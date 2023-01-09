Союзные силы продолжают развивать успех на Донецком фронте. Активные наступательные действия ведутся на Авдеевском, Артемовском, а также Краснолиманском направлениях, что подтверждают даже сводки от генштаба ВСУ.
В то же время, на некоторых участках наши военные добились ощутимых успехов. Так, штаб теробороны ДНР официально подтверждает, что населенный пункт Бахмутское, расположенный близ Соледара, полностью освобожден союзными силами.
К слову о самом Соледаре. Сообщается, что обстановка в городе для обороняющихся там подразделений ВСУ и вовсе близка к критической.
Согласно поступающей информации, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль предприятие «Артемсоль» и развивают наступление от перекрестка улиц Карпинского и Чкалова. Кроме того, на северо-востоке населенного пункта нашим штурмовикам удалось перерезать трассу до Благодатного в районе Юрчиной горы.
По большому счету, Соледар, если можно так выразиться, попал в оперативные клещи. Тем не менее, несмотря на многочисленные сообщения о вероятном уходе украинских подразделений из населенного пункта, ВСУ пока продолжают попытки удержать занимаемые на северо-западе города рубежи.
В то же время, о том, что ситуация для украинских военных в Соледаре сложилась крайне опасная, уже не скрывают и в Киеве. В частности, советник офиса Зеленского Арестович недавно заявил, что не исключает потерю ВСУ данного населенного пункта, который он поспешил назвать стратегически «бесполезным».