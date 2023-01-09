Пресс-секретарь президента России опроверг слухи о рассмотрении реализации «корейского сценария» на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько заявлений относительно вопросов, связанных с событиями на Украине.Во-первых, по словам Пескова, не следует придавать слишком большое значение всему, что пишут «где-то в Телеграм». Об этом он сказал, комментируя слухи о якобы грядущей новой волне мобилизации в России. Опровергнув эти слухи, пресс-секретарь российского президента отметил, что главным источником подобной информации должна быть официальная власть во главе с президентом страны.Напомним, что ранее о том, что Москва готовит якобы новую, чуть ли не всеобщую, мобилизацию говорили официальные представители киевской власти и даже «разведка Эстонии», указывая на конкретные даты – то 5, то 15 января.Во-вторых, распространяемую украинской стороной информацию о том, что Москва предложила Западу применить в украинском конфликте «корейский сценарий», Песков назвал очередной «уткой».Согласно этому сценарию, стороны заключают перемирие с фиксацией установившейся линии фронта фактически в качестве границы между двумя странами, но при этом отсутствует официальный мирный договор, т.е. де-юре конфликт продолжается.В-третьих, пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию с помилованием заключенных, которые отправляются в зону СВО. По словам Пескова, это возможно лишь указом президента страны.В-четвертых, Песков подтвердил информацию Минобороны России об «ударе возмездия» по Краматорску, где, по данным ведомства, уничтожены до 600 военных ВСУ.