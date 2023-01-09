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Депутат Госдумы: Российские военные изменили тактику в зоне СВО

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Депутат Госдумы: Российские военные изменили тактику в зоне СВО

Российские военные изменили тактику в зоне СВО. Теперь боевые действия ведутся ими не так, как в начале спецоперации.


Об этом в своем Telegram-канале заявил член комитета по обороне Государственной Думы РФ генерал Андрей Гурулев.

Депутат Госдумы утверждает, что инициаторами смены тактики были российский президент Владимир Путин и командующий группировкой ВС России в зоне СВО Сергей Суровикин. По мнению Гурулева, это связано с тем, что в ходе спецоперации армия РФ научилась воевать.

Враги пишут о смене тактики боевых действий, это правда, но это учеба, которая произошла за время ведения боевых действий, сегодня, конечно, наши Вооруженные силы работают эффективнее

- заявил генерал.

Гурулев считает, что особенно выросла эффективность ударов, которые Вооруженные силы РФ наносят по критической инфраструктуре Украины.

Он также отметил, что трудности и неудачи в ходе спецоперации научили наших военных учитывать последствия совершеннных ошибок признавать их, анализировать и делать соответствующие выводы.

Гурулев считает, что назначение генерала Суровикина на должность командующего войсками оказало положительный эффект на ход спецоперации. Депутат заявил, что это отмечают и в странах Запада, которые после его прихода усилили военную помощь киевскому режиму.

Особенно существенную поддержку ВСУ оказывают Соединенные Штаты. Гурулев назвал американскую военную помощь Украине «беспрецедентной».
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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20 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:30
    +11
    Депутат Госдумы утверждает, что инициаторами смены тактики были российский президент Владимир Путин и командующий группировкой ВС России в зоне СВО Сергей Суровикин.
    fool "Сиди, я сам открою." ВИКИ, показало, что голова у него варит, достоин быть в партии ЕР:
    10 июня 2013 года в отношении Гурулёва было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, начальник штаба Южного военного округа генерал-майор Николай Переслегин в 2005 году договорился с полковником А. В. Гурулёвым, начальником штаба 131-й гвардейской мотострелковой Печенгской дивизии Сибирского военного округа, о незаконном откомандировании в своё распоряжение рядового и прапорщика. Оба отсутствовали 2 года в расположении части, а А. В. Гурулёв издавал не соответствующие действительности приказы об убытии обоих в отпуска и командировки и присвоения воинских званий. Согласно показаниям рядового и прапорщика, они занимались работой у Н. Переслегина, ремонтируя мебель в его служебной квартире, охраняя его частный дом в Тверской области и работая в фирме, возглавляемой его дочерью и зятем[8]. Позже в отношении А. В. Гурулёва уголовное преследование было прекращено
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 12:38
      +8
      fool "Сиди, я сам открою."

      Телеграмм-каналы для депутатов, наверное, надо отключить.Недавно он в интервью он уже начал говорить о возможности передаче США украине ядерного оружия и обучении личного состава им пользоваться. Ну от бабке на скамейке это еще можно слышать, но от генерала и депутата подобное слышать мне не нравиться. Зачем запугивать свой народ.
  2. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 12:31
    +4
    А разве не писалось ранее, что надо бить по критической инфраструктуре? Может просто не было политической воли?
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 12:37
      +2
      Цитата: S.K.Vichyakow
      А разве не писалось ранее, что надо бить по критической инфраструктуре?

      может быть, спустя год, таки ударят по мостам через Днепр?....
      1. скептик
        скептик Сегодня, 13:14
        0
        Цитата: Лаврентия_НаВасНет
        Цитата: S.K.Vichyakow
        А разве не писалось ранее, что надо бить по критической инфраструктуре?

        может быть, спустя год, таки ударят по мостам через Днепр?....

        Зачем? Войска РФ подойдут - украинцы сами взорвут. Видимо у начальства "логика" такова. Понять, со стороны, сложно. Если рвануть плотину, повыше Киева, то мосты и плотины смоет до Крыма. Но кроме военного эффекта, это приведёт к огромному количеству жертв среди мирных. Вполне возможно, что ожидаются войска НАТО, тогда уж не только мосты взлетят на воздух.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:42
      +1
      На ВО местные "стратеги" каких только советов не давали, но вот только военное и политическое руководство на этом сайте не зарегистрированы и не пасутся круглые сутки. Иначе ВСУ бы давно капитулировалиlol
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:53
        +1
        Вот только в СВО принимают участие именно люди из числа "местных "стратегов"", как вы изволили выразиться, а не те, кто горазд щеки надувать.
        Некоторые, язык из одной точки вынуть не могут описывая аж то, что смена тактики была ЛИЧНОЙ инициативой...(про то, КАК изменилось - не в этой теме).
        То есть, все вокруг были виноваты, а тут пришли некоторые в белом и все исправили ...
        Глядишь, паслись бы (ваше выражение) больше на этом сайте, а не среди тех, кто им в глаза заглядывает и уверяет в их божественном гении - может и не было бы множества ошибок, с которыми столкнулись и сталкиваемся в реальности, а не в подобострастных докладах.
        И уж кто бы говорил подобное, но только не Гурулев.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 13:33
          0
          Цитата: ЦитатаЛаврова
          То есть, все вокруг были виноваты, а тут пришли некоторые в белом и все исправили ...
          Глядишь, паслись бы (ваше выражение) больше на этом сайте, а не среди тех, кто им в глаза заглядывает и уверяет в их божественном гении - может и не было бы множества ошибок, с которыми столкнулись и сталкиваемся в реальности, а не в подобострастных докладах

          Думаю что "пасутся". Но поскольку многое зависит от "политика", то не всё решается. Возможно, конечно, это совпадения, но я склонен к первому.
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:10
      +1
      И по центрам принятия решений киевских нациков. Уже с 24-го февраля... С первого дня СВО...

