Американский генерал: США и Япония готовятся к возможному противостоянию с Китаем ради защиты Тайваня

Мы называем это организацией театра военных действий. Аналогичные действия мы проводим в Японии, на Филиппинах и в других регионах

Командующий Третьим экспедиционным корпусом морской пехоты США генерал-лейтенант Джеймс Бирман заявил о том, что США и Япония готовятся к возможному противостоянию с Китаем ради защиты Тайваня. Как уточнил военный, американские и японские ВС усиливают военное сотрудничество, проводя больше совместных операций, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту с КНР в случае развязывания военных действий против Тайваня.По словам Бирмана, Вашингтон вместе со своими союзниками в Азии действуют также как и страны Запада в отношении конфликта между Россией и Украиной, которые занимаются обучением украинских военнослужащих и поставками Киеву вооружений.– отметил военный.Старт так называемому усилению сотрудничества Вашингтона и Токио будет дан после проведения переговоров по безопасности между главами внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, которые, как ожидается, состоятся 11-го января. Этому должна также поспособствовать и встреча Джо Байдена с Фумио Кисидой, намеченная тоже на январь. Основанием для проведения саммита стало решение японских властей о резком укреплении обороноспособности страны, предусматривающей существенное увеличение расходов на эти цели в размере 2% ВВП, что эквивалентно 320 млрд $. Всё это идёт вразрез с политикой «активного пацифизма», закреплённой в Конституции послевоенной Японии.Как сообщала ранее американская газета The New York Times, Белый дом предпринял активные усилия по переоснащению системы обороны Тайваня, для отражения возможной «агрессии» со стороны Пекина.Напомним, что в последнее время военные манёвры вблизи острова стали проводиться чаще со стороны Китая. Пекин, в свою очередь неоднократно заявлял о том, что все эти действия стали ответом на визит в августе прошлого года, бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Более того, КНР регулярно предъявляет обвинения в адрес Соединённых Штатов в том, что последние устраивают провокации у берегов Тайваня. Как отмечали в китайском МИД, страна чётко придерживается принципа «одного Китая», считая остров неотъемлемой частью территории КНР.