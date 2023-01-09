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В центре Соледара начались бои за здание городской администрации

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В центре Соледара начались бои за здание городской администрации

Поступают сообщения, что под Артемовском, за который уже длительное время идут ожесточенные бои, отряды ЧВК "Вагнер" практически установили контроль над поселками Опытное, Красная Гора и Парасковеевка.


Контроль над Парасковеевкой и Красной Горой приведет к нарушению прямой коммуникации между гарнизонами ВСУ, расположенными в Северске и Артемовске.



Также сообщается о значительных успехах ВС РФ в самом Соледаре. Как сообщают представители командования союзных сил, есть существенная вероятность полного освобождения города уже в ближайшее время. Российские войска продвинулись к центру Соледара и приблизились вплотную к зданию городской администрации. Там сейчас идут бои.

Одновременно с этим российские войска продвигаются на юге, севере и востоке Соледара. Бои идут за станцию Соль в западной части этого города.

Бойцы ЧВК "Вагнер" ведут успешное наступление в Артемовске и Соледаре, уничтожая большое количество военной техники и живой силы противника и неуклонно продвигаясь вперед. Киевский режим отправляет туда все новые подкрепления, состоящие, по большей части, из мобилизованных и отправленных на фронт практически без какой-либо подготовки украинских граждан.

Помимо Соледарского и Артемовского участков фронта российская армия ведет наступательные действия также на Авдеевском и Купянском направлениях, где силы киевского режима также несут значительные потери, пытаясь сдержать наступление ВС РФ. Также наблюдаются некоторые успехи на линии Сватово - Кременная.

Подтверждена информация о полном освобождении села Бахмутское в ДНР, которое ранее позволяло ВСУ блокировать подходы к Соледару с юго-востока.
Автор:
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11 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:04
    +5
    Что ж, очень хорошие новости! Дай Бог, до конца дня здание администрации будет занято нашими бойцами. Интересно, когда и где вступят в бой украинские десантники из 46 бригады? Их бы ещё размочалить, тогда бы это стало очень хорошим результатом!
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 15:24
      +2
      Интересно, когда и где вступят в бой украинские десантники из 46 бригады?

      По данным ТК «Рыбарь» 46-я бригада сейчас истекает кровью и держится из последних сил несмотря на то, что буквально накануне в последней декаде декабря она получила значительные подкрепления из Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей. Подходит к концу 46 бригада .
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:27
      +2
      Цитата: monetam
      Что ж, очень хорошие новости! Дай Бог, до конца дня здание администрации будет занято нашими бойцами. Интересно, когда и где вступят в бой украинские десантники из 46 бригады? Их бы ещё размочалить, тогда бы это стало очень хорошим результатом!

      Однозначно, плюс за статью! good
  2. lucul
    lucul Сегодня, 15:08
    +2
    Также сообщается о значительных успехах ВС РФ в самом Соледаре. Как сообщают представители командования союзных сил, есть существенная вероятность полного освобождения города уже в ближайшее время. Российские войска продвинулись к центру Соледара и приблизились вплотную к зданию городской администрации.

    Да что же это такое ? ))))
    А как же украiнскi "контрнаступ"? )))
    А как же " Россия сбежала из-под Киева/Харькова/Херсона/Красного Лимана " ,а ? ))))
    1. МДП
      МДП Сегодня, 15:25
      0
      Сильно не радуйтесь. Пока тероборона и весь сброд сдерживает наши войска, в тылу ВСУ формируют новые армейские корпуса. Такая схема уже сработала у них летом-осенью 2022 года
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:02
        0
        Цитата: МДП
        Сильно не радуйтесь. Пока тероборона и весь сброд сдерживает наши войска, в тылу ВСУ формируют новые армейские корпуса. Такая схема уже сработала у них летом-осенью 2022 года


        Кстати да.Надо держать в уме По имеющимся данным, получив за 10 месяцев определенный опыт боевого применения и управления, ВСУ начали реорганизацию структуры, чтобы провести весной контрнаступление. Речь идёт о формировании первых трёх корпусов общей численностью около 75 тыс. военнослужащих.

        Реорганизация должна увеличить возможности ВСУ, особенно при проведении наступательных действий, так как сделает управление более гибким (оперативным), а сами бригады, входящие в корпуса, значительно слаженней. За прошедшее время ВСУ накопили большое число штабистов и командиров, имеющих боевой опыт, которые могут руководить группировками войск. Наработан и сам опыт для управления корпусами. ... Управление бригадами замыкалось на штабы направлений, что, с одной стороны, позволяло быстро маневрировать силами и средствами на отрезках фронта для сознания нужной плотности войск, особенно в обороне. Однако, с другой стороны, у бригад было слабое взаимодействие друг с другом, что приводило к большим потерям, особенно в наступлении. Получалось, что зачастую управление как бы существовало отдельно от личного состава. ...


        Подобная организация показала определённую эффективность в обороне, но оказалась малопригодна при наступлении. Так, в период с сентября по ноябрь 2022 года, имея трёхкратное, а порой и семикратное превосходство над российскими силами на отдельных участках ЛБС, наступающие группировки ВСУ фактически «выдавливали» ВС РФ с определённой местности. Украинские войска не могли осуществлять масштабные прорывы в глубину и по ширине фронта, окружая подразделения ВС РФ, они лишь пользовались очаговой и растянутой обороной противника. Именно поэтому российское командование успевало вовремя отводить подразделения, оставляя территории.

        https://topcor.ru/30841-vsu-nachali-reorganizaciju-struktury-pered-kontrnastupleniem-vesnoj.html
      2. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 16:09
        0
        Цитата: МДП
        Сильно не радуйтесь. Пока тероборона и весь сброд сдерживает наши войска, в тылу ВСУ формируют новые армейские корпуса. Такая схема уже сработала у них летом-осенью 2022 года

        Эта схема сработала только в лесистых районах Харьковской области при подавляющем численном преимуществе ВСУ, где у ВС России войск было -- кот наплакал. Но после переброски подкреплений украинский "наступ" как то забуксовал. Сейчас за счет сокращения линии фронта и поступления мобилизованных ситуация несколько другая чем осенью 2022 года.
  3. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 15:14
    +4
    Станция Соль - северо-запад Соледара. Получается, обошли город с севера.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:52
      +1
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Станция Соль - северо-запад Соледара. Получается, обошли город с севера.


      Примерно такова ситуация.Соледар получается в мешке.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:27
    +1
    Бойцы ЧВК "Вагнер" ведут успешное наступление в Артемовске и Соледаре, уничтожая большое количество военной техники и живой силы противника и неуклонно продвигаясь вперед


    Молодцы "музыканты" и конечно ахматовцы! И остальные ВС России тоже! Громят укрохо. хлов на всех направлениях! Очень радостные вести. Хочется пожелать всем бойцам: - Возвращайтесь живыми!
    п. с. Вчера разговаривал с ранее мобилизованным из нашего села. Его вернули домой после месяца в учебном центре по указу Путина. Трое детей.
    Так он мне поведал, что из нашего села мобилизован он был один. И шесть добровольцев ушли туда. Все шестеро уже побывали дома по 10 дней, после 3-х месяцев службы. Где и как они служат, или воюют, не стал допытываться. Неудобно как то показалось....
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:37
    -2
    Так бегут укровоины из Соледара, сверкая пятками - или все-таки цепляются за каждый дом, и там стреляет каждый кирпич???
    А то информация и такая, и такая - причем, на одном и том же ресурсе...