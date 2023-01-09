СК России возбудит уголовное дело в отношении бежавшего в Латвию актёра Смольянинова, заявившего о готовности воевать против России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова

Мне, честно говоря, плевать, в какой форме останется Россия. Я имею в виду чисто географически. Развалится она, не развалится, превратится в Уральскую республику, в Хакасскую республику или останется один ЕАО, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Мне настолько плевать. Единственное, что я понимаю, что страна - это люди. Неважно, за какими границами. Отношение к нам как к русским, а в каких географических пределах она будет - вообще не имеет значения. Вопрос - сохранимся ли мы как люди

Да и «спящими» бы заняться. Вся борьба с Западом только начинается, у нас ещё впереди много побед и тревог. «Спящие» всегда сыграют, всегда проснутся в самый неподходящий момент. Смольянинов хороший актер, но не наш. Нам нужны наши.

О том, что против российского киноактёра Артура Смольянинова будет возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в понедельник утром.- говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.Поводом привлечения Смольянинова к уголовной ответственности стали его антироссийские высказывания в интервью одному из западных СМИ. Стараясь как можно конкретнее и понятнее выразиться в своей ненависти к стране, Смольянинов совершенно не скупился в эпитетах. В своём заявлении он не раз сказал, что ему «плевать в какой форме останется Россия» и если бы ему пришлось поучаствовать в боевых действиях, то непременно на стороне Украины.- высказался Артур Смольянинов.Изощряясь в своём скотском отношении к стране, гражданином которой он пока ещё является, актёр наговорил сразу на две уголовные статьи, считает депутат Государственной Думы Султан Хамзаев. Подобные публичные заявления подпадают под статьи 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации" и 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".Смольянинов не в первый раз демонстрирует своё крайне негативное отношение к России в целом. Напомню, в октябре прошлого года Смольянинов уже был оштрафован Гагаринским судом Москвы, за дискредитацию СВО на Украине и Вооружённых сил РФ. Судя по всему, мизерный штраф в 30 тысяч рублей лишь укрепил уверенность актёра в безнаказанности.Прозвучавшие высказывания Смольянинова получили широкий резонанс в российском обществе. Военкор Александр Сладков уверен, что давно пора избавиться от «протестной богемы», которая в числе «некоторых отщепенцев», лишь мешает проявить себя вполне талантливым и патриотически настроенным людям.- написал в своем Telegram-канал Александр Сладков.После начала СВО бывшая звезда фильма «9 рота», недолго думала куда бежать. Сейчас Смольянинова приютила Латвия. Его ещё незатасканное на каналах личико, вполне подкрепляет антироссийскую западную политику. Что же касается карьеры артиста, то здесь всё довольно туманно, ведь участь человека, демонстративно плюющего на свою Родину, совсем не завидна в любые времена.