      И по обитателям этих крысятников... И по всем возможным забугорным "визитерам" в оные, договаривающимся о "поставках", если в момент нанесения ударов они там будут находиться...

      Но именно политической воли, на это, до сих пор, не хватает... Идут рассуждения о "высокой политике"...
  3. norbert
    norbert Сегодня, 12:41
    +2
    Внимание!
    депутат-генерал-очевидность, проявляет невероятные аналитические способности
    p.s. "страшно, очень страшно. если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое"
  4. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 12:49
    0
    Taктику в первый раз изменили еще 10 марта
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:50
    0
    Российские военные изменили тактику в зоне СВО. Теперь боевые действия ведутся ими не так, как в начале спецоперации.
    . Жить, победить захочешь и не так, раскорячишся!!!
    Грубо, цинично, но ведь так оно и есть.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:57
    0
    Устав караульной службы написан кровью, кто служил - знает. К глубочайшему сожалению, история СВО пишется сегодня не чернилами....., плата за ошибки..........., ну далее продолжать не стоит.....
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:59
    0
    Гурулев считает, что назначение генерала Суровикина на должность командующего войсками оказало положительный эффект на ход спецоперации.

    Суровкин просто дал начало по разгрому экономики Украины .Осталось дождаться когда начнут громить мосты и электростанции в ноль
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:03
      +2
      А что ему (ну раз он дал начало разгрому экономики) мешает громить инфраструктуру, энергосистему "в ноль", политическое, военное руководство, ЦОДы, фин центры и тд?
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:37
      0
      Пора уже переходить и к объективному выбору приоритетов в поражаемой критической инфраструктуре...

      Во например, я полагаю, что поражение объектов газоовй инфраструктуры киевского режима, для обрушения остатков его экономического потенциала, стоит "перенести акцент" с поражения объектов энергосистемы, на поражение объектов газовой системы. С которых на когенерационные ТЭЦ поступает газ для выработки электрической и тепловой энергии... Т.е. лишить их САМОГО энергоносителя на долгосрочную перспективу... Тогда и без вского "поражения" они работать не будут...

      В чем разница?..

      Да в том, что в газовой системе, в отличие от электрической системы, основная, ключевая стоимость (объекты) находится под землёй... Это подземные газопроводы у газохранилищ и газораспределительные станции при МАГИСТРАЛЬНЫХ газопроводах. Далее, идут регулирующие устройства распределительных систем, включая соответствующие газопроводы...

      Да, "достать" газовую "подземку" посложнее, для поражения её газопроводов и резервуаров (хранилищ), питающих магистральные газопроводы, нужны поражающие боеприпасы с более высокой поражающей способностью... И и распределительно - регулирующая инфраструктура "при ней", находится, всё-таки, на поверхности. И практически, "рядом"...

      "Завали" всё это, встанет и инфраструктура Укрэнерго...

      За сим, российским военным, при выборе объектов поражения критической, энергетической инфраструктуры киевских нациков, стоит УЖЕ не столько "консультироваться" не "друг с другом" и не Путиным (у него, надо полагать, и другие вопросы, чем заняться найдутся).

      А с российскими энергетиками и газовиками. Они "плохому не научат", ибо ключевые объекты и "самые болевые точки" соответствующих систем знают досконально... А так же то, какие средства, силы, ресурсы и время потребуются на восстановление...
  8. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 13:02
    +2
    Он также отметил, что трудности и неудачи в ходе спецоперации научили наших военных учитывать последствия совершеннных ошибок признавать их, анализировать и делать соответствующие выводы.
    Это - позитивный момент.
    Но учиться надо ДО начала БД, а не во время.
  9. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:02
    +1
    Гурулев считает, что особенно выросла эффективность ударов, которые Вооруженные силы РФ наносят по критической инфраструктуре Украины.

    А разве войны не начинаются с уничтожения этой самой инфраструктуры,что бы лишить противника возможности к сопротивлению?
    Почему эта инфраструктура не была уничтожена ещё весной?
    Почему на западной украине до сих пор не уничтожен не один мост и не одн тоннель,через которые ведётся питание войны с запада?
    Сколько ещё западная помощь бандеровщине,должно убить русских солдат и мирных людей,что бы наконец приняли решение её остановить?
    А они говорят про эффективность.
  10. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 13:21
    +1
    Депутат Госдумы утверждает, что инициаторами смены тактики были российский президент Владимир Путин и командующий группировкой ВС России в зоне СВО Сергей Суровикин.
    Чувствуются слова опытного аппаратчика. Снова вспомнился Швейк lol
    На крышке каждой коробочки был нарисован венгерский гонвед, пожимающий руку австрийскому ополченцу, а над ними - сияющая корона святого Стефана. По ободку была выведена надпись на венгерском и немецком языках: "Für Kaiser, Gott und Vaterland" .
    Конфетная фабрика была настолько лояльна, что отдала предпочтение императору, поставив его перед господом богом.
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:55
    0
    Российские военные изменили тактику в зоне СВО...

    Эти слова мы слышим ровно в третий раз... будем надеяться, что в этот раз это приведет к позитивным результатам (реально очень надеюсь!!!).