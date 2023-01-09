Американский сенатор: Ситуация на Донбассе напоминает «окопную войну», но поставки бронетехники из США решат проблему

Американский сенатор Ангус Кинг в ходе интервью CBS назвал ситуацию на Украине «ужасной». Как выразился политик, динамика боевых действий на Донбассе сильно напоминает «окопную войну».
Напомним, что вышеупомянутым термином на Западе «окрестили» Первую Мировую войну. Связано это с тем, что самым грозным оружием на то время считался пулемет, и, чтобы не стать жертвой шквального огня, военные по обе стороны рыли многочисленные окопы, пережидая в них атаку.
В то же время, на фотографиях западных военных журналистов зачастую отражалась жизнь солдат в момент передышки между наступлениями. Естественно, поля, усыпанные телами, публиковать в газетах было не принято.
В итоге, на кадрах можно было увидеть мирно отдыхающих или принимающих трапезу в хорошо оборудованных окопах военных. Таким образом, складывалось впечатление, что активные наступательные действия практически не ведутся, а солдаты большую часть времени проводят в укрытиях.
Почему подобная ассоциация возникла у Ангуса Кинга, политик не объяснил. Вероятно, это связано с временным отсутствием активных наступательных действий с обеих сторон конфликта на Украине, на смену которым пришли неутихающие артиллерийские дуэли. Впрочем, глядя на происходящее под Соледаром и Артемовском, с американским сенатором можно поспорить.
Между тем, Кинг уверен, что упомянутая им проблема решится благодаря поставкам бронетехники, которая вошла в последний пакет помощи от Белого дома.
Что характерно, получение ВСУ вышеупомянутой военной помощи уже прокомментировали в Донецкой Народной Республике. В частности, советник врио главы ДНР Ян Гагин пообещал, что вся бронетехника, поставленная Западом, будет неизбежно уничтожаться российскими военными.