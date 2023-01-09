Появилась информация о начале движения фронта по линии Павловка-Угледар: бои ведёт морская пехота Тихоокеанского флота

Активизировались российские наступательные действия под Угледаром. Напомним, что там после освобождения нашими войсками Павловки фронт пребывал в несколько «успокоенном» состоянии в том плане, что никаких продвижений с обеих сторон не было. Однако о полном затишье в районе Павловки и Угледара речи, конечно не шло, так как перестрелки и артиллерийские дуэли продолжалось.
Сегодня подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота РФ при поддержке артиллерии продвинулись в направлении Угледара с юго-запада – именно со стороны ранее освобождённой Павловки.
К настоящему моменту идут бои фактически в пригородах Угледара и на его окраинах. Украинское командование, которое, как накануне вечером объявил Зеленский, перебрасывает резервы в Соледар, теперь вынуждено реагировать и на движение фронта в районе Угледара. Ведь если украинские войска потеряют этот рубеж своей обороны, то российские войска с юго-запада выйдут в тыл к Марьинской группировке ВСУ, удерживающей западные кварталы упомянутого города, ранее потеряв его центр.
Одновременно с этим противник вынужден стягивать резервы к Сватово и Кременной, ко взятию которых его подталкивают западные «партнёры».
Таким образом, у командования ВСУ на данный есть сразу несколько направлений, где приходится реагировать или на движение фронта или на те указки, которые поступают из-за рубежа.