На Купянском направлении российские Вооруженные силы 9 января нанесли огневое поражение украинским формированиям. Об этом в очередной сводке с фронта сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Российская армия поразила скопления личного состава и военной техники ВСУ (вооруженных сил Украины) в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
Около населенного пункта Двуречная в Харьковской области российскими войсками была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа украинской военной разведки, а общие потери ВСУ на Купянском направлении исчисляются более 50 военнослужащими, 2 БМП и 3 автомобилями.
Огневые поражения были нанесены 9 января противнику и на Красно-Лиманском направлении. Здесь по позициям ВСУ отработали как артиллерия ВС РФ, так и авиация ВКС. Обстрелы велись в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка, Григоровка Донецкой Народной Республики и Лозовая Харьковской области. В итоге более 60 украинских военных, а также 3 БМП и 3 пикапа были уничтожены российским огнем.
Донецкое направление – одно из самых успешных в плане наступления. Здесь 9 января ВС РФ продолжали наступление на позиции противника, нанося огневое поражение ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. В итоге ВСУ потеряли более 80 солдат, 3 БМП, 1 БТР и 4 автомобиля. На Южно-Донецком направлении ВС РФ обстреляли скопления сил противника у населенного пункта Новомихайловка. Также в районах населенных пунктов Павловка и Шевченко ДНР были уничтожены 2 диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Авиация вместе с ракетными войсками и артиллерией ВС РФ продолжала в минувшие сутки наносить удары по позициям артиллерии противника. В результате были поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ. Кроме того, удалось уничтожить 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ под Новомихайловкой (ДНР) и Лозовой (Харьковская область).
Безусловным достижением ВС РФ за минувшие сутки можно назвать уничтожение двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и артиллерийской системы М777 также американского производства. В ДНР и Запорожской области России были уничтожены 2 две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», гаубица Д-30.
Также ВКС России сбили Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины, а в районе Веролюбовки (ДНР) – вертолет ВСУ Ми-8. Были сбиты 8 БПЛА ВСУ в ЛНР и Харьковской области, перехвачены 10 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».