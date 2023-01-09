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Глава «Укрэнерго»: Для восстановления энергетической инфраструктуры Украины необходимо оборудование советского образца

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Глава «Укрэнерго»: Для восстановления энергетической инфраструктуры Украины необходимо оборудование советского образца

Глава Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал в интервью британской газете Financial Times о том, что для восстановления инфраструктуры Украины необходимо оборудование советского образца. Как уточнил чиновник, особенно остро стоит проблема с дефицитом трансформаторов мощностью 750 кВ, вес каждого из которых доходит до 200 тонн.


Большая часть электросетей Украины использует старую советскую систему. Их напряжение выше, чем на системах ЕС, что несовместимо с большей частью западного оборудования

– говорится в публикации.

Несмотря на то, что оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры в стране было уже ранее получено из бывших советских республик, таких как Литва, требуются колоссальные работы по восстановлению большинства разрушенных трансформаторов.

Владимир Кудрицкий:

За первые 8 месяцев войны масштабы разрушений энергетической инфраструктуры Украины не ощущались настолько серьёзно ввиду того, что у страны имелся запас трансформаторов, но именно сейчас, как никогда, мы остро в них нуждаемся

Напомним, что Россия высокоточным оружием наносит удары по объектам критически важной гражданской инфраструктуры Украины с 10 октября прошлого года, что стало ответом на теракт на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Не так давно украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о том, что порядка 50% от общего числа всех энергетических объектов в стране разрушено.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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20 комментариев
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 12:09
    +13
    Нечего! Ничего советского не должно быть!
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:15
      +13
      Майдан стоял за все европейское - а тут советское оборудование!!! Ленина памятники валили - радовались - а как выяснилось Ленин нанес ответный контрудар, от которого вукраине потемнело и не только в глазах! Как говориться - не стреляй в историю из пистолета, иначе история выстрелит из пушки...
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:30
      +2
      Цитата: Snay
      Большая часть электросетей Украины использует старую советскую систему. Их напряжение выше, чем на системах ЕС, что несовместимо с большей частью западного оборудования

      То ли очередной украинский попрошайка очередного транша от ЕС просит и по возможности наличными, то ли хочет Россию разжалобить и получить оборудование за дорма, по старой памяти

      Надеюсь что и ЕС и Россия поймут, что раз деньги на снос памятника Екатерине и Суворову на Украине нашли значат найдут в своих широких шароварах и на оборудование советского образца. tongue
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 12:09
    +6
    Да его, за такие слова, под суд пора. Как это он заикнулся о советской технике... она же не демократическая, окупационная и от нее такими трудами избавлялись, а тут вот те на.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:14
    +7
    Значит расчет был верным. Починить они не могут. Заменить тоже. Вперед к лучине и свечам!
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:15
    +2
    Машину времени пусть купят у матрасов за недорого, шлюхи!
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:17
    +4
    Глава Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал в интервью британской газете Financial Times о том, что для восстановления инфраструктуры Украины необходимо оборудование советского образца.

    А как же десоветизация с декоммунизацией? Что, опять не туда пошли?
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 12:32
      +3
      Цитата: AlexGa
      как же десоветизация с декоммунизацией? Что, опять не туда пошли?
      Да неё, это ж другое… Даже транспортировка этого оборудования является немалой проблемой. Приятно смотреть на грамотную работу планирования
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:17
    +3
    Глава «Укрэнерго»: Для восстановления энергетической инфраструктуры Украины необходимо оборудование советского образца
    recourse Пиши заявку, заключай контракт с «Атоммашэкспорт», сделает, делов то. request Еще и скидку получите. Вот только за рубли. request Рассмотрят вариант и за Хаймэрсы. recourse
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:26
    +2
    Да есть на западе аналоги советского оборудования, только кто ж его даст? "Балалайками" весом в 200 т. так просто (даром) не раскидываются..... , нет их, ни у колбасы, ни у макарона, все в частных руках, т.е. их нужно у бизнеса купить за деньги своих налогоплательщиков и подарить окраине...., а не ровен час опять откалибруют...
  8. максим1987
    максим1987 Сегодня, 12:26
    0
    за бабки, владельцы Московского электрозавода, выполнят любое ваше желание wassat (надеюсь не прав).
  9. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 12:27
    +3
    Страна-агрессор даёт Украине 900МВт электричества каждый день, чтобы работал интернет, компьютеры и люди могли высказывать всё, что они думают о стране-агрессоре.
  10. Комментарий был удален.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:40
    0
    Глава «Укрэнерго»: Для восстановления энергетической инфраструктуры Украины необходимо оборудование советского образца
    Для восстановления, оно самое и нужно...
    Для переделки на импоршное оборудование, это... в теперешних условиях это нереально.
  12. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:48
    0
    Как и с оружием, советское бесплатное, СССР с кратным запасом все делал, социализм как никак, а не звериный скупердяйский оскал капитализма. Западное поставят только скока денег и пристроить ещё надо в систему.
  13. Андрей1978
    Андрей1978 Сегодня, 12:53
    0
    Опять мощность в кВ. Оборудование уникальное, у нас кстати большие трансформаторы 150/35/10 кВ производства Запорожье введены в работу в 80 годы, где брать новые, или зч неизвестно....
  14. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:55
    0
    "Советского образца" захотел...
    Ишь, чего хватил?!
    Это уже - "антик"!
    А "антик", знаешь сколько стоит?!..
    У тебя таких денег нет. Отойди от прилавка, кучерявый.
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:56
    0
    Наши предки добывали огонь, высекая искру из камня: пусть так и будет..
  16. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 12:57
    0
    Думается что наступает эпоха "кружевных труселей ЕС"...правда очень и очень уж бэушных.
  17. HAM
    HAM Сегодня, 13:05
    0
    Если слова главы НЭК не переврал журналист, то за энергетику Украины можно быть спокойным---там мощность киловольтах меряют и тоннах.... laughing
  18. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:08
    0

    Владимир Кудрицкий:

    За первые 8 месяцев войны масштабы разрушений энергетической инфраструктуры Украины не ощущались настолько серьёзно ввиду того, что у страны имелся запас трансформаторов, но именно сейчас, как никогда, мы остро в них нуждаемся

    Наркоман ?
    Система созданная при СССР имела многократный запас прочности. И Украина имела свободные мощности ,после разрушения экономики УССР .Вот и весь ответ . В склад с трансформаторами мощностью 750 кВ,могут поверить только дурни .Все что можно было украсть ,уже украдено .
    Не забуду как при поездке в Крым ,(где то в 12-13 годах) видел кусок висящего столба на проводах