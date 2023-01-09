В центре Соледара начались бои за здание городской администрации

Поступают сообщения, что под Артемовском, за который уже длительное время идут ожесточенные бои, отряды ЧВК "Вагнер" практически установили контроль над поселками Опытное, Красная Гора и Парасковеевка.Контроль над Парасковеевкой и Красной Горой приведет к нарушению прямой коммуникации между гарнизонами ВСУ, расположенными в Северске и Артемовске.Также сообщается о значительных успехах ВС РФ в самом Соледаре. Как сообщают представители командования союзных сил, есть существенная вероятность полного освобождения города уже в ближайшее время. Российские войска продвинулись к центру Соледара и приблизились вплотную к зданию городской администрации. Там сейчас идут бои.Одновременно с этим российские войска продвигаются на юге, севере и востоке Соледара. Бои идут за станцию Соль в западной части этого города.Бойцы ЧВК "Вагнер" ведут успешное наступление в Артемовске и Соледаре, уничтожая большое количество военной техники и живой силы противника и неуклонно продвигаясь вперед. Киевский режим отправляет туда все новые подкрепления, состоящие, по большей части, из мобилизованных и отправленных на фронт практически без какой-либо подготовки украинских граждан.Помимо Соледарского и Артемовского участков фронта российская армия ведет наступательные действия также на Авдеевском и Купянском направлениях, где силы киевского режима также несут значительные потери, пытаясь сдержать наступление ВС РФ. Также наблюдаются некоторые успехи на линии Сватово - Кременная.Подтверждена информация о полном освобождении села Бахмутское в ДНР, которое ранее позволяло ВСУ блокировать подходы к Соледару с юго-востока.