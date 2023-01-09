Глава «Укрэнерго»: Для восстановления энергетической инфраструктуры Украины необходимо оборудование советского образца

Большая часть электросетей Украины использует старую советскую систему. Их напряжение выше, чем на системах ЕС, что несовместимо с большей частью западного оборудования

За первые 8 месяцев войны масштабы разрушений энергетической инфраструктуры Украины не ощущались настолько серьёзно ввиду того, что у страны имелся запас трансформаторов, но именно сейчас, как никогда, мы остро в них нуждаемся