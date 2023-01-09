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Эксперты обсуждают, как поступить с уехавшими из страны и желающими поражения России

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Эксперты обсуждают, как поступить с уехавшими из страны и желающими поражения России

С начала СВО территорию нашей страны по некоторым данным покинули до 700 тысяч россиян. При этом наиболее массовый «исход» наших соотечественников был зафиксирован после объявления частичной мобилизации.


В связи с этим, в российских властных кругах уже не единожды поднимался вопрос о том, что делать с так называемыми «понауехавшими». Выдвигались различные предложения, от повышения налоговой ставки для продолжающих работать в России из-за границы до лишения гражданства.

В частности, в конце прошлого года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил считать людей, уехавших из страны и желающих ей поражения, «врагами народа». Кроме того, политик призывает не пускать их обратно в Россию.

Среди прочих, свое мнение по данному поводу высказал российский политолог Андрей Перла. Со слов эксперта, нельзя всех россиян, покинувших страну в период СВО, считать предателями и лишать гражданства.

Политический обозреватель подчеркнул, что многие из них уехали до объявления мобилизации и никаких законов не нарушали. Как выразился Перла, это нехорошо с точки зрения морали, но не противозаконно.

Впрочем, политолог поддерживает резкое повышение налоговой ставки для «удаленщиков», работающих из-за рубежа. По его мнению, это должно подстегнуть некоторых ценных специалистов, например, из сферы IT, вернуться обратно в страну. И этому препятствовать не стоит.

В свою очередь, уклонисты, получившие повестку и сбежавшие из России, со слов эксперта, несомненно, нарушили закон и подлежат административному или уголовному преследованию.

Касательно же тех, кто уехал из России и всячески пытается навредить своей стране из-за рубежа, здесь мнение Перлы совпадает с предложением Дмитрия Медведева.

Автор:
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11 комментариев
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  1. Анахорет
    Анахорет Сегодня, 13:47
    +2
    Поступить как Сталин)) нас…ть и забыть, домой не пускать)) краники заработка в России перекрыть)) причём, навсегда без покаяний и помилований))
    А особо упоротых и агрессивных наградить орденом ледоруба на спине ну или орденом кувалды на голове в современной версии)

    А если ценные спецы (не из области около шоубиза), а там конструктора, айтишники и тд, если они не бежали от мобилизации - всегда домой пусть едут работать если захотят))
    Но они сами должны будут предоставить инфу, что они не убегали от мобилизации, пусть раскорячатся если им это будет нужно))
    Главное, отслеживать у таких, чтобы у них не было связей с импортными разведками и антироссийских публичных заявлений))
    1. insafufa
      insafufa Сегодня, 13:54
      0
      Ну продвинутых беженцев лишить права работать в госструктурах наложить повышенные налоги уклониста. Если человек уехал до СВО и объявления мобилизации то претензии нет, Но ведь много тех кто уехал получив повестку то их нужно судить тогда.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:57
      0
      Вы серьезно увидели тут аналогии со Сталиным ??
      Илья Медведев что ли как Яков или Василий Сталины на войне что ли?
      Или зятья, племянники, родственники всей политической верхушки в СВО участвуют (кроме детей - офицеров)?
      И вот они и будут тут решать кто враг народа, кого наказать, кто и почему уехал?
      А дофигали они своих яхт, заводов сдали в казну для СВО? Много их своих несметных активов перечислили на нужды СВО (частные рейсы и смартфоны для азовцев не в счёт)?
      А вот хоть кто то из этой верхушки понес наказание за вероятные ошибки в подготовке, планировании, проведении?
      Нет?
      Но при этом они будут судить тех, кому 30 лет в лицо орали о том, что государство им ничего не должно?
      Люди, вы серьезно что ли все забыли и даёте натравить себя на простых людей?

      Повторюсь сразу - разделяю уехавших и желающих поражения (именно поражения) России. Это две совершенно разных категории.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:47
    +4
    Лично я бы разделил уехавших на просто трусливых пофигистов которым Родина там где еда и тепло и на на кто желает России поражения и зла не просто словами а своими действиями , вот этих надо лишать гражданства, в СССР была хорошая практика, на этот счет. Резинотехнические изделия №2 из числа шутов всегда были и есть, но одно хорошо , что они проявляют свою сущность в тяжелые для страны времена, и тут потеря памяти не допустима.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:53
      0
      Но обратно не пускать ни тех, ни других. Хоть бы ещё мобилизацию провели. Мож ещё кто свалит. Нам этот "ценный" "ресурс" никчему
  3. Попуас
    Попуас Сегодня, 13:50
    0
    Прочитал биографию это Пёрлы...очень гнусная,оказывается личность...по прозвищу "труповозка"...Кому интересно загуглите! Зачем мнение этого персонажа здесь выкладывают?
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 13:51
    0
    На самом деле, решение здесь одно:
    считать людей, уехавших из страны и желающих ей поражения, «врагами народа»
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:51
    0
    считать людей, уехавших из страны и желающих ей поражения, «врагами народа»

    Вот это он явно зря.. А то ведь у очень многих оставшихся таки своё мнение, кто тут у нас враги народа-то..
  6. freddyk
    freddyk Сегодня, 13:52
    +1
    . зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил считать людей, уехавших из страны и желающих ей поражения, «врагами народа»...


    О как завернул. Сам то он, конечно, лучший друг народа.
  7. Prometey
    Prometey Сегодня, 13:54
    0
    Выродка вроде Смолянинова - вычеркнуть из всех фильмов. Мультфильмы - переозвучить и фильмы с его участием тоже необходимо снять с показа. Думаю Федор Бондарчук поймет с его 9 ротой.
  8. G17
    G17 Сегодня, 13:57
    0
    Лишать гражданства, конфисковать всю собственность, запрет на въезд обратно в Россию навечно. Для особо рьяных русофобов - уголовные дела и по примеру МОССАД в расстрельный список с разрешением спецслужбам на их ликвидацию за рубежом.