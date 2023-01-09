Кабмин ФРГ: Германия пока не намерена передавать Украине танки Leopard 2

Правительство Германии опровергло планы поставок Украине танков Leopard 2. По словам представителя немецкого кабмина Штеффена Хебештрайта, официальный Берлин пытается избежать сценария, при котором НАТО станет полноценной стороной вооруженного конфликта на Украине. При этом чиновник не разъяснил, почему Германия не считает себя стороной конфликта, передавая Киеву, например, САУ PzH 2000...
Представитель правительства Германии добавил, что ФРГ намерена ограничиться оказанием максимальной поддержки Киеву, не предпринимая при этом шагов, которые могут быть расценены как полномасштабное участие страны-члена НАТО в качестве одной из сторон конфликта. Также Хебештрайт добавил, что ему неизвестно о каких-либо планах Польши сформировать международную коалицию, занимающуюся вопросами поставок тяжелых вооружений украинской армии.
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также ранее опроверг намерение осуществить крупные поставки киевскому режиму немецких танков Leopard. Польские власти заявили об обсуждении с правительствами других стран формирования международного альянса, который будет обеспечивать Украину тяжелым вооружением западного производства. В Варшаве заявили, что могут поставить "лишь единичные экземпляры таких танков".
По словам вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты окружающей среды Роберта Хабека, всё же существует вероятность будущих поставок Украине танков Leopard. В правительстве Германии обсуждается этот вопрос, все действия в этом направлении предварительно согласуются с партнерами ФРГ по военному блоку НАТО. В Берлине хотят, чтобы эти поставки начал кто-то другой.