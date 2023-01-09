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Кабмин ФРГ: Германия пока не намерена передавать Украине танки Leopard 2

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Кабмин ФРГ: Германия пока не намерена передавать Украине танки Leopard 2

Правительство Германии опровергло планы поставок Украине танков Leopard 2. По словам представителя немецкого кабмина Штеффена Хебештрайта, официальный Берлин пытается избежать сценария, при котором НАТО станет полноценной стороной вооруженного конфликта на Украине. При этом чиновник не разъяснил, почему Германия не считает себя стороной конфликта, передавая Киеву, например, САУ PzH 2000...


Представитель правительства Германии добавил, что ФРГ намерена ограничиться оказанием максимальной поддержки Киеву, не предпринимая при этом шагов, которые могут быть расценены как полномасштабное участие страны-члена НАТО в качестве одной из сторон конфликта. Также Хебештрайт добавил, что ему неизвестно о каких-либо планах Польши сформировать международную коалицию, занимающуюся вопросами поставок тяжелых вооружений украинской армии.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также ранее опроверг намерение осуществить крупные поставки киевскому режиму немецких танков Leopard. Польские власти заявили об обсуждении с правительствами других стран формирования международного альянса, который будет обеспечивать Украину тяжелым вооружением западного производства. В Варшаве заявили, что могут поставить "лишь единичные экземпляры таких танков".

По словам вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты окружающей среды Роберта Хабека, всё же существует вероятность будущих поставок Украине танков Leopard. В правительстве Германии обсуждается этот вопрос, все действия в этом направлении предварительно согласуются с партнерами ФРГ по военному блоку НАТО. В Берлине хотят, чтобы эти поставки начал кто-то другой.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:25
    +5
    "" пока"" - значит скоро начнут....
    1. Sergio_7
      Sergio_7 Сегодня, 16:29
      +3
      Точно...это оценка реакции общества. Отправят, когда сочтут нужным.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:32
      +4
      "Дам, не дам", "арсеналы пусты, оружия себе не хватает", "экономика в стагнации, инфляция зашкаливает, денег для Украины на борьбу с Россией нет", и т.д. и т.п., да мы это слышим и читаем уже целый год и в этот словесный понос уже давно не верим.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:47
      +2
      Цитата: Alien From
      "" пока"" - значит скоро начнут....

      Была аналогичная статья сегодня.
      Уже писал, что спрашивать Геранию никто не будет, даст она или не даст...
      Всем вооружением стран НАТО оперативно распоряжается их объединённый штаб, который и планирует когда и сколько вооружения будет передано Украине с учетом формирования новых корпусов (сейчас формируется два корпуса)
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: Alien From
      "" пока"" - значит скоро начнут....

      Да, но не раньше чем американцы начнут поставки своих танков, так сказать на паритете. Если американцы начнут поставки М60, то пойдут Лео-1, если пойдут М-1 то пойдут Лео-2
  2. gabs
    gabs Сегодня, 16:29
    +4
    Когда-то они говорили, что вооружение на окраину вообще поставлять не будут. Свежо предание ...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:54
      0
      Цитата: gabs
      Когда-то они говорили, что вооружение на окраину вообще поставлять не будут. Свежо предание ...

      Это нормальный способ дизинформации.
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 16:36
    -4
    у ФРГ танков Леопард-2 и так мало, до 350 машин
    СВО показало что танки - это расходник
    совершенно не имеют защиты в верхней полусфере
    те же Ланцеты с 3 кг ВВ спокойно уничтожают САУ PzH 2000 в крышу
    + УАСы 152-мм Краснополь - 6-11 кг ВВ и 120-мм мина Грань - 5 кг ВВ
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:36
    +1
    Кабмин ФРГ: Германия пока не намерена передавать Украине танки Leopard 2
    Напрямую, обязательно через Польшу?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:44
    +2
    И хочется и колется и "мамка" пока не велит..... Ждут отмашку. А пока партнеры по нате начали поставки колесных "танков"...., типа это не тяжелое....
  6. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 16:48
    -2
    Все боятся и пытаются избежать участи Украинцев - в танках то сидеть будут НАТОвские вояки, танк это ведь не мопед, за неделю не научишь управлять, воевать, чинить)))
    Но хозяин их заставит, поставят как милинькие с комплектом своих солдат и ремонтников......
    В этом случае пусть ждут прилётов вначале по Польше
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:52
      +1
      Прилётов по Польше не будет. Польша - не Белгород. Кто Польшу бомбить будет? Те кто "рождественское перемирие" и прочие жесты делал?
  7. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:55
    0
    Правительство Германии опровергло планы поставок Украине танков Leopard 2. По словам представителя немецкого кабмина Штеффена Хебештрайта, официальный Берлин пытается избежать сценария, при котором НАТО станет полноценной стороной вооруженного конфликта на Украине

    - а что ? пока америка отмашку не дала ?
  8. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 17:08
    0
    Великобритания впервые с начала конфликта в Украине рассматривает возможность поставки Киеву британских танков Challenger 2. Не одни, так другие поставят
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:09
    0
    Кабмин ФРГ: Германия пока не намерена передавать Украине танки Leopard 2
    . Минжуются, жадничают или не хотят, шоб их хваленая техника горела ещё и эта?