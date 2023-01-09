Британская разведка: Россия применяет истребители Су-57 для ударов по объектам Украины

Воздушно-космические силы России используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины новейшие истребители Су-57. В этом убеждена британская разведка, очередной отчет которой посвящен именно вопросам использования данных самолетов российскими ВКС.
По утверждению британской разведки, первые факты применения Су-57 для атак против украинских объектов относятся к июню 2022 года. Но вплоть до настоящего времени Россия боится направлять истребители Су-57 в воздушное пространство Украины, чтобы они не были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны, считают британские разведчики.
Впрочем, не очень понятно, что нового в этой информации британской разведки, которую растиражировала сегодня украинская пресса. Еще в октябре 2022 года командующий российскими войсками, участвующими в спецоперации, генерал армии Сергей Суровикин рассказал о том, что в ходе СВО применяются и новейшие истребители Су-57. Тогда генерал заметил, что в каждый свой вылет истребители поражают наземные или воздушные цели.
Между тем, в декабре 2022 года американская пресса сообщала, что самолеты Су-57 еще не поступили на вооружение какого-либо конкретного соединения российской военной авиации, хотя Минобороны РФ уже получило первые партии данных самолетов. То есть, с июня 2022 года на Украине могли быть задействованы самолеты не в составе конкретных авиационных подразделений, а с целью проверки их боевых возможностей.
Понятно, что иностранные разведки очень интересуются новейшим российским истребителем, информации о котором в открытом доступе все еще очень мало по сравнению с большинством других находящихся на вооружении Воздушно-космических сил России самолетов.