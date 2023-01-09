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Появилась информация о начале движения фронта по линии Павловка-Угледар: бои ведёт морская пехота Тихоокеанского флота

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Появилась информация о начале движения фронта по линии Павловка-Угледар: бои ведёт морская пехота Тихоокеанского флота

Активизировались российские наступательные действия под Угледаром. Напомним, что там после освобождения нашими войсками Павловки фронт пребывал в несколько «успокоенном» состоянии в том плане, что никаких продвижений с обеих сторон не было. Однако о полном затишье в районе Павловки и Угледара речи, конечно не шло, так как перестрелки и артиллерийские дуэли продолжалось.


Сегодня подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота РФ при поддержке артиллерии продвинулись в направлении Угледара с юго-запада – именно со стороны ранее освобождённой Павловки.



К настоящему моменту идут бои фактически в пригородах Угледара и на его окраинах. Украинское командование, которое, как накануне вечером объявил Зеленский, перебрасывает резервы в Соледар, теперь вынуждено реагировать и на движение фронта в районе Угледара. Ведь если украинские войска потеряют этот рубеж своей обороны, то российские войска с юго-запада выйдут в тыл к Марьинской группировке ВСУ, удерживающей западные кварталы упомянутого города, ранее потеряв его центр.

Одновременно с этим противник вынужден стягивать резервы к Сватово и Кременной, ко взятию которых его подталкивают западные «партнёры».

Таким образом, у командования ВСУ на данный есть сразу несколько направлений, где приходится реагировать или на движение фронта или на те указки, которые поступают из-за рубежа.
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:03
    +2
    Да пора бы уже забирать инициативу в свои руки по полной..., поставить их в позу коровы в бомболюке........
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:07
      +1
      Так или иначе, но по сути, это новость из серии "на западном фронте без перемен".
      А про корову в бомболюке...вопрос в воле, наличии сил и средств, а также в умении их применить. Что из этого у нас имеется в текущий момент - отдельный вопрос для обсуждения.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:14
      +1


      Эта карта более информативная. Для её увеличения нужно кликнуть мышкой.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:06
    -7
    бои ведёт морская пехота Тихоокеанского флота
    А почему МОРСКАЯ. а не просто пехота ? Тихого океана вблизи не наблюдается....Не для того морпехи заточены !
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:16
      +1
      Что ж им теперь, тактика боя не пригодится, если они не простая пехота?
      Я имел ввиду реальный опыт ведения боевых действий. Тут и слаживание реальное произойдёт. В такой обстановке реально все друг друга братьями научатся считать
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:54
        0
        Цитата: igorbrsv
        тактика боя не пригодится,

        "Главное предназначение морской пехоты — десант на побережье противника"
        У каждого рода войск свои предназначения ! Тогда "для слаживания" давай ВДВ или погранцов запустим....В нашем случае морпехи будут хороши в ДРГ для диверсий в тылу....
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:20
      +1
      А почему МОРСКАЯ. а не просто пехота ?
      ...потому что зри в корень...кому подчиняется данное подразделение...а данное подразделение подчиняется непосредственно к мудрому командованию КТОФа...если детальней Краснознамённому Тихоокеанскому Флоту...по сему любая точка нашей матушки Земли является объектом для действий в том числе и морпехов
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:23
        +1
        "Ранее Минобороны сообщило, что российские штурмовики продвигаются на Угледарском направлении под прикрытием расчетов ЗРК Тихоокеанского флота".
        Нужно правильно подавать информацию ! А то напоминает про микроскоп и гвозди !
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 13:33
          0
          Всё правильно! Штурмовики(су-24) медленно продвигаются в направлении, под прикрытием расчетов ИЗ ЗРК ТОФа, своим ходом. Введём в блуд укропитеков wassat
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:08
    +4
    В укропских каналах радостно обьявят, что силы РФ истощены и задействованы даже силы тихоокеанского флота и арктические бригады. Не скажут там, что они туда для "обстрелки" отправлены чтобы потом мерикосов мочить, случись чего
  4. Панцуй
    Панцуй Сегодня, 13:58
    0
    В Павловке сейчас мои знакомые пацаны добровольцы из состава нашего приморского батальона "Тигр", которым я (в силу своей работы) помогал оперативно попасть в этот батальон. Частенько выходят со мной на связь, когда появляется возможность. Но в последние дни молчат. Видимо, правда пошли на прорыв