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Минобороны РФ показало кадры применения высокоточных боеприпасов по позициям ВСУ

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Минобороны РФ показало кадры применения высокоточных боеприпасов по позициям ВСУ

На видео попало применение российскими вооруженными силами в зоне специальной военной операции высокоточных боеприпасов нового поколения. Кадры представило Министерство обороны Российской Федерации в социальной сети.


Предыстория применения новейших боеприпасов проста: сначала беспилотные летательные аппараты провели разведку, вследствие которой были выявлены позиции украинских формирований в опорном пункте, а также расположение бронированной техники противника.

После выявления мест расположения позиций и техники, по ним был нанесен точечный удар высокоточными боеприпасами. Опорный пункт и бронированная техника войск противника были уничтожены.

Удары наносились по принципу «одна цель – один боеприпас». То есть, на одну цель противника расходовался всего один боеприпас российских вооруженных сил. Использование нового поколения боеприпасов позволяет тратить их гораздо меньшее количество и в меньшем объеме изнашивать вооружение и военную технику.

В результате высокоточных ударов со стороны российских Вооруженных сил украинские формирования несут значительные потери как в личном составе, так и в артиллерийских орудиях, танках и другой бронированной технике, автомобилях. Тактика подобных ударов, по мнению ряда военных экспертов, хорошо зарекомендовала себя на поле боя во время специальной военной операции.


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7 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:15
    +3
    «одна цель – один боеприпас».
    Вот так и надо ! good А не палить по площадям....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:19
      +3
      Результат налицо.
      Вместо многомиллионных трат на очередной ельцин-центр и присосавшихся к бюджету "насосов" деньги нужно тратить с умом и на нужные вещи, в том числе и такие как в показанном сюжете.
    2. Комментарий был удален.
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 13:27
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      Вот так и надо
      Палить надо именно так, как надо в данный момент в данном месте – когда снайперски, а когда и по площадям. Потому как это совершенно разные задачи...
    4. ААК
      ААК Сегодня, 13:39
      0
      Действительно, особенно с учётом сегодняшней статьи на ВО об артиллерийском вооружении АР и ВСУ и огромному количеству фото и видео с "лунным" пейзажем на полях, на многих из которых даже следов окопов нет, то есть не понятно по кому стрельба велась... раньше шло "освоение средств", а теперь что, "освоение боеприпасов"?
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:17
    -2
    По бронетехнике весьма спорно. Попали да, но поражение?Дым чисто белый без копыти, а по опорнику полноценно. feel
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Mavrikiy
      По бронетехнике весьма спорно. Попали да, но поражение?Дым чисто белый без копыти, а по опорнику полноценно.

      Если технике после попадания требуется ремонт ,техника поражена. То что потребуется ремонт ,даже сомнения не вызывает
  3. Интроверт
    Интроверт Сегодня, 13:28
    0
    Тактика подобных ударов, по мнению ряда военных экспертов, хорошо зарекомендовала себя на поле боя во время специальной военной операции.

    Интересно, а эти эксперты вообще в курсе, что такая тактика хорошо зарекомендовала себя еще до их рождения?))) Как же мы любим постоянно открывать америку и изобретать колесо...