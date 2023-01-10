День инженера-механика ВМФ России

Начиная с 1996 года, 10 января, свой профессиональный праздник отмечают инженеры-механики ВМФ России. Несмотря на то, что дата чествования данных специалистов появилась относительно недавно, сама профессия берет свое начало еще в середине XIX века.
Так, 10 января 1855 года в Российском императорском флоте был образован Корпус инженеров-механиков. Собственно говоря, именно это событие и легло в основу сегодняшнего праздника.
Стоит отметить, что появление данной специальности на флоте было неизбежным. Ведь в XIX веке в России обычные парусные суда начали оснащать паровыми машинами. При этом агрегаты требовали технического обслуживания, которое мог производить лишь квалифицированный персонал.
Изначально, с 1905 года, инженеры-механики, которые несли службу на флоте, имели общевойсковые звания. Однако в 1919-м данным специалистам начали присваивать флотские чины с соответствующей приставкой.
Что характерно, некоторое время после появления на флоте инженеров-механиков, офицерский состав воспринимал их как равных. Однако время показало, что эти люди играют ключевую роль в жизни судна, а, следовательно, и его экипажа. В то же время, «машинная команда» подвергается не меньшему риску, чем другие моряки, находящиеся на судне.
Сегодня силовые установки и узлы на российских боевых кораблях, являются куда более сложными механизмами, чем вышеупомянутая паровая машина. Более того, в составе ВМФ РФ есть атомные подводные лодки, обслуживание которых требует от инженеров-механиков высочайшей квалификации.
Если говорить аллегориями, то машинный отдел – это сердце корабля. В свою очередь, от инженеров-механиков напрямую зависит его работа, а значит и жизнь всего судна.