии фронта не изменятся, прогноз для Украины будет более мрачным
- делает вывод The Washington Post.
Киевскому режиму придется финансировать содержание многих сотен тысяч военнослужащих, обеспечивать их оружием и боеприпасами. Украинская экономика продолжит разрушаться, что фактически превратит Украину в полностью зависимую от западных траншей страну.
Если это произойдет, Россия сможет восстановить свои наступательные возможности и затем вновь предпринять новую попытку установления контроля над Украиной. Таким образом, «война на истощение», о которой пишет американское издание, будет куда более выгодной для России, а не для Украины и Запада.