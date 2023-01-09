Представитель НМ ЛНР: Украинские военные спешно покидают свои позиции в Соледаре

В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник" поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города

Военнослужащие 61-й бригады ВСУ начали массовое отступление со своих позиций в Соледаре.Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко телеканалу Россия 24 Именно это воинское подразделение составляло основу обороны города. Несмотря на то, что было приказано оставить городскую застройку скрытно, бегство укробандеровцев не осталось незамеченным.- заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Бегство украинцев стало настоящим откровением для польских наёмников, которых братья по оружию даже не поставили в известность, о начале долгожданного манёвра. О том, что ситуация во круг Соледара вопрос, почти решённый, было ясно ещё в декабре прошлого года. Стихийное бегство из числа мобилизованных граждан Украины наблюдалось в последние недели уходящего года. Реакция командования ВСУ на такую «зраду» не заставила себя долго ждать. Уже 19 декабря главком Валерий Залужный обратился к Зеленскому с просьбой ужесточить наказание за невыполнение приказа сроком до 8 лет заключения.Сегодня же штаб территориальной обороны ДНР официально подтвердил данные об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска. В самом Соледаре бои идут в городских кварталах сразу не нескольких направлениях, в том числе в районе станции Соль, что на западе города. Там на позиции ВСУ наступают подразделения ЧВК "Вагнер".