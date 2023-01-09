Военное обозрение
Войти Регистрация

Советник врио главы ДНР предложил возродить контрразведку «Смерш»

23
Советник врио главы ДНР предложил возродить контрразведку «Смерш»

Государственный департамент США обратился к гражданам РФ. Текст его обращения можно охарактеризовать как призыв к свержению государственного строя. В ответ Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина, предложил возродить в современной России контрразведку «Смерш», успешно действовавшую в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны.

Об этом чиновник заявил журналистам агентства РИА Новости.

Гагин считает, что в сегодняшней ситуации в нашей стране назрела необходимость создания специальной службы, которая специализировалась бы на выявлении шпионов, диверсантов и предателей. Именно для этих целей в годы Второй мировой в СССР была создана контрразведка «Смерш».


В своем обращении к россиянам чиновники Госдепа США призывали их к антигосударственной деятельности, заявляя о своей солидарности с теми из них, кто «борется с режимом» за «мирное будущее». Советник Пушилина считает такой шаг Вашингтона призывом к свержению власти в нашей стране.

Гагин отмечает, что вслед за обращением из Госдепа в России активизировались некоторые представители интеллигенции, в том числе творческой. Причем посыл их выступлений был схож с тем, который исходил из Вашингтона.

«Смерш» был создан в 1943 году. Эта контрразведывательная служба появилась в структуре Наркоматов обороны, Военно-морского флота и внутренних дел. Ее название является сокращенным словосочетанием «Смерть шпионам».
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/Народный комиссариат обороны СССР
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:41
    -3
    Да обозвать то можно по любому, главное какие функции и полномочия будут. А так фишка эта популярная, не удивлюсь если Волгоград обратно в Сталинград переименуем. Вопрос в том, чтоб была эффективная, подконтрольная только главкому структура, а не очередные силовики на лексусах...
    1. Sniper
      Sniper Сегодня, 15:47
      +1
      Это назревшая необходимость, на сегодняшний день!
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 15:51
        +1
        Цитата: Sniper
        Это назревшая необходимость, на сегодняшний день!

        Да. Но комплектовать кем будем? Да и что делать со сформированной "Военной Полицией"?
    2. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 15:58
      0
      Не главкому. Структура должна подчиняться исключительно правилам. Четким, недвусмысленным. А не людям. Людям свойственно ошибаться. Люди могут проявлять слабость. Милосердие. А СМЕРШ, если и будет создан, должен работать исключительно по критерию - хорошо для страны/плохо для страны.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:41
    -3
    А Берию он не хочет воскресить? Популизм чистой воды такие заявления.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:53
      +3
      Цитата: Alien From
      А Берию он не хочет воскресить?

      Тогда уж Абакумова, именно он создавал и руководил ГУКР "СМЕРШ" НКО СССР
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 15:55
      +3
      Дело не в возрождении терминологии, а в возрождении сути этой структуры. А в военное время - такая отдельно отделенная от госбезопасности структура остро необходима. Именно с таким подчинением, как было в ВОВ - особисты на местах, подчиненные по месту своей деятельности: в армии свои, во флоте свои, в МВД свои...
      Очень эффективная и гибкая система система, работала хорошо, и почему бы не возродить?
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 16:01
        +1
        Потому что СВО! потому что торгуем с явными врагами, да таких ""потому что "" накопилось на целый вагон......
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:41
    +4
    Смешно.
    Смерш-мелочь.
    Парт чистки нужны.
    Партийно-контрольная коммисссия.
    Власть должна руководить и направить вперед, не в бок, страну.
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:42
    -3
    Вечно какие то представители власти ДНР ЛНР они Россия все таки или о присоединении болтовня одна была?
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:42
    -1
    Советник врио главы ДНР предложил возродить контрразведку «Смерш»
    Правильные люди похоже в ДНР. Не то что...... старые в МО, хотя это и не их епархия, но с предложением уже 10 месяцев как могли бы выйти, а то ФСБ, МММ..... Дело не в еще одной службе, а в полномочиях в объеме "Смерш-1943г" которыми ее необходимо снабдить. Она тогда справилась. request
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 15:57
      0
      Правильные люди похоже в ДНР.

      Почему то так возмутила некоторых подписчиков инициатива ДНР ." Да как они смели , да какие то представители власти ДНР и ЛНР ". Уважаемые , почитайте Конституцию , все субьекты в России равны , и вправе предложить своё видение на сложившую ситуацию . Решать будет Президент и Парламент России .
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 15:47
    +5
    Какая разница, как называется?
    Есть ФСБ, есть военная контрразведка. Достаточно.

    Кое-кто никак не может/не хочет понять, что смысл не в названии, а в кадрах. Если кадров нет или они бестолковые, как те ФСБшники на "Гелендвагенах", то хоть как структуру назови - толку от неё не будет никакого.

