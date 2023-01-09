Глава «Укрэнерго»: Для восстановления энергетической инфраструктуры Украины необходимо оборудование советского образца

Глава Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал в интервью британской газете Financial Times о том, что для восстановления инфраструктуры Украины необходимо оборудование советского образца. Как уточнил чиновник, особенно остро стоит проблема с дефицитом трансформаторов мощностью 750 кВ, вес каждого из которых доходит до 200 тонн.
Большая часть электросетей Украины использует старую советскую систему. Их напряжение выше, чем на системах ЕС, что несовместимо с большей частью западного оборудования
– говорится в публикации.
Несмотря на то, что оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры в стране было уже ранее получено из бывших советских республик, таких как Литва, требуются колоссальные работы по восстановлению большинства разрушенных трансформаторов.
Владимир Кудрицкий:
За первые 8 месяцев войны масштабы разрушений энергетической инфраструктуры Украины не ощущались настолько серьёзно ввиду того, что у страны имелся запас трансформаторов, но именно сейчас, как никогда, мы остро в них нуждаемся
Напомним, что Россия высокоточным оружием наносит удары по объектам критически важной гражданской инфраструктуры Украины с 10 октября прошлого года, что стало ответом на теракт на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Не так давно украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о том, что порядка 50% от общего числа всех энергетических объектов в стране разрушено.