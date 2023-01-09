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В канцелярии польского президента: Польша готова отдать Украине лишь несколько танков Leopard

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В канцелярии польского президента: Польша готова отдать Украине лишь несколько танков Leopard

Украинская армия сможет получить от Польши лишь символическое количество немецких танков Leopard. В настоящее время Варшава рассматривает участие Польши в некой коалиции стран, обладающих подобной военной техникой.


По словам главы ведомства международной политики в канцелярии президента Польши Якуба Кумоха, его страна не планирует передачу киевскому режиму всех имеющихся у нее на вооружении танков Leopard или даже сколько-нибудь значительного их количества. Речь идет о имеющей сугубо символический характер поддержке украинской армии в рамках участия в коалиции ряда стран.

Кумох также добавил, что в случае, если Польша примет решение о передаче Украине подобных танков, их число будет измеряться не сотнями и даже не десятками единиц военной техники этого типа.

В распоряжении польской армии в настоящее время находятся 126 танков Leopard 2A4 и 105 танков Leopard 2A5. Ранее Польша совершила поставку Украине нескольких сотен имевшихся у нее советских танков Т-72, закупив взамен 250 американских танков Abrams и тысячу К2 производства Южной Кореи (подписан контракт).

Украинские власти настаивают на поставках имеющихся на вооружении немецкой армии танков Leopard 2, однако Берлин воздерживается от подобных шагов без предварительного согласования с другими странами-членами блока НАТО.

МИД России направил ноту странам, входящим в военный блок НАТО, из-за поставок Украине различных типов вооружений.
Автор:
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16 комментариев
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  1. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:07
    +3
    Сколько прикажут,столько и отдадут,просто они хорошо считают деньги и ждут компенсации из бюджета нато или сша.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:10
      +1
      Совершенно верно. Это всего лишь торг, не более того. Примерно как Венгрия изображала нежелание подписывать пакет с европейскими антироссийскими энергетическими санкциями. Как только пришли к соглашению в части денег - все спокойно подписали.
      Заходил в ветку и боялся увидеть "ну что, сынку...", а на удивление - адекватный и трезвый комментарий. Спасибо, коллега.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:12
      -1
      МИД России направил ноту странам, входящим в военный блок НАТО, из-за поставок Украине различных типов вооружений.
      Ой боюсь, боюсь !
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: sanik2020
      Сколько прикажут,столько и отдадут,просто они хорошо считают деньги и ждут компенсации из бюджета нато или сша.

      А может и не только по этой причине.
      В ЕС растёт инфляция, размер "помощи" из бюджета ЕС будет соответственно сокращаться, а поскольку Польша является одним из крупных получателей этой помощи из бюджета ЕС сокращение дотаций из этого бюджета приведёт и к сокращению бюджета МО Польши.
      Всё взаимосвязано, поэтому Польша не отдаст свои танки пока не получит из вне дотации на новую покупку новых танков взамен переданных.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:11
    0
    Ну вот и о танках уже не просто треп...., потом летаки, а там ядрен батон? Заканчивать нужно этот балаган и скорее.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:13
      +2
      У вас есть действенный рецепт того, как это сделать ? Не поделитесь?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:25
        -1
        Есть кому рецепты выписывать....., диванной академии для этого недостаточно. Россияне никогда не любили воевать - это не наш метод, но раз уж пришлось, то и желание только одно - закончить быстрее.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:12
    -2
    В канцелярии польского президента: Польша готова отдать Украине лишь несколько танков Leopard
    Вот жмоты! Чем больше Леопардов сожжем на Украине, тем меньше их останется у НАТО. feel
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:16
      +2
      Сами жечь то будете, или как?
      Что за какие то детские смешки? Видите что то хорошее в накачивания Украины вооружениями? Можно подумать, что все это какая то детская игра и Хаймарсы, Гарпуны, Леопарды сгорят только от одного желания, а не будут выбиты зачастую ооооочень дорогой ценой за каждую единицу.
      Вы извините, коллега, но это крайне поверхностный и циничный подход.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 13:44
        -2
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Видите что то хорошее в накачивания Украины вооружениями?
        40 Западных РСЗО взамен уничтоженных 900.
        Одна батарея Пэтриот, то есть 4 пусковых установки, взамен 250 пусковых С-300.
        50 Брэдли вместо 5000 БМП и БТР.
        3? 5? 10? польских Леопардов взамен 2000 Т-74 и Т-64.
        Это не накачивание амбала стероидами, а капельница в рамках реанимационных действий, дабы пациент помер не прямо сейчас, а дотянул хотя бы до завтра...
        1. kaufman
          kaufman Сегодня, 13:59
          0
          Тут даже Коношенко завистливо присвистнул ... ого ! Сколько всего уничтожил ! Чем же тогда воюет киевский режим ???
  4. синоби
    синоби Сегодня, 13:23
    +1
    Начнём с того,что в предверии вероятного вступления (официального) НАТО в войну,сколь нибудь значимых поставок современных (относительно) систем вооружений небудет.Иначе с чем будут наступать.Совокупная мощь сил коалиции будет весьма ощутима,поэтому следует ожидать у нас мобилизацию по стандарту военного времени.Ожидаемое вторжение весна-лето.Зиму 2023 можно исключить,НАТО к зиме неприспособленно от слова совсем.2024 год можно исключить в силу предстоящих известных политических событий в США.Время уходит от демократов США.Или победоносная война сейчас (2023) или ничего.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:25
    -1
    вбросы все скажут сша отдадут и все а эти новости дезу противник кидает
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:27
    0
    "Польша готова отдать Украине лишь несколько танков Leopard".
    Два- это тоже несколько.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:27
    0
    А кто поляков будет спрашивать .Значение себе придают ? Завтра Бидон свистнет Дуде в телефон и поляки сверкая пятками, Зелибобе понесут танки на руках
  8. hohohol
    hohohol Сегодня, 13:46
    0
    В распоряжении польской армии в настоящее время находятся 126 танков Leopard 2A4 и 105 танков Leopard 2A5. Ранее Польша совершила поставку Украине нескольких сотен имевшихся у нее советских танков Т-72, закупив взамен 250 американских танков Abrams и тысячу К2 производства Южной Кореи (подписан контракт).

    Походу пшеханы решили всю свою армию на танки пересадить.