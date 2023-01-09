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Пресс-секретарь президента России опроверг слухи о рассмотрении реализации «корейского сценария» на Украине

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Пресс-секретарь президента России опроверг слухи о рассмотрении реализации «корейского сценария» на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько заявлений относительно вопросов, связанных с событиями на Украине.


Во-первых, по словам Пескова, не следует придавать слишком большое значение всему, что пишут «где-то в Телеграм». Об этом он сказал, комментируя слухи о якобы грядущей новой волне мобилизации в России. Опровергнув эти слухи, пресс-секретарь российского президента отметил, что главным источником подобной информации должна быть официальная власть во главе с президентом страны.

Напомним, что ранее о том, что Москва готовит якобы новую, чуть ли не всеобщую, мобилизацию говорили официальные представители киевской власти и даже «разведка Эстонии», указывая на конкретные даты – то 5, то 15 января.

Во-вторых, распространяемую украинской стороной информацию о том, что Москва предложила Западу применить в украинском конфликте «корейский сценарий», Песков назвал очередной «уткой».

Согласно этому сценарию, стороны заключают перемирие с фиксацией установившейся линии фронта фактически в качестве границы между двумя странами, но при этом отсутствует официальный мирный договор, т.е. де-юре конфликт продолжается.

В-третьих, пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию с помилованием заключенных, которые отправляются в зону СВО. По словам Пескова, это возможно лишь указом президента страны.

В-четвертых, Песков подтвердил информацию Минобороны России об «ударе возмездия» по Краматорску, где, по данным ведомства, уничтожены до 600 военных ВСУ.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:16
    -2
    Пресс-секретарь президента России опроверг слухи о рассмотрении реализации «корейского сценария» на Украине
    Я тоже опровергаю. Война до полного искоренения нациков.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 15:26
      0
      2 раза по 15 копеек.
      Будут несколько "разделов польши" с участием польши и сша.

      Жалко геополитики:дельта дуная, перевалы карпат, перемышль, из варяг в греки путь.
      Крайние точки ссср. Силенок нет окучить так много.
      Абрамович, наверное 3 по географии имел. Так и задач и ставит
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 15:33
        +3
        Пустозвон. negative ...давно себя полностью дискредитировал
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 15:42
          0
          Цитата: Чёрный
          Пустозвон.

          Нельзя принимать на веру....Боюсь, что только 3 пункт правда.....
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 15:38
        0
        Цитата: антивирус
        дельта дуная, перевалы карпат, перемышль, из варяг в греки путь.

        Да какое значение у этих объектов сегодня? Карпаты волну ракет не задержат, а главная угроза именно от неё будет. Если вообще не от ударов из космоса. Как по мне, от Украины нам нужно только одно - вывезти всю документацию и всех спецов из ХКБМ, Южмаша и Антонова. И всё, пусть остальная Украина катится колбаской, если хочет. Как по мне, кроме этих вещей, нам от Украины нужно только отсутствие ВС западных стран на её территории и отсутствие у неё более менее мощных собственных ВС.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:16
    +1
    Пресс-секретарь президента России опроверг слухи о рассмотрении реализации «корейского сценария» на Украине
    . Чем "интЭрЭсен" такой пресс секретарь, он иногда такое несёт, судя по словам того, у кого он пресс секретарь, сплошную отсебятину.
    Хвост виляет собакой или собака хвостом???
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 15:29
      0
      Не хвост и не собака - аромат сосисок из миски кормовой.
      Все остальное вторично.
      Так и наших сторонников на окраине считают, после денег-активов и затрат на их окучивание
  3. spirit
    spirit Сегодня, 15:17
    +5
    Раз Усы сказали:Значит точно обсуждали.
    В-четвертых, Песков подтвердил информацию Минобороны России об «ударе возмездия» по Краматорску, где, по данным ведомства, уничтожены до 600 военных ВСУ.

    В который даже сами военные не верят, только Конашенков и Песков две рабочие глотки)
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 15:17
    +1
    что за корейский сценарий.. что то типа 38 параллели?
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 15:22
      +1
      Плюс боевые действия закончились, но мирный договор не подписан стороны находятся в состоянии войны.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 15:31
      -1
      Мы в болгарию войдем и Черногория......
      ....

      ...
      И кушка опять.
  5. Dos
    Dos Сегодня, 15:21
    +2
    hi Эстонская разведка врать не будет! У них только что вышел самый свежий отчёт - анализ за май 2022 года, таам чооотко указано - наступлению быть! Но воот коогдааа ...
  6. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 15:44
    +1

    В-четвертых, Песков подтвердил информацию Минобороны России об «ударе возмездия» по Краматорску, где, по данным ведомства, уничтожены до 600 военных ВСУ.

    Это не удар возмездия. Чтобы он таковым был, надо было хлопнуть в ответ минимум сотню америкосов. Вот тогда бы возмездие вернулось по адресу.