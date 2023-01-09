Военное обозрение
Войти Регистрация

Оценки событий в Бразилии со стороны властей Кубы и США оказались идентичными

4
Оценки событий в Бразилии со стороны властей Кубы и США оказались идентичными

Через несколько дней после инаугурации нового президента Бразилии Лулы да Силвы сторонники Жаира Болсонару прорвали оцепление и сумели проникнуть в 3 штаб-квартиры (резиденцию президента, здание федерального суда и конгресс) крупнейшей державы Южной Америки. К настоящему моменту полиция полностью восстановила порядок во всех трёх зданиях и начала плотную борьбу с протестующими в городе.


Радикальные последователи бывшего главы государства разбили лагерь перед штабом армии в Бразилиа со следующего дня после выборов 30 октября, на которых Лула победил Болсонару с относительно небольшим отрывом.

В своих заявлениях президент Бразилии назвал нападавших фашистскими фанатиками и обвинил в сложившейся ситуации экс-президента. Кроме того, он издал указ о федеральном вмешательстве в столицу страны до 31 января и объявил, что лично возглавит расследование в отношении виновных.

Такие организации, как Celac, Европейский парламент и alba-tcp, выразили свою поддержку вступившему в должность главе Бразилии и свое неприятие этих актов насилия. То же самое сделали президенты Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Уругвая, Испании, Франции, Португалии и представители правительства США.

Мы решительно осуждаем насильственные и антидемократические акты, происходящие в Бразилии с целью посеять хаос и проявить неуважение к народной воле, выраженной избранием президента Лулы

— заявил и первый секретарь ЦК Коммунистической партии и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес перед дестабилизирующими событиями в столице южноамериканского гиганта.

Мы выражаем всю нашу поддержку и солидарность Луису Инасиу Луле да Силве и его правительству

— добавил кубинский президент, имея в виду демонстрации, возглавляемые сторонниками побежденного Жаира Болсонару, которые вторглись в штаб-квартиру Национального конгресса, Федерального верховного суда Бразилиа и Дворец Планалту.

Тот редкий случай, когда мнения глав США и Кубы не разошлись, оказавшись идентичными. Но если США действительно осуждают прорыв протестующих в правительственные здания в Бразилии, то почему в своё время поддержали то же самое на Украине. Почему же американские власти не осудили госпереворот, совершённый в начале 2014 года в Киеве? Или снова логика в стиле «это другое»?..

Бразилия является очень крупным и влиятельным южноамериканским государством. И обеспокоенность других государств этого региона и многих других мировых держав по поводу происходящих там событий вполне понятно.

Та самая минимальная разница в голосах, с которой одержал победу на выборах Лула Да Силва, пожалуй, в какой-то мере объясняет, но, безусловно, не оправдывает, проявляющиеся волнения и беспорядки в Бразилии. При этом события 8 января в столице Бразилии уже сравнивают с событиями 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Дональда Трампа прорвались в здание конгресса США.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:27
    0
    При этом события 8 января в столице Бразилии уже сравнивают с событиями 6 января в Вашингтоне,
    Январь - месяц хулиганов. На Украине долго согласовывали с США, поэтому переворот в феврале закончился. request
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 15:33
      +1
      он издал указ о федеральном вмешательстве в столицу страны до 31 января

      Ну и фразочка, чуть мозг не сломал belay
  2. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 15:34
    +1
    Тот редкий случай, когда мнения глав США и Кубы не разошлись, оказавшись идентичными.

    Всё очень просто , " Боливар не выдержит двоих " , так же не выдержит и США , поддерживая экстремистов по всему миру .
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:39
    +1
    ВСех хулиханов переписать и на окраину, защита демократии.
    Так сша выявляют буйных.
    ...
    ...
    Корм червям