Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из состава организации

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид выступила против предполагаемого исключения России из состава организации. Шмид заявила, что считает, что продолжение членства Российской Федерации в организации сопряжено с пользой для ОБСЕ. При этом она добавила, что членство в одной организации не обязывает к "обмену дипломатическими любезностями".Генсек ОБСЕ предполагает, что рано или поздно возникнет необходимость в переговорных каналах, а возглавляемая ею организация является единственной структурой, в рамках которой представители всех европейских стран могут обсудить вопросы безопасности.Ранее известный своими одиозными высказываниями министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрекал для ОБСЕ самоуничтожение в случае, если в ее составе останется Россия.А по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, страны Запада сделали из переговорной площадки ОБСЕ арену для пропагандистских баталий, что привело организацию к состоянию глубочайшего кризиса. Немалую роль в этом сыграло председательство в 2022 году в организации представителей Польши, под чьим руководством эффективность работы в рамках переговорной площадки ОБСЕ снизилась практически до нуля. Лавров подчеркнул, что причиной этому послужили радикально антироссийские настроения в польском правительстве.Польская сторона ранее отказала Лаврову в участии в заседании ОБСЕ в Лодзе на уровне министров иностранных дел стран-участниц. В российском МИД назвали этот шаг провокационным и беспрецедентным, также добавив, что польские представители разрушают все существующие в ОБСЕ основы. Соответствующий запрос был направлен представителям всех стран-участниц ОБСЕ.