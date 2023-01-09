Штаб обороны ДНР официально подтвердил освобождение Бахмутского российскими войсками

Союзные силы продолжают развивать успех на Донецком фронте. Активные наступательные действия ведутся на Авдеевском, Артемовском, а также Краснолиманском направлениях, что подтверждают даже сводки от генштаба ВСУ.В то же время, на некоторых участках наши военные добились ощутимых успехов. Так, штаб теробороны ДНР официально подтверждает, что населенный пункт Бахмутское, расположенный близ Соледара, полностью освобожден союзными силами.К слову о самом Соледаре. Сообщается, что обстановка в городе для обороняющихся там подразделений ВСУ и вовсе близка к критической.Согласно поступающей информации, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль предприятие «Артемсоль» и развивают наступление от перекрестка улиц Карпинского и Чкалова. Кроме того, на северо-востоке населенного пункта нашим штурмовикам удалось перерезать трассу до Благодатного в районе Юрчиной горы.По большому счету, Соледар, если можно так выразиться, попал в оперативные клещи. Тем не менее, несмотря на многочисленные сообщения о вероятном уходе украинских подразделений из населенного пункта, ВСУ пока продолжают попытки удержать занимаемые на северо-западе города рубежи.В то же время, о том, что ситуация для украинских военных в Соледаре сложилась крайне опасная, уже не скрывают и в Киеве. В частности, советник офиса Зеленского Арестович недавно заявил, что не исключает потерю ВСУ данного населенного пункта, который он поспешил назвать стратегически «бесполезным».