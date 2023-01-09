Советник врио главы ДНР предложил возродить контрразведку «Смерш»

Государственный департамент США обратился к гражданам РФ. Текст его обращения можно охарактеризовать как призыв к свержению государственного строя. В ответ Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина, предложил возродить в современной России контрразведку «Смерш», успешно действовавшую в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны.
Об этом чиновник заявил журналистам агентства РИА Новости.
Гагин считает, что в сегодняшней ситуации в нашей стране назрела необходимость создания специальной службы, которая специализировалась бы на выявлении шпионов, диверсантов и предателей. Именно для этих целей в годы Второй мировой в СССР была создана контрразведка «Смерш».
В своем обращении к россиянам чиновники Госдепа США призывали их к антигосударственной деятельности, заявляя о своей солидарности с теми из них, кто «борется с режимом» за «мирное будущее». Советник Пушилина считает такой шаг Вашингтона призывом к свержению власти в нашей стране.
Гагин отмечает, что вслед за обращением из Госдепа в России активизировались некоторые представители интеллигенции, в том числе творческой. Причем посыл их выступлений был схож с тем, который исходил из Вашингтона.
«Смерш» был создан в 1943 году. Эта контрразведывательная служба появилась в структуре Наркоматов обороны, Военно-морского флота и внутренних дел. Ее название является сокращенным словосочетанием «Смерть шпионам».