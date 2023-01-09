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Штаб обороны ДНР официально подтвердил освобождение Бахмутского российскими войсками

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Штаб обороны ДНР официально подтвердил освобождение Бахмутского российскими войсками

Союзные силы продолжают развивать успех на Донецком фронте. Активные наступательные действия ведутся на Авдеевском, Артемовском, а также Краснолиманском направлениях, что подтверждают даже сводки от генштаба ВСУ.


В то же время, на некоторых участках наши военные добились ощутимых успехов. Так, штаб теробороны ДНР официально подтверждает, что населенный пункт Бахмутское, расположенный близ Соледара, полностью освобожден союзными силами.



К слову о самом Соледаре. Сообщается, что обстановка в городе для обороняющихся там подразделений ВСУ и вовсе близка к критической.

Согласно поступающей информации, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль предприятие «Артемсоль» и развивают наступление от перекрестка улиц Карпинского и Чкалова. Кроме того, на северо-востоке населенного пункта нашим штурмовикам удалось перерезать трассу до Благодатного в районе Юрчиной горы.



По большому счету, Соледар, если можно так выразиться, попал в оперативные клещи. Тем не менее, несмотря на многочисленные сообщения о вероятном уходе украинских подразделений из населенного пункта, ВСУ пока продолжают попытки удержать занимаемые на северо-западе города рубежи.

В то же время, о том, что ситуация для украинских военных в Соледаре сложилась крайне опасная, уже не скрывают и в Киеве. В частности, советник офиса Зеленского Арестович недавно заявил, что не исключает потерю ВСУ данного населенного пункта, который он поспешил назвать стратегически «бесполезным».
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Использованы фотографии:
vk.com/mil
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19 комментариев
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  1. nobody75
    nobody75 Сегодня, 12:08
    +5
    Рычаг Шлиффена работает! Навязанное в результате генеральное сражение под Бахмутом приведет ВСУ к разгрому. Украина физически не смжет оказывать дальнейшее сопротивление. Все по Клаузивицу!
    С Уважением
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:18
      0
      Соледар всё?Представитель НМ ЛНР Филипоненко сообщил о массовом бегстве бойцов ВСУ в Соледаре.
      "В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города", — сказал военный.


      командование бригады планировало вывести войска максимально скрытно, но бегство не осталось незамеченным среди других украинских подразделений в городе."Более того, там же, в Соледаре, были брошены подразделения польских наемников", — заключил Филипоненко.

      https://ria.ru/20230109/soledar-1843608690.html

      Лыжник намылил лыжи из Соледара. laughing
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 12:28
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        в Соледаре, были брошены подразделения польских наемников",

        Отлично, прекрасно, но где пленные поляки? request
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 12:46
          +2
          Так кто ж их берет? У пшеков наших пленных нет....., а мыла сегодня своего хватает.
        2. APASUS
          APASUS Сегодня, 13:18
          +1
          Цитата: Mavrikiy
          е пленные поляки?

          Где то тут
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          Не грузится видео зараза
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:19
      +2
      Цитата: nobody75
      ...советник офиса Зеленского Арестович недавно заявил, что не исключает потерю ВСУ данного населенного пункта, который он поспешил назвать стратегически «бесполезным».

      За бесполезный населённый пункт так не держатся и не кладут столько солдат, поэтому единственным способом снять хоть частично наступление наших войск в этом месте может быть наступление ВСУ в другом месте.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 12:25
        +2
        Наступать на северном или южном флангах, когда на центральном участке фронт сыпется - та еще идея...
        С Уважением
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:15
    +2
    Соледар, если можно так выразиться, попал в оперативные клещи.

    И давить эту нечисть. Если враг не сдается, он должен быть уничтожен!
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:16
    +6
    Там следом еще стратегически бесполезный Артемовск в такой же ситуации окажется после сдачи Соледара)))))
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:04
      +1
      по идее вся внау бесполезная...так ..саркома
  4. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 12:19
    +1
    Работайте, парни. Победа будет за нами!
  5. Egeny
    Egeny Сегодня, 12:21
    +1
    Цитата: голос_разуma
    бесполезный Артемовск в такой же ситуации

    Почему бесполезный, вроде как его стратегическим центром называют.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:25
    -2
    ...
    Активные наступательные действия ведутся на Авдеевском, Артемовском, а также ....
    recourse Скорее, упорные наступательные действия.... what
  7. Световит
    Световит Сегодня, 12:45
    +1
    Надеюсь укроп будет цепляться за Соледар/Артёмовск и бросать мясо в мясорубку до последнего. С занятыми нами господствующими высотами и пристреленными трассами, можно никуда не торопиться и оставлять им иллюзию удержания позиций.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:46
    +1
    . В частности, советник офиса Зеленского Арестович недавно заявил, что не исключает потерю ВСУ данного населенного пункта, который он поспешил назвать стратегически «бесполезным».
    . Кукуевские могут назвать всю кукуевщину стратегически бесполезной и шо с того? Кто их слушать будет?
    Вот когда полосатики это признают, будей ОЙ, всем гейропейским чудилам!!!
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:51
      +1
      Поступают сообщения, что под Бахмутом отряды "Вагнера" установили контроль над поселками Опытное, Красная Гора и Парасковиевка.
      Последние два - нарушают прямую коммуникацию между гарнизонами Бахмута и Северска.
      Даже если для закрепления на данных позициях потребуется ещё пару дней, рассечения Соледарско-Бахмутской группировки уже удалось достичь.
      Что моментально вывало отклик Зеленского о планах бросить дополнительные силы в район Бахмута.
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:49
    +1
    Хорошо бы и натовским подтвердить.
    Официально.
  10. Rage66
    Rage66 Сегодня, 12:54
    +1
    Соледар, если можно так выразиться, попал в оперативные клещи

    Украинские части бегут из Соледара, оставив в городе польских наемников, сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24».
  11. nobody75
    nobody75 Сегодня, 13:16
    +1
    Так получается Велизарий все правильно сделал?
    С Уважением