Военное обозрение
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Власти Грузии отказали Украине в просьбе вернуть ей ЗРК «Бук»

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Власти Грузии отказали Украине в просьбе вернуть ей ЗРК «Бук»

Временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил о том, что Грузия отказала Киеву в просьбе вернуть ему зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», которые были переданы грузинской стороне ещё в 2008-м году.


Украинская сторона последовательна в своих запросах касательно вооружений, военной техники и боеприпасов ко всем своим международным партнёрам, включая и Грузию. Несмотря на то, что грузинское правительство категорически отказалось оказывать военную помощь нашей стране, Украина не намерена использовать данный вопрос во внутриполитических спорах, отвергая любые обвинения касательно попыток втянуть Грузию в войну с РФ

– подчеркнул украинский дипломат.

Как добавил Касьянов, помимо зенитных ракетных комплексов, Киев также запрашивал у Тбилиси противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства, однако, и их грузинские власти не согласились передать.

В то же время не осталась без внимания украинская просьба и со стороны депутата грузинского парламента от правящей партии Гиви Миканадзе, который ясно дал понять, что в своё время его страна закупала эти комплексы, а потому, это собственность Грузии.

Ещё раз повторюсь: ни одна такая попытка [втянуть Грузию в противостояние Москвы и Киева] не увенчается успехом

– сказал парламентарий.

При этом, как подчеркнул политик, Грузия продолжит оказывать Украине всю необходимую политическую и гуманитарную помощь.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:36
    +2
    Власти Грузии отказали Украине в просьбе вернуть ей ЗРК «Бук»
    fool "Рыбка плывет, назад не отдает" request Да и толку то, слюшай, пожгут на фиг. А высоко в горах целебный воздух, Бук - 100 лет служить будет. feel
  2. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 15:39
    +2
    Грузины научились вести дела по-украински. С кем поведешься - от того и наберешься.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:40
    +5
    Красава....., в 2008 г. оружие продали....., а сегодня отдайте обратно - бесплатно.... Это как? А еще у вас джавелины есть, и их давайте, примем в дар.....
  4. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 15:42
    +1
    Грузия отказала Киеву в просьбе вернуть ему зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук»

    А так же бывшего Президента Грузии , а по совместительству губернатора Одессой обл . Саакашвили . Накануне Администрация Зеленского в наглой и хамской манере потребовали вернуть Саакашвили .
  5. sergey_taf
    sergey_taf Сегодня, 15:44
    +2
    Проданное ранее хотят получить назад.
    И ещё, скорее всего, разговор идёт про халяву - явно в стиле современных веяний в "степях" Украины...
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:59
    +1
    А в качестве компенсации - неужели грузины не предложили спеть хором?
  7. T800-101
    T800-101 Сегодня, 16:01
    +1
    Грузины сами там на очке сидят. Какие Буки? Каждая берданка на счету! Очень хорошо усвоили урок 2008 года.