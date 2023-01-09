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Британская разведка: Россия применяет истребители Су-57 для ударов по объектам Украины

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Британская разведка: Россия применяет истребители Су-57 для ударов по объектам Украины

Воздушно-космические силы России используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины новейшие истребители Су-57. В этом убеждена британская разведка, очередной отчет которой посвящен именно вопросам использования данных самолетов российскими ВКС.


По утверждению британской разведки, первые факты применения Су-57 для атак против украинских объектов относятся к июню 2022 года. Но вплоть до настоящего времени Россия боится направлять истребители Су-57 в воздушное пространство Украины, чтобы они не были сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны, считают британские разведчики.

Впрочем, не очень понятно, что нового в этой информации британской разведки, которую растиражировала сегодня украинская пресса. Еще в октябре 2022 года командующий российскими войсками, участвующими в спецоперации, генерал армии Сергей Суровикин рассказал о том, что в ходе СВО применяются и новейшие истребители Су-57. Тогда генерал заметил, что в каждый свой вылет истребители поражают наземные или воздушные цели.

Между тем, в декабре 2022 года американская пресса сообщала, что самолеты Су-57 еще не поступили на вооружение какого-либо конкретного соединения российской военной авиации, хотя Минобороны РФ уже получило первые партии данных самолетов. То есть, с июня 2022 года на Украине могли быть задействованы самолеты не в составе конкретных авиационных подразделений, а с целью проверки их боевых возможностей.

Понятно, что иностранные разведки очень интересуются новейшим российским истребителем, информации о котором в открытом доступе все еще очень мало по сравнению с большинством других находящихся на вооружении Воздушно-космических сил России самолетов.
Автор:
Использованы фотографии:
корпорация "Ростех"
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16 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:30
    +3
    Британская разведка: Россия применяет истребители Су-57 для ударов по объектам Украины
    Да утечка, применяем, а никто не видел, только говорят.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:53
      -1
      Цитата: Mavrikiy
      ...Впрочем, не очень понятно, что нового в этой информации британской разведки, которую растиражировала сегодня украинская пресса...

      Похоже бритты решили подсластить пилюлю укровоякам и их топтание на месте, а где то и отступление, объяснили "кошмарным разведсообщением" - "Россия применяет истребители СУ-57".
      Теперь следующие поражения ВСУ англосаксы будут объяснять русской распутицей и русскими морозами, как новым оружием России. bully
    2. olegactor
      olegactor Сегодня, 13:53
      -1
      Да утечка, применяем, а никто не видел, только говорят.

      так он и должен быть по задумке невидимкой wink
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:33
    +5
    Информационная война . Ждут реакцию на данную публикацию.
    Вот евреи не заморачиваются на пример ,они просто молчат .
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:37
      0
      на Украине могли быть задействованы самолеты
      А почему бы и да ! Обкатка в реальных боевых условиях при соблюдении секретности и осторожности.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:34
    +2
    Ну разве это не прекрасно? Применяли и будут применять. wink good
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:39
      +2
      Оружие создается для того,что бы ее применять..А не пылится на полке.Замечательно,просто hi
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 13:50
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Оружие создается для того,что бы ее применять.

        не все оружие для этого создается, например ЯО. Есть хорошая поговорка, хочешь мира готовься к Войне.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:34
    +2
    Возможно, она не действовала за пределами бывших границ России, но в любом случае наносила противнику потери в воздухе и на земле. И я думаю, что это хорошая стратегия, чтобы не рисковать. Кроме того, 100% необнаруживаемый самолет — это легенда. Вспомните, как югославской армии удалось сбить F117.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:43
      0
      Дык его и в Сирии вроде пробовали. Может я ошибаюсь. Я так понимаю цру ждёт, что мы им сейчас тут запостимся, мол там и там, такой-то номер эскадрильи, в таком-то количестве, на таком-то аэродроме...
      Да я их тыщу видел. Под каждой елью они у нас. Без бортовых номеров bully
  5. Влодек
    Влодек Сегодня, 13:34
    +2
    Британская разведка? Это теже британские учёные? Такие же выводы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:43
      +1
      Был у них классный разведчик..Да и тот на СССР работал.Ким Филби
  6. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 13:39
    0
    Ничего примечательного.
    Проводится отработка боевого применения по воздушным и наземным целям. Редкая возможность это делать не на полигонах, а в реальной боевой обстановке. РЛЭ для строевых частей получится очень даже...
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:41
    +1
    Не знаю,что тут новость,все и так это знают.
    Ах да ,сказала та самая разведка,которая привыкла терять ноутбуки с секретной информацией.
    1. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 13:47
      -1
      Именно, уже с пол года как это ни для кого не новость. Британская разведка с такими "откровениями" ставит себя в одно положение с британским учёными)
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:46
    0
    На сколько правда ,в частях 9 СУ 57 с двигателями 1 этапа.И 11 прототипов.Всё из тырнета,надо только поискать.Англицким учёным это не трудно.