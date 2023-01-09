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Американский генерал: США и Япония готовятся к возможному противостоянию с Китаем ради защиты Тайваня

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Американский генерал: США и Япония готовятся к возможному противостоянию с Китаем ради защиты Тайваня

Командующий Третьим экспедиционным корпусом морской пехоты США генерал-лейтенант Джеймс Бирман заявил о том, что США и Япония готовятся к возможному противостоянию с Китаем ради защиты Тайваня. Как уточнил военный, американские и японские ВС усиливают военное сотрудничество, проводя больше совместных операций, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту с КНР в случае развязывания военных действий против Тайваня.


По словам Бирмана, Вашингтон вместе со своими союзниками в Азии действуют также как и страны Запада в отношении конфликта между Россией и Украиной, которые занимаются обучением украинских военнослужащих и поставками Киеву вооружений.

Мы называем это организацией театра военных действий. Аналогичные действия мы проводим в Японии, на Филиппинах и в других регионах

– отметил военный.

Старт так называемому усилению сотрудничества Вашингтона и Токио будет дан после проведения переговоров по безопасности между главами внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, которые, как ожидается, состоятся 11-го января. Этому должна также поспособствовать и встреча Джо Байдена с Фумио Кисидой, намеченная тоже на январь. Основанием для проведения саммита стало решение японских властей о резком укреплении обороноспособности страны, предусматривающей существенное увеличение расходов на эти цели в размере 2% ВВП, что эквивалентно 320 млрд $. Всё это идёт вразрез с политикой «активного пацифизма», закреплённой в Конституции послевоенной Японии.

Как сообщала ранее американская газета The New York Times, Белый дом предпринял активные усилия по переоснащению системы обороны Тайваня, для отражения возможной «агрессии» со стороны Пекина.

Напомним, что в последнее время военные манёвры вблизи острова стали проводиться чаще со стороны Китая. Пекин, в свою очередь неоднократно заявлял о том, что все эти действия стали ответом на визит в августе прошлого года, бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Более того, КНР регулярно предъявляет обвинения в адрес Соединённых Штатов в том, что последние устраивают провокации у берегов Тайваня. Как отмечали в китайском МИД, страна чётко придерживается принципа «одного Китая», считая остров неотъемлемой частью территории КНР.
Автор:
Использованы фотографии:
Cоцсети/Бирман
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14 комментариев
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  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 14:32
    +2
    США во всех подобных случаях как затычка для обгадившихся. Наживаться наживаются, других только подстрекают, но сами ни-ни.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:47
      +2
      Американский генерал: США и Япония готовятся к возможному противостоянию с Китаем ради защиты Тайваня
      гы... товарищ Ын, средний палец показал, и американцы как подорваные свалили оттуда,а если Китай покажет по локоть ?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:51
      +2
      Как в случае с Россией, так и в случае с Китаем словесные заверения и клятву англосаксов не стоят ровным счётом ничего.
      Пока политики других стран не усвоят данную аксиому до тех пор они будут наступать на одни и те же грабли под названием "Англосаксы обещали, но обещания свои не исполнили".
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:33
    +2
    Американский генерал: США и Япония готовятся к возможному противостоянию с Китаем ради защиты Тайваня
    многие к чему то готовились и получили, то, к чему готовы не были.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:37
    +1
    считая остров неотъемлемой частью территории КНР.
    И какое до этого дело штатам и японцам ? Везде свой нос сунут.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 14:39
    +2
    . США и Япония готовятся к возможному противостоянию с Китаем ради защиты Тайваня

    В общем сша сказали Японии, что они просто обязаны стать китайской украиной. По крайней мере так получится, если до этого дойдёт
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:39
    +5
    Я правильно так понимаю, что США и Япония готовы воевать с Китаем - ради защиты китайской территории от Китая???
    Это примерно то же самое, что Штаты вступят в войну с Россией - чтобы защитить от России... Хакасию. Или Калмыкию.
    Я сплю что ли?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:42
      +1
      Нет. США сказала, что Япония должна стать окраиной Китая, случись чего
  6. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:41
    +2
    Какому противостоянию, какой защите? Если ни Япония ни США не признают Тайвань государством. У них так стыдливо называют посольство этой не признанной страны, представительством Тайбэй. Столица провинции Тайвань.
    Если уж собрались вмешаться то признавайте, но как-то стремно
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:42
    +2
    О да да да! наконец-то) даешь второй фронт!
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:55
    +1
    Японо-Американцы, как всегда лучше знают , что именно им нужно защищать Китайцев от китайцев и русских от русских.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:03
      +1
      А пострадали больше всех, в истории мира, в итоге, афроамериканцы и индейцы. Одних в кандалы, других в могилу. Ктоо ээто сдеелал? feel wassat
  9. fiv
    fiv Сегодня, 15:17
    0
    И операция по захвату американцами производства передовых микрочипов и переноса его на территорию сша успешно идет по намеченному плану. Все остальные "союзники" знают, что в результате они получат монополиста по производству и продаже наиболее высокотехнологичной электроники со всеми вытекающими прелестями, но деться им некуда. Сотрудничество волчьей стаи и сообщества кроликов по вопросам обеспечения пищевой безопасности волков.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:34
    0
    Короче, до последнего японца....... Где-то это уже было.