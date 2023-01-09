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Российские бойцы оснащаются личными средствами обнаружения снайперов и беспилотников

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Российские бойцы оснащаются личными средствами обнаружения снайперов и беспилотников

Как утверждается на зарубежном ресурсе Defence Blog, в руки украинских военных якобы попал используемый российской армией детектор лазерного излучения Spider («Паук»). Наряду с ранее поступавшей информацией о намерении ВС РФ обзавестись данной новинкой, это свидетельствует о начале оснащения войск, занятых в СВО, личными средствами обнаружения снайперов и беспилотников.


Прибор массой 150 г размещается на шлеме (или других частях амуниции) и распознаёт лазерное излучение длиной волн от 0,8 до 1,7 мкм, в диапазоне которого работают все известные дальномеры, осветители и целеуказатели. При обнаружении угрозы идёт оповещение бойца тремя способами – голосовым с вибрацией (с указанием направления, с которого исходит опасность – «лево», «центр», «право»), световым (благодаря расположенным внутри светодиодам) и комбинированным.

Два аккумулятора позволяют работать «Пауку» на протяжении 12 часов при температуре от -30 до +40 градусов.

Главным образом «Паук» даёт возможность снизить уровень угрозы, исходящей от беспилотников: БПЛА при ведении разведки активируют лазерные дальномеры, входящие в состав блока оптического наблюдения. Используются они и в снайперских комплексах.

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25 комментариев
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  1. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 14:51
    +5
    Только меня смущает, почему Российский детектор лазерного излучения, назван по-английски "Spider"?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:53
      +18
      Наверное потому, что сделан в Китае. winked
    2. lucul
      lucul Сегодня, 14:56
      +2
      Только меня смущает, почему Российский детектор лазерного излучения, назван по-английски "Spider"?

      Могли бы и ангел-хранитель назвать ,или просто - телохранитель)))
      Но поставляться будет и зарубеж ,поэтому и западное название.
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 15:14
        +2
        Как и все что делается для вооруженных сил изделие и далее индекс. Все названия типа Акация, Гвоздика .... не более чем заводские названия, официально на изделиях их нет.
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 15:45
        0
        Цитата: lucul
        Могли бы и ангел-хранитель назвать ,или просто - телохранитель

        Банально! Скучно ! Надоть славянские традиции блюсти ! Поэтому "Оберег" (!)...и точка ! Ну,на худой конец,..."Амулет" ! yes
    3. Светлан
      Светлан Сегодня, 15:07
      +4
      Первоисточник, Defence Blog, наверняка использует английский. Возможно, что таможний автор перевёл "паук"-а на английский, а российский переводчик этого делать не стал. Короче меня не смущает.

      Меня смущает, почему об новинках мы узнаем от иноcpанцев
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 15:17
        0
        Цитата: Светлан
        Меня смущает, почему об новинках мы узнаем от иноcpанцев

        У Разведоса в телеге с месяц назад видес был с практическими занятиями.
      2. Новик225
        Новик225 Сегодня, 15:27
        +1
        на фото видно название прибора - на корпусе слово SPIDER
  2. iouris
    iouris Сегодня, 14:51
    +8
    Как-то поздновато они "поступили". Да ещё (скорее всего) и в недостаточном количестве. Батарейками кто будет обеспечивать?
    1. lucul
      lucul Сегодня, 14:59
      +1
      Батарейками кто будет обеспечивать?

      Да там батарея скорее всего со смартфона ,на 5 000 мАч. )))
  3. lucul
    lucul Сегодня, 14:53
    +3
    При обнаружении угрозы идёт оповещение бойца тремя способами – голосовым с вибрацией (с указанием направления, с которого исходит опасность – «лево», «центр», «право»), световым (благодаря расположенным внутри светодиодам) и комбинированным.

    Разумно, и полезно при обнаружении, уйти с линии огня .
    Прям как "лампочка "( шестое чувство) в WOT )))
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 15:57
      0
      Только лазерное излучение. Нет излучения - нет тревоги. Корректировщики могут продолжать висеть в 150 метрах над головой. ИК, визуальное наведение - работы нашим КБ ещё хватит.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:54
    +7
    Слабо верится в такие новости, после массовых закупок шмоток для похода в СВО
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:32
      +2
      Мы даже при поездке олинклюзив со своим бухлом идём, мало ли чего wassat
  5. Мореход
    Мореход Сегодня, 14:56
    +4
    Хорошо если так, а ещё лучше если достаточно. Наш стратегический партнёр Китай мог бы разными ништяками снабдить (от ночников до беспилотников) . И нечего стесняться если где-то ухо завесили и не успели/не сообразили создать своего. Надо смелее закупать всё необходимое, где только возможно.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 15:59
      0
      Партнёр занят организацией Афгансокой нефтью, не до нас.
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 16:03
      0
      Безусловно все армии мира что-то закупают за рубежом.
      Но тут с умом надо подходить к этому вопросу, а не как армия какой-нибудь Эстонии/Латвии.
      Мы страна с обширными интересами по всему миру, а значит и враги могут неожиданно нарисоваться из-за угла.
      Значит изучим опыт сопоставимой станы. К примеру США имеют на вооружении иностранную технику (итальянская Беретта, швейцарский БТР Страйкер ...)
      Но у них по условиям конкурса производство должно находиться в США.
      Вот и нам надо не просто покупать на Али, а организовывать производство иностранного вооружения у себя.
      Кстати, Герань-2 неплохой начальный опыт в этом вопросе, если верить открытым источникам.
  6. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 15:01
    +3
    используемый российской армией детектор лазерного излучения Spider («Паук»)

    Очень хорошая и эффективная вещь . И если это действительно так , то сбываются слова американских экспертов ,что Российские войска в ходе украинской компании полностью переоснастятся на новейшее вооружение , испытанное в этой компании .
  7. polinet
    polinet Сегодня, 15:11
    +4
    Цитата: Илья22558
    Только меня смущает, почему Российский детектор лазерного излучения, назван по-английски "Spider"?

    А какая разница. главное чтобы живы были ребята, а после СВО наклепаем своих спайдеров wink
  8. Firemann
    Firemann Сегодня, 15:17
    +3
    На Топваре уже была статья, ребята сами такие делали тыс 5 себестоимостью, но МО отказалось от них, сославшись на собственные разработки
    1. Genri86
      Genri86 Сегодня, 15:20
      -1
      https://t.me/FilatovCorr/707
      Филатов у себя выкладывал.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:19
    0
    Российские бойцы оснащаются личными средствами обнаружения снайперов и беспилотников
    . Больше всяких прибамбасов... тех, которые работают, так как надо, нужных здесь и сейчас.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: rocket757
      Больше всяких прибамбасов... тех, которые работают, так как надо, нужных здесь и сейчас

      Точно ! Теперь будет ,как в кино ! Помните? "Вот пуля пролетела...и ага !" Слева пролетела... ага,слева "песец" пришел !
  10. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 15:21
    +1
    По факту автомобильный антирадар на голову
    По факту обычный автомобильный радар, видимо с с 5 приемниками, 4 в разные стороны одна сверху.
    Камера вперед, камера назад, справа и слева, сверху. Плюс озвучка с какой стороны сработал радар и растояние

  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 16:03
    0
    А это у каких снайперов лазерный прицел? Распознает он лазерное излучение и что? А тепловизор он распознает? А простую оптику? Покажите лазерный прицел для снайпера, обычно такая хрень продается на Озоне или Авито для страйкболистов.