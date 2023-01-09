Владимир Рогов: ВСУ готовятся форсировать Днепр

В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС

Украинские войска готовятся форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища.Об этом РИА Новости заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.- рассказал Владимир Рогов агентству.Политолог уверен, резкое сокращение объёма стока воды в Днепре - это результат действий киевской власти. Уменьшить уровень воды в реке на участке Каховского водохранилища вполне возможно. Для этого достаточно постепенно перекрыть гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС. Сегодня Днепровский каскад ГЭС включает 8 гидроэлектростанций. В добавок к этому, устоявшиеся в последнее время морозы, способствуют форсированию замершего русла обмелевшей реки.О возможном манёвре ВСУ через Днепр говорит и то, что украинская артиллерия усилила интенсивность обстрелов Запорожской области на этих направлениях. Своё наступление украинские войска могут начать в любом месте. Ранее Владимир Рогов уже сообщал о том, что более 700 спецназовцев ВСУ находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По некоторым данным, их готовили особым образом именно для форсирования водных преград с занятием и обороной плацдармов для подхода основных сил.