Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский сенатор: Ситуация на Донбассе напоминает «окопную войну», но поставки бронетехники из США решат проблему

11
Американский сенатор: Ситуация на Донбассе напоминает «окопную войну», но поставки бронетехники из США решат проблему

Американский сенатор Ангус Кинг в ходе интервью CBS назвал ситуацию на Украине «ужасной». Как выразился политик, динамика боевых действий на Донбассе сильно напоминает «окопную войну».


Напомним, что вышеупомянутым термином на Западе «окрестили» Первую Мировую войну. Связано это с тем, что самым грозным оружием на то время считался пулемет, и, чтобы не стать жертвой шквального огня, военные по обе стороны рыли многочисленные окопы, пережидая в них атаку.

В то же время, на фотографиях западных военных журналистов зачастую отражалась жизнь солдат в момент передышки между наступлениями. Естественно, поля, усыпанные телами, публиковать в газетах было не принято.

В итоге, на кадрах можно было увидеть мирно отдыхающих или принимающих трапезу в хорошо оборудованных окопах военных. Таким образом, складывалось впечатление, что активные наступательные действия практически не ведутся, а солдаты большую часть времени проводят в укрытиях.

Почему подобная ассоциация возникла у Ангуса Кинга, политик не объяснил. Вероятно, это связано с временным отсутствием активных наступательных действий с обеих сторон конфликта на Украине, на смену которым пришли неутихающие артиллерийские дуэли. Впрочем, глядя на происходящее под Соледаром и Артемовском, с американским сенатором можно поспорить.

Между тем, Кинг уверен, что упомянутая им проблема решится благодаря поставкам бронетехники, которая вошла в последний пакет помощи от Белого дома.

Что характерно, получение ВСУ вышеупомянутой военной помощи уже прокомментировали в Донецкой Народной Республике. В частности, советник врио главы ДНР Ян Гагин пообещал, что вся бронетехника, поставленная Западом, будет неизбежно уничтожаться российскими военными.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:06
    -2
    В 1966 году получил степень бакалавра искусств в Дартмутском колледже и степень доктора права в 1969 году в Университете Вирджинии. Ведущий и продюсер телевизионных программ, занимался частным предпринимательством[1].
    В 1995—2003 годах — губернатор штата Мэн.
    В 2012 году избран в Сенат США как независимый кандидат.
    Ну если сам сенатор, да еще искусствовед, продюссер.... то военные США могут заткнутся. feel
    Американские танки никогда ничего не решали и не решили. Даже в Ираке, где им дали пострелять (не зря же везли за 3 моря) все решила авиация и только она.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:06
    0
    Карты занимаемых противоборствующими сторонами позиций на сегодняшний день.


    Карта Соледара.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:09
    -1
    бронетехника, поставленная Западом, будет неизбежно уничтожаться
    И нет никакой "окопной войны"!
  4. синоби
    синоби Сегодня, 13:11
    -1
    Замечательно!Человек максимально далёкий от войны строит прогнозы о войне.Просто истина в последней инстанции.
  5. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:12
    +1
    Эта война действительно стала окопной,надеюсь временно,но поставки танков их не спасут,поскольку у них нет и надеюсь не будет подавляющего огневого превосходства.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:13
    +1
    ахахаахахха ..конечно поставки вооружения "решат проблему "..только тех , кто этими поставками занимется , очередная маржа попадет в карман "решальщиков" , а в ВСУ придет 15 % от всех поставок , поэтому охотно верим wink laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:15
      -1
      Вопрос где найти столько качественных экипажей на всю эту бронетехнику?Из мобилизованных что ли,которые по интернету будут вычитывать как управлять техникой?

      В частности, достоянием публичности стало очередное обращение военнослужащих 3-й роты 96-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сейчас находятся в окрестностях Бахмута (еще не воевали, но кладбище для них уже подготовлено).

      «Уважаемый президент Украины, господин Зеленский! Мы не имеем возможности выполнять боевые задания по некоторым причинам. Первое, техника в неудовлетворительном состоянии. Второе, вооружение неисправно. Третье, батареи не работают. Состояние здоровья у 70 процентов неудовлетворительное. Много раз сообщали о наших проблемах, обещали выполнить, но никто не выполняет. Шестое, обучение проводилось 14 суток, в котором нас ничему не научили, показали три кнопки, сказали: „Идите, воюйте! Кому что непонятно — читайте в интернете“. Восьмое, по прибытии из учебного центра про наше прибытие никто не знал, нас не встретили».

      https://svpressa.ru/war21/article/358013/
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:18
    0
    А чего бы не потрепаться....., сегодня это модно, тем более, что папуасы (славяне) друг друга бутузят по-взрослому. Точно также он будет топить за одних корейцев/китайцев против других.
  8. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 13:25
    -1
    Сенатор прав, война сейчас идёт позиционная, " Брусиловские прорывы "в ней возможны при должной подготовке и по мере накопления сил очевидно повторяться. Большое количество хорошо бронированной техники вполне могут этому поспособствовать. Мативация у противника высокая движение поступательное ,если им этот кураж не сбить могут и повторить.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 13:28
    -3
    Пока у нас нормальных БТР и БМП не появится все так в окопах сидеть и будут.
  10. PSih2097
    PSih2097 Сегодня, 13:56
    0
    ну раз окопная война, пусть поставляют данный образщик ББТ... laughing