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Владимир Рогов: ВСУ готовятся форсировать Днепр

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Владимир Рогов: ВСУ готовятся форсировать Днепр

Украинские войска готовятся форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища.


Об этом РИА Новости заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС

- рассказал Владимир Рогов агентству.

Политолог уверен, резкое сокращение объёма стока воды в Днепре - это результат действий киевской власти. Уменьшить уровень воды в реке на участке Каховского водохранилища вполне возможно. Для этого достаточно постепенно перекрыть гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС. Сегодня Днепровский каскад ГЭС включает 8 гидроэлектростанций. В добавок к этому, устоявшиеся в последнее время морозы, способствуют форсированию замершего русла обмелевшей реки.

О возможном манёвре ВСУ через Днепр говорит и то, что украинская артиллерия усилила интенсивность обстрелов Запорожской области на этих направлениях. Своё наступление украинские войска могут начать в любом месте. Ранее Владимир Рогов уже сообщал о том, что более 700 спецназовцев ВСУ находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По некоторым данным, их готовили особым образом именно для форсирования водных преград с занятием и обороной плацдармов для подхода основных сил.
Автор:
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25 комментариев
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 12:04
    -5
    Интересно на чем? На 15 надувных лодках и бревнах?)
    Если даже такое произойдет, ждем..
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:08
      +1
      Историю забыли? За тефтонцами пойти хотят?!
    2. Zapasnoy
      Zapasnoy Сегодня, 12:09
      +19
      Это неактуальный вопрос. Найдут на чем, раз готовятся. Вопрос в том, насколько мы готовы отразить такое наступление на данном направлении.
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 12:12
        +1
        Это не актуальный вопрос.

        Но Рогову о чем-то поговорить надо. Блин, писателей развелось столько, что плюнуть некуда.
        1. леонидыч
          леонидыч Сегодня, 12:58
          0
          Дыма без огня не бывает. Если разговоры об этом идут значит есть движение в этом направлении и нужно быть готовыми к их действиям.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 12:32
        +1
        Цитата: Zapasnoy
        Это неактуальный вопрос. Найдут на чем, раз готовятся. Вопрос в том, насколько мы готовы отразить такое наступление на данном направлении.

        Уменьшили генерацию не для того что бы обмелел Днепр, а вследствие того, что электричество девать некуда, Доступных потребителей нет, инфраструктура в упадке. вот и по закрывали сброс. ну а штурмовать реку по тонкому льду это прям гениально. и на лодке не поедешь и шахидмобиль не отправишь.
      3. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 12:54
        0
        Цитата: Zapasnoy
        Вопрос в том, насколько мы готовы отразить такое наступление на данном направлении.

        Ерунда, это не вопрос готовности отражения, а вопрос готовности решать проблемы. Чего не предполагаю. request
        Не служил, но стратег. wink Понятно, что перекрытие шлюзов под Киевом подставляет под удар все штурмующие войска. 1 гиперзвуковая ракета по шлюзам и штурмовиков волна смоет и расшибет о Каховскую плотину.what
    3. Новик225
      Новик225 Сегодня, 12:19
      +5
      по льду пехота точно может пройти, и, возможно и легкая небронированная техника с усилением.
      Им и надо-то немного - захватить ЗАЭС и всё! Дальше уже поднять визг о недопустимости боевых действий на атомной станции.
      1. Дед-дилетант
        Дед-дилетант Сегодня, 12:28
        +1
        Им и надо-то немного - захватить ЗАЭС и всё! Дальше уже поднять визг о недопустимости боевых действий на атомной станции.
        Думаю, что даже такой сценарий развития событий, скорее из области фантастики: захватить ЗАЭС ВСУ смогут лишь в случае численного перевеса личного состава, при подавляющем превосходстве в технике, и при условии господства в воздухе. Чего в данный момент даже при поддержке НАТО они достичь не в состоянии. А даже если такое и произойдет, то никто в здравом уме на самой территории ЗАЭС не будет вести БД. Достаточно просто взять ее в котел. Пусть сидят там, без подвоза БК, продовольствия, и медикаментов.
        Могут устроить ядерный террористический акт? Да, могут. И первыми от него пострадают.
        Так что, думаю, угроза есть, но и в МО и ГШ о ней знают. И прекрасно понимают, как ее парировать.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 12:54
        +1
        Цитата: Новик225
        о льду пехота точно может пройти, и, возможно и легкая небронированная техника с усилением.

