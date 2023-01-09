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Спикер Госдумы РФ: Большинство иностранных компаний не стали уходить с российского рынка

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Спикер Госдумы РФ: Большинство иностранных компаний не стали уходить с российского рынка

Большинство иностранных компаний не стали уходить с российского рынка. Их общее количество составляет почти 76 процентов.

Такое заявление сделал спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат

- считает Володин.

При этом он отмечает, что те зарубежные участники российского рынка, которые решили его покинуть, из-за этого терпят очень большие убытки. Но ниши, оставленные этими компаниями, не пустуют. В основном их заполнили отечественные производители.

Это привело к росту их производственных показателей. В частности, производители одежды из России нарастили выпуск продукции на 42 процента. А фармацевтическая промышленность увеличила объемы производства на 15 процентов.

Володин отмечает важность того, чтобы отечественный бизнес стал национально ориентированным. То есть его прибыль должна оставаться в стране и направляться на ее развитие.

Спикер российского парламента также высоко оценил значение принятого в прошлом году закона, касающегося добывающей отрасли. В нем говорится, что теперь зарубежные предприятия лишаются права на получение лицензий для разработки полезных ископаемых в России. Теперь, если они желают этим заниматься, им следует регистрировать юридическое лицо на территории РФ. Также в 2022 году введен запрет на иностранное участие в концессиях по оказанию транспортных услуг и управлению транспортной инфраструктурой.
Использованы фотографии:
Государственная Дума РФ
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1 комментарий
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:02
    0
    Хорошо если ушедших заместим своими компаниями/товарами. Да так чтоб ещё и качество не ухудшилось