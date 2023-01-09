Минобороны РФ показало кадры применения высокоточных боеприпасов по позициям ВСУ

На видео попало применение российскими вооруженными силами в зоне специальной военной операции высокоточных боеприпасов нового поколения. Кадры представило Министерство обороны Российской Федерации в социальной сети.
Предыстория применения новейших боеприпасов проста: сначала беспилотные летательные аппараты провели разведку, вследствие которой были выявлены позиции украинских формирований в опорном пункте, а также расположение бронированной техники противника.
После выявления мест расположения позиций и техники, по ним был нанесен точечный удар высокоточными боеприпасами. Опорный пункт и бронированная техника войск противника были уничтожены.
Удары наносились по принципу «одна цель – один боеприпас». То есть, на одну цель противника расходовался всего один боеприпас российских вооруженных сил. Использование нового поколения боеприпасов позволяет тратить их гораздо меньшее количество и в меньшем объеме изнашивать вооружение и военную технику.
В результате высокоточных ударов со стороны российских Вооруженных сил украинские формирования несут значительные потери как в личном составе, так и в артиллерийских орудиях, танках и другой бронированной технике, автомобилях. Тактика подобных ударов, по мнению ряда военных экспертов, хорошо зарекомендовала себя на поле боя во время специальной военной операции.