    А если кадры есть, то они в ФСБ/контрразведке прекрасно справятся.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: Погоны
      Есть ФСБ, есть военная контрразведка.

      Не совсем верно, есть в ФСБ Департамент Военной Контрразведки
  7. Хронос
    Хронос Сегодня, 15:51
    +2
    Вот откуда такие берутся? Все смотрят на красивое название СМЕРШ, и думают, что они прямо ловили всех шпионов и диверсантов и тут же сами выносили приговор и приводили в исполнение. На самом деле создание СМЕРШа (а точнее СМЕРШей, их было три, как правильно написано в статье, и действовали они параллельно) было лишь элементом при разделении огромного НКВД на несколько частей, одновременно из НКВД в НКГБ выделили разведку и контрразведку (да-да, после создания СМЕРШей территориальная контрразведка никуда не делась). При этом сами СМЕРШи создавались соответственно в НКО, НКВМФ и НКВД. То есть ВКР выводилась из госбезопасности и подчинялась "войсковым" наркомам. Да, самый известный абакумовский СМЕРШ подчинялся фактически лично Сталину, но остальные - Кузнецову и Берии. Полномочий судить ВКР не имела, ее следователи были поднадзорны военным прокурорам, а дела рассматривали военные трибуналы. А в 46 году ВКР снова вернули госбезопасности.
    Короче говоря, у нас в МО все хорошо - давайте уберем внешний контроль ВКР ФСБ. Так победимЪ.
    И самое время из кресла в кресло сотрудников пересаживать.
    Единственно, можно рассмотреть вопрос о повышении статуса ДВКР ФСБ до уровня службы.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:07
      0
      Следует отметить, что успехи Абакумова на этой должности оказались действительно впечатляющими. Органы военной контрразведки работали куда более эффективно, чем контрразведчики НКГБ СССР.
      requestКак так то? recourse
  8. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 15:55
    0
    Я за. Но с неограниченными полномочиями. В том числе и в среде МО. И в правительстве. Если кто-то что-то предлагает, и к нему возникли вопросы, то что страшного будет в проверке СМЕРШем такого депутата, министра, да кого угодно?. Предложил депутат перемирие, мол - надо перегруппировать силы, не вопрос. Вопросы будут чуть позже, у СМЕРШа. К депутату. Если его предложение придется на руку противнику. Анонсировали трибунал - выполняем. Потом оказалось, что трибунала не будет? Надо обменять нацистов на наших? Извините, если СМЕРШ найдет какие-либо нестыковки, то инициаторы обмена отправляются в ЧВК Вагнер. Рядовыми. Контракт до окончания БД, без права досрочного завершения.
    На таких условиях я - за.
  9. codetalker
    codetalker Сегодня, 15:56
    0
    Дурь это всё. В Союзе это сработало, так как был сегмент в гос управлении, который мог обеспечить деятельность такой службы, были кадры, которым это можно было доверить.
    Сейчас кого туда назначим, Абрамовича или Чубайса?
    Сначала нужно привести в божеский вид управленческий корпус. Но, похоже, делать это уже придётся после войны, а сейчас КАК-ТО выигрывать ее с тем что есть. Здравая часть у нас в элите тоже имеется, иначе война бы и не началась таким образом.
  10. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 15:58
    0
    Работа органов контрразведки «Смерш» НКВД в прифронтовой полосе требовала принятия мер по обеспечению собственной безопасности оперативных работников.
    Не защищено.

    fsb.ru/fsb/history/author/single.htm%21id%3D10318031%40fsbPublication.html
    vkr-veteran.com/Смерш/СМЕРШ._Глава_11._Контрразведка__Смерш__в_НКВД_СССР_62/В_начале_и_в_конце_войны_66
  11. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 16:03
    +1
    Новая порция популизма от популиста, который в апреле 2021 рассказывал, что "Запад не впишется за Украину, оставив ее наедине с разъяренной Россией".
  12. dementor873
    dementor873 Сегодня, 16:09
    0
    Чтобы такая структура имела право на существование я не знаю, кому она должна подчиняться. Все верха дающие указания - рука руку моют. И любой доклад наверх в своем ведомстве о наказании такого-то полковника или генерала наткнется на кумовство или связи этого виновника. В результате такая структура скорее больше своих людей посадит, чем тех, за кем следит. Если бы сейчас был смерш он бы не смог наказать никого за Макеевку.
  13. Yustas201
    Yustas201 Сегодня, 16:09
    0
    Главное чтобы не либерастничали...
  14. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:09
    0
    Толку от этих разведок, если один президент готов : предать, пропить, воровать, дарить территории.