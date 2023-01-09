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Представитель НМ ЛНР: Украинские военные спешно покидают свои позиции в Соледаре

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Представитель НМ ЛНР: Украинские военные спешно покидают свои позиции в Соледаре

Военнослужащие 61-й бригады ВСУ начали массовое отступление со своих позиций в Соледаре.


Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко телеканалу Россия 24.

Именно это воинское подразделение составляло основу обороны города. Несмотря на то, что было приказано оставить городскую застройку скрытно, бегство укробандеровцев не осталось незамеченным.

В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным "Лыжник" поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города

- заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Бегство украинцев стало настоящим откровением для польских наёмников, которых братья по оружию даже не поставили в известность, о начале долгожданного манёвра. О том, что ситуация во круг Соледара вопрос, почти решённый, было ясно ещё в декабре прошлого года. Стихийное бегство из числа мобилизованных граждан Украины наблюдалось в последние недели уходящего года. Реакция командования ВСУ на такую «зраду» не заставила себя долго ждать. Уже 19 декабря главком Валерий Залужный обратился к Зеленскому с просьбой ужесточить наказание за невыполнение приказа сроком до 8 лет заключения.

Сегодня же штаб территориальной обороны ДНР официально подтвердил данные об освобождении села Бахмутское, расположенного в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска. В самом Соледаре бои идут в городских кварталах сразу не нескольких направлениях, в том числе в районе станции Соль, что на западе города. Там на позиции ВСУ наступают подразделения ЧВК "Вагнер".
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23 комментария
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  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 13:20
    +4
    Вот тут надо их и бить. По отступающим.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:34
      +4
      В Артемовске тоже как и в Марике есть катакомбы, не такие огромные, но есть. Отходят наиболее боеспособные по версии ВСУ части, видимо хотят их сохранить , так как город они сдадут (решение принято, Люся уже сказала что он не имеет стратегического значения), а вот для прикрытия оставят наемников из пшеков благо что им платить потом не придется их ВС РФ утилизируют и тыловиков, как расходный материал для прикрытия отходящих, такое уже было в Мариуполе, тут главное не повторять ошибок и пленных не брать, они нам совсем не требуются. Западу можно просто в доказательство предъявить их документы, хотя и это их не волнует, будут отрицать, а так хоть соблазна их отпускать не будет.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 13:48
        -1
        Цитата: Silver99
        пленных не брать, они нам совсем не требуются
        Во-первых, для обмена пригодятся.
        Во-вторых, нельзя крысу загонять в угол без шансов на спасения...
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:42
      +1
      Для особо одарённых,Пригожин после 12 00."В Соледаре только БОЙЦЫ ВАГНЕР.Идёт бой за администрацию Соледара." Теперь моё :Хватит бежать вперёд паровоза.Оперативную обстановку в Соледаре знают только жители Соледара и "Музыканты".
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:46
      0
      Вот когда Соледар перейдёт под наш полный контроль вот тогда и порадуемся за наших.
      Успехов и здоровья нашим бойцам в праведном деле. soldier
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:20
    -1
    Все свое ношу с собой : пулемет, БК, целофановый мешочек.... request Путь до польской границы ох далек... не как до канадской, но тоже потерпеть много придется. request
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:34
      +1
      Можно прямо до канадской границы am Однако новость хорошая но нужно подождать подтверждения.А то,бывало.И Марьинку до праздников..
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:20
    +3
    Так кто ж пшеков будет уведомлять, они мову не разумеют....
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:22
    -1
    Спешно - это когда ползком, но бегом. А эти два кента на фотографии в заголовке явно чапают вразвалочку и никуда не торопятся... А черти в Аду заждались!
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      А эти два кента на фотографии в заголовке явно чапают вразвалочку и никуда не торопятся...

      Вообще то три. См. слева. Да и застройка не пострадала, фото не с фронта.... feel Или они уже вышли на новый рубеж.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:22
    0
    Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада.
    ⚡️⚡️По достоверным данным , командир 61-й бригады с позывным «Лыжник» поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи вывести все оставшиеся подразделения из города. «Лыжник» приказал, как говорится, «встать на лыжи» Однако бегство не осталось незамеченным и вызвало панику в рядах 10 горно-штурмовой и 17 танковой бригад ВСУ. Остатки этих подразделений еще удерживают некоторые позиции в Соледаре, но постыдный уход 61-й бригады ставит их под угрозу окружения и полного уничтожения. В самом большом недоумении сейчас пребывают наемники из Польши, лично наблюдавшие бегство 61-й бригады, отказавшейся воевать за якобы украинский Соледар.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:24
      0
      Лыжник поспешил намылить лыжи.Да и погода подходящая для гонки преследования.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      «Лыжник» приказал, как говорится, «встать на лыжи»

      А поляки про "Лыжи" и не знали, бедолаги ! crying
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:25
    0
    Встали на лыжи захистники ? Поляки так и не поняли что произошло
  7. Жопир Туманов
    Жопир Туманов Сегодня, 13:27
    0
    После освобождения нашими войсками Парасковиевки и Красной Горы не мудрено, что укропитеки бегут из Соледара
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:29
      -1
      Цитата: Жопир Туманов
      После освобождения нашими войсками Парасковиевки и Красной Горы не мудрено, что укропитеки бегут из Соледара


      Парасковиевку и Красную Гору освободили?Откуда информация?
      1. Жопир Туманов
        Жопир Туманов Сегодня, 13:34
        0
        Собственно вот


        (Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.)
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:49
          -1
          Ого.Когда же успели их освободить?


          Получается что Бахмут(Артёмовск) в полуокружении.Если заняты Опытное,Парасковиевка и Красная Гора.
  8. Сергей Дроздов
    Сергей Дроздов Сегодня, 13:29
    +1
    Они и Херсон в своё время также спешно покидали...
  9. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 13:39
    -1
    Зима пришла - жара от Вагнера пошла! Громче музыка!
  10. hohohol
    hohohol Сегодня, 13:42
    0
    Лыжник первым лыжи навострил. Забавно.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:56
      0
      Под первым номером начал гонку преследования по трассе Соледар-Киев.
  11. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 13:47
    -1
    "Вот и пусть канают редиски, петухи гамбургские, новохудоносоры" - (К/ф "Джентельмены удачи")