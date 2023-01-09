Власти Грузии отказали Украине в просьбе вернуть ей ЗРК «Бук»

Украинская сторона последовательна в своих запросах касательно вооружений, военной техники и боеприпасов ко всем своим международным партнёрам, включая и Грузию. Несмотря на то, что грузинское правительство категорически отказалось оказывать военную помощь нашей стране, Украина не намерена использовать данный вопрос во внутриполитических спорах, отвергая любые обвинения касательно попыток втянуть Грузию в войну с РФ

Ещё раз повторюсь: ни одна такая попытка [втянуть Грузию в противостояние Москвы и Киева] не увенчается успехом

Временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил о том, что Грузия отказала Киеву в просьбе вернуть ему зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», которые были переданы грузинской стороне ещё в 2008-м году.– подчеркнул украинский дипломат.Как добавил Касьянов, помимо зенитных ракетных комплексов, Киев также запрашивал у Тбилиси противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства, однако, и их грузинские власти не согласились передать.В то же время не осталась без внимания украинская просьба и со стороны депутата грузинского парламента от правящей партии Гиви Миканадзе, который ясно дал понять, что в своё время его страна закупала эти комплексы, а потому, это собственность Грузии.– сказал парламентарий.При этом, как подчеркнул политик, Грузия продолжит оказывать Украине всю необходимую политическую и гуманитарную помощь.