Оценки событий в Бразилии со стороны властей Кубы и США оказались идентичными

Мы решительно осуждаем насильственные и антидемократические акты, происходящие в Бразилии с целью посеять хаос и проявить неуважение к народной воле, выраженной избранием президента Лулы

Мы выражаем всю нашу поддержку и солидарность Луису Инасиу Луле да Силве и его правительству

Через несколько дней после инаугурации нового президента Бразилии Лулы да Силвы сторонники Жаира Болсонару прорвали оцепление и сумели проникнуть в 3 штаб-квартиры (резиденцию президента, здание федерального суда и конгресс) крупнейшей державы Южной Америки. К настоящему моменту полиция полностью восстановила порядок во всех трёх зданиях и начала плотную борьбу с протестующими в городе.Радикальные последователи бывшего главы государства разбили лагерь перед штабом армии в Бразилиа со следующего дня после выборов 30 октября, на которых Лула победил Болсонару с относительно небольшим отрывом.В своих заявлениях президент Бразилии назвал нападавших фашистскими фанатиками и обвинил в сложившейся ситуации экс-президента. Кроме того, он издал указ о федеральном вмешательстве в столицу страны до 31 января и объявил, что лично возглавит расследование в отношении виновных.Такие организации, как Celac, Европейский парламент и alba-tcp, выразили свою поддержку вступившему в должность главе Бразилии и свое неприятие этих актов насилия. То же самое сделали президенты Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Уругвая, Испании, Франции, Португалии и представители правительства США.— заявил и первый секретарь ЦК Коммунистической партии и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес перед дестабилизирующими событиями в столице южноамериканского гиганта.— добавил кубинский президент, имея в виду демонстрации, возглавляемые сторонниками побежденного Жаира Болсонару, которые вторглись в штаб-квартиру Национального конгресса, Федерального верховного суда Бразилиа и Дворец Планалту.Тот редкий случай, когда мнения глав США и Кубы не разошлись, оказавшись идентичными. Но если США действительно осуждают прорыв протестующих в правительственные здания в Бразилии, то почему в своё время поддержали то же самое на Украине. Почему же американские власти не осудили госпереворот, совершённый в начале 2014 года в Киеве? Или снова логика в стиле «это другое»?..Бразилия является очень крупным и влиятельным южноамериканским государством. И обеспокоенность других государств этого региона и многих других мировых держав по поводу происходящих там событий вполне понятно.Та самая минимальная разница в голосах, с которой одержал победу на выборах Лула Да Силва, пожалуй, в какой-то мере объясняет, но, безусловно, не оправдывает, проявляющиеся волнения и беспорядки в Бразилии. При этом события 8 января в столице Бразилии уже сравнивают с событиями 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Дональда Трампа прорвались в здание конгресса США.