        там морозы всего 3-4 дня стоят, какая техника? там пехота и та только ползком. а если засекут по центру озера то там и потонут, из минометов даже целится не надо. холодная вода все сделает.
  2. Лаврентия_НаВасНет
    Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 12:12
    +1
    тогда нужно писать так - всу готовят удар на Энергодар из района Орехова с применением тактического десанта через Днепр.
  3. Eug
    Eug Сегодня, 12:15
    +5
    ВСУ уже неоднократно показывали способность к эффективным нестандартным решениям, посмотрим, что получится на этот раз.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:17
    +2
    Главное - чтобы не случилось так, что это ясно всем в стране, кроме командования (как, к сожалению, уже бывало за прошедший год)
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:17
    0
    Каховка, Каховка, родная винтовка-горячие степи в огне (с). Форсировать то они смогут, а вот снабжать и развивать наступление?
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:52
      0
      Цитата: голос_разуma
      Форсировать то они смогут, а вот снабжать и развивать наступление?

      Как можно понять, о широкомасштабном наступлении речь не идет. Главное для них - захват АЭС.
  6. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 12:21
    +2
    ВСУ готовятся форсировать Днепр
    К подобной информации следует относиться вполне серьезно, про планы хохла (и его начальства нато) захватить Энергодар, прорваться к Мелитополю давно уже не секрет. Надеюсь, российские войска готовы к самой горячей встрече упоротых.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 12:32
      0
      Цитата: Дед Мозай
      прорваться к Мелитополю давно уже не секрет.

      думаю что падение Мелитополя приведет к сдаче Крыма....
      если у всу получится закрепиться в Энергодаре (создать плацдарм) и в последующем захватить Мелитополь, то Крым будет потерян в течении года... т.е. к середине 2024 года....
  7. максим1987
    максим1987 Сегодня, 12:24
    0
    сосредоточить километрах в 20 от-туда десяток "Градов" с кассетными БЧ и не хай пробуют
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:02
      0
      Цитата: максим1987
      сосредоточить километрах в 20 от-туда десяток "Градов" с кассетными БЧ и не хай пробуют

      Долго, пока увидят, пока координаты, пока наведут, потом еще и снаряд больше минуты лететь будет. могут успеть и закрепиться на берегу. А 82мм минометы очень эффективны по тонкому льду. даже целиться не надо.
  8. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 12:32
    0
    ВСУ готовятся форсировать Днепр
    Так это они готовятся форсировать Днепр? Не мы? Мда!
    Уменьшить уровень воды в реке на участке Каховского водохранилища вполне возможно. Для этого достаточно постепенно перекрыть гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.
    Что значит "вполне возможно"? Что значит "для этого достаточно"? Так перекрыли, или не перекрыли? Если
    В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:06
      0
      Цитата: Владимир Постников
      Так это они готовятся форсировать Днепр? Не мы? Мда!
      А простите нам с той стороны Днепра что делать?
      Цитата: Владимир Постников
      Что значит "вполне возможно"? Что значит "для этого достаточно"? Так перекрыли, или не перекрыли? Если
      Да перекрыли, ибо генерация электричества упала очень сильно, вот и уменьшили сброс воды. Но полностью закрыть нельзя, да и даже если полностью закроют еще года 3-4 пересыхать будет.
      1. Владимир Постников
        Владимир Постников Сегодня, 13:57
        0
        Цитата: topol717
        А простите нам с той стороны Днепра что делать?

        Простите, а что хотели делать на той стороне Днепра поначалу? А то вдруг как-то зелен виноград оказался. Ну да, ну да, не очень-то и хотелось.
        Цитата: topol717
        Да перекрыли,
        Ну, и кому из вас двоих верить? Д. Асельдерову или Тополю 717?
        Я спросил у тополя ...
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:40
    0
    Все зависит от толщины льда - это за технику, а пехота - им нужно только залезть на территорию ЗАЭС и просто заминировать чего-нибудь критическое, а там уже МАГАТЭ и ООН подключатся..... Шантаж? Да. Ядерный терроризм? Да. Но для запада это другое....... Конечно это сын собаки, но он их сын собаки...
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:09
    0
    Кто нибудь,стрелял из Солнцепёка по льду?Какой эфект.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:23
    0
    Уменьшить уровень воды в реке на участке Каховского водохранилища вполне возможно. Для этого достаточно постепенно перекрыть гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС. Сегодня Днепровский каскад ГЭС включает 8 гидроэлектростанций.

    Весна не за горами .Переполнение каскада водой ,грозит серьёзными неприятностями стране .А штурм на открытой местности ,это конечно круто