Эксперты обсуждают, как поступить с уехавшими из страны и желающими поражения России

С начала СВО территорию нашей страны по некоторым данным покинули до 700 тысяч россиян. При этом наиболее массовый «исход» наших соотечественников был зафиксирован после объявления частичной мобилизации.В связи с этим, в российских властных кругах уже не единожды поднимался вопрос о том, что делать с так называемыми «понауехавшими». Выдвигались различные предложения, от повышения налоговой ставки для продолжающих работать в России из-за границы до лишения гражданства.В частности, в конце прошлого года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил считать людей, уехавших из страны и желающих ей поражения, «врагами народа». Кроме того, политик призывает не пускать их обратно в Россию.Среди прочих, свое мнение по данному поводу высказал российский политолог Андрей Перла. Со слов эксперта, нельзя всех россиян, покинувших страну в период СВО, считать предателями и лишать гражданства.Политический обозреватель подчеркнул, что многие из них уехали до объявления мобилизации и никаких законов не нарушали. Как выразился Перла, это нехорошо с точки зрения морали, но не противозаконно.Впрочем, политолог поддерживает резкое повышение налоговой ставки для «удаленщиков», работающих из-за рубежа. По его мнению, это должно подстегнуть некоторых ценных специалистов, например, из сферы IT, вернуться обратно в страну. И этому препятствовать не стоит.В свою очередь, уклонисты, получившие повестку и сбежавшие из России, со слов эксперта, несомненно, нарушили закон и подлежат административному или уголовному преследованию.Касательно же тех, кто уехал из России и всячески пытается навредить своей стране из-за рубежа, здесь мнение Перлы совпадает с предложением Дмитрия Медведева.