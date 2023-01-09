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Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из состава организации

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Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из состава организации

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выступила против предполагаемого исключения России из состава организации. Шмид заявила, что считает, что продолжение членства Российской Федерации в организации сопряжено с пользой для ОБСЕ. При этом она добавила, что членство в одной организации не обязывает к "обмену дипломатическими любезностями".


Генсек ОБСЕ предполагает, что рано или поздно возникнет необходимость в переговорных каналах, а возглавляемая ею организация является единственной структурой, в рамках которой представители всех европейских стран могут обсудить вопросы безопасности.

Ранее известный своими одиозными высказываниями министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрекал для ОБСЕ самоуничтожение в случае, если в ее составе останется Россия.

А по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, страны Запада сделали из переговорной площадки ОБСЕ арену для пропагандистских баталий, что привело организацию к состоянию глубочайшего кризиса. Немалую роль в этом сыграло председательство в 2022 году в организации представителей Польши, под чьим руководством эффективность работы в рамках переговорной площадки ОБСЕ снизилась практически до нуля. Лавров подчеркнул, что причиной этому послужили радикально антироссийские настроения в польском правительстве.

Польская сторона ранее отказала Лаврову в участии в заседании ОБСЕ в Лодзе на уровне министров иностранных дел стран-участниц. В российском МИД назвали этот шаг провокационным и беспрецедентным, также добавив, что польские представители разрушают все существующие в ОБСЕ основы. Соответствующий запрос был направлен представителям всех стран-участниц ОБСЕ.
Автор:
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13 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:00
    +12
    Нечего делать России в ОБСЕ .Пригласить русских для переговоров можно на любую площадку ,лишь бы было желание . Наши с упорством садомазахиста сидят в организациях ,где за наши деньги поливают нас помоями . Как только Запад будет готов к переговорам ,формат и место можно согласовать любое
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:11
      +1
      Вообще то давно бы пора было подумать о переформатировании очередной международной организации-паразита в организацию без прав и обязанностей для участия любых стран мира, когда им заблагорассудится.
      Совещания проводить исключительно в дистанционном порядке и без всяких обязательств исполнения принятых на них решений.

      Кто-то спросит - "А что так можно?", "Конечно можно ответим мы, ведь смысла в этой организации уже давно нет, а затраты на их проведение и зарплаты тамошних сотрудников можно с пользой потратить на больных детей, бездомных и стариков."

      Пора эту лавочку, под названием "ОБСЕ" переводить на дистанцию и не тратить на неё деньги и время впустую. hi
      1. alexandreII
        alexandreII Сегодня, 12:30
        +1
        Начинать надо с главной организации - паразита ООН,эта контора давно себя изжила, пляшет под дудку США
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:02
    +4
    Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выступила против предполагаемого исключения России из состава организации.

    А вот это уже симптом, такой, что всем симптомам симптом - в Европе начало прорастать понимание и куда ветер дует, и что этот ветер принесёт. Хорошая новость.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:58
      +2
      Да ей этот симптом быстро вылечат. И так она больше о членских взносах печётся, нежели о судьбе мира
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:05
        0
        Ну это как посмотреть - под Урсулу фон дер Ляйн вовсю копает прокурор Евросоюза и никто даже не цыкнул, это вчерашняя новость, а сегодня Хельга Шмид задребезжала... Как говорил великий мыслитель Уинстон Пух - это жжжжж неспроста.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:04
    +2
    "Шмид заявила, что считает, что продолжение членства Российской Федерации в организации сопряжено с пользой для ОБСЕ". Слов не давать, но взносы платить регулярно..... А где оно было когда Лаврова не допустили..... А, это другое......
  4. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 12:04
    +4
    А что мы там забыли? На взносы в ОБСЕ можно массу проблем внутри страны решить. А так получается, что за наши деньги нас же и парафинят....
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:30
      +1
      Цитата: Maverick1812
      На взносы в ОБСЕ можно массу проблем внутри страны решить.

      И какую массу проблем можно решить за эти деньги- около 2 млн долларов?
      Это в общем то копейки для РФ....
      Ежедневные выплаты пенсий у нас - 20 млрд
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:09
    0
    "Шмид заявила, что считает, что продолжение членства Российской Федерации в организации сопряжено с пользой для ОБСЕ"

    Конечно, ведь в выходом РФ из этой организации лишает смысла в существовании этой конторы, есть Совет Европы для этого. Нечего в ОБСЕ делать РФ.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:32
    0
    Если мы сами выйдем из ОБСЕ ,то у ОБСЕ резко улучшится слух и зрение.Белоруссия там же останется по- братски.
  7. K._2
    K._2 Сегодня, 12:48
    +1
    Ранее известный своими одиозными высказываниями министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрекал для ОБСЕ самоуничтожение в случае, если в ее составе останется Россия.


    Очередной харчок в пятачок свидомым, а це-еуропейцы начинают понимать, где собака зарыта и что дальше жить то всё равно будет надо.
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:55
    0
    . А по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, страны Запада сделали из переговорной площадки ОБСЕ арену для пропагандистских баталий

    Из всех организаций, включая ВОЗ и олимпиады, сделали площадку для баталий