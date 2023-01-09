Военное обозрение
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СК России возбудит уголовное дело в отношении бежавшего в Латвию актёра Смольянинова, заявившего о готовности воевать против России

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СК России возбудит уголовное дело в отношении бежавшего в Латвию актёра Смольянинова, заявившего о готовности воевать против России

О том, что против российского киноактёра Артура Смольянинова будет возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в понедельник утром.


Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова

- говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Поводом привлечения Смольянинова к уголовной ответственности стали его антироссийские высказывания в интервью одному из западных СМИ. Стараясь как можно конкретнее и понятнее выразиться в своей ненависти к стране, Смольянинов совершенно не скупился в эпитетах. В своём заявлении он не раз сказал, что ему «плевать в какой форме останется Россия» и если бы ему пришлось поучаствовать в боевых действиях, то непременно на стороне Украины.

Мне, честно говоря, плевать, в какой форме останется Россия. Я имею в виду чисто географически. Развалится она, не развалится, превратится в Уральскую республику, в Хакасскую республику или останется один ЕАО, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Мне настолько плевать. Единственное, что я понимаю, что страна - это люди. Неважно, за какими границами. Отношение к нам как к русским, а в каких географических пределах она будет - вообще не имеет значения. Вопрос - сохранимся ли мы как люди

- высказался Артур Смольянинов.

Изощряясь в своём скотском отношении к стране, гражданином которой он пока ещё является, актёр наговорил сразу на две уголовные статьи, считает депутат Государственной Думы Султан Хамзаев. Подобные публичные заявления подпадают под статьи 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации" и 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Смольянинов не в первый раз демонстрирует своё крайне негативное отношение к России в целом. Напомню, в октябре прошлого года Смольянинов уже был оштрафован Гагаринским судом Москвы, за дискредитацию СВО на Украине и Вооружённых сил РФ. Судя по всему, мизерный штраф в 30 тысяч рублей лишь укрепил уверенность актёра в безнаказанности.

Прозвучавшие высказывания Смольянинова получили широкий резонанс в российском обществе. Военкор Александр Сладков уверен, что давно пора избавиться от «протестной богемы», которая в числе «некоторых отщепенцев», лишь мешает проявить себя вполне талантливым и патриотически настроенным людям.

Да и «спящими» бы заняться. Вся борьба с Западом только начинается, у нас ещё впереди много побед и тревог. «Спящие» всегда сыграют, всегда проснутся в самый неподходящий момент. Смольянинов хороший актер, но не наш. Нам нужны наши.

- написал в своем Telegram-канал Александр Сладков.

После начала СВО бывшая звезда фильма «9 рота», недолго думала куда бежать. Сейчас Смольянинова приютила Латвия. Его ещё незатасканное на каналах личико, вполне подкрепляет антироссийскую западную политику. Что же касается карьеры артиста, то здесь всё довольно туманно, ведь участь человека, демонстративно плюющего на свою Родину, совсем не завидна в любые времена.
Автор:
Использованы фотографии:
Артур Смольянинов
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71 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:52
    +9
    вот и еще один идейный эуропэец прорезался и маску скинул..... тоже все с рук сойдет?
    1. Sniper
      Sniper Сегодня, 16:54
      +18
      Сколько оборотней , обнаружилось после начало СВО..
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:59
        +13
        Сладков: Смольянинов хороший актер,

        Это с какого перепугу он хороший? Тут я со Сладковым не согласен. no
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:07
          +11
          Так себе актер. Среднего разлива....
          И в 9 роте он мне никогда не нравился. Впрочем как и сам фильм тоже.
          1. Alien From
            Alien From Сегодня, 17:14
            +8
            Смешные они, эти бегунцы, как будто их тут пытали. Видимо там слаще, да и пёс с ними со всеми, меньше вони будет.
            1. krot
              krot Сегодня, 17:38
              +3
              Друг ногожопого Панина.. Тоже дырявая пятая точка у этого хлопца.. За гейропу вещает.. Надеюсь если он вернется, ему продырявят еще что-нибудь за его слова!
          2. bk316
            bk316 Сегодня, 17:17
            +2
            И в 9 роте он мне никогда не нравился. Впрочем как и сам фильм тоже.

            Вот именно фильм то с душком, что ж удивляться что и актер такой тухлый.
          3. Starover_Z
            Starover_Z Сегодня, 17:53
            0
            Цитата: Nexcom
            Так себе актер. Среднего разлива....
            И в 9 роте он мне никогда не нравился. Впрочем как и сам фильм тоже.

            Да и что у него там за роль была ? Почти никакая, несколько фраз, да "торговля" фейсом. Любой другой актёр мог сыграть и возможно более значимо, как и остальные актёры в фильме !
          4. begemot20091
            begemot20091 Сегодня, 17:57
            +1
            Фильм- полный отстой. Грозовые ворота сильней и правдивей в несколько раз Но и там затесался - шароварник вонючий А серебряков?... - я не пойму, за что его ценят. Как артист- он ="ноль". Я его ни в одном из фильмов не признавал - все идиотские роли, как и игра. Так, балаганщик распиаренный типа Ваньки Урганта, которого точнее назвать- Иванушка-д-е-б-и-л . Даже : Ванька д-у- р-е-н-ь ! .
        2. Sith
          Sith Сегодня, 17:13
          +4
          Он в фильме 9 ртов так понравился режиссёру , что выжил!
        3. ААК
          ААК Сегодня, 17:25
          +2
          Смольянинов - в "9-й роте", Пашинин в "Грозовых воротах", "друг животных" Панин вообще в нескольких военно-патриотических фильмах... тут скорее вопрос к режиссёрам, приглашающим на ведущие роли в таких фильмах подобных персонажей...
          1. Starover_Z
            Starover_Z Сегодня, 18:00
            0
            Цитата: ААК
            Смольянинов - в "9-й роте", Пашинин в "Грозовых воротах"

            Ну ещё понятно с Пашининым, он с Украины по родителям и рождению, но Смольянинов то от москвичей ! Вот же ж шкурка !!!
      2. spirit
        spirit Сегодня, 17:09
        +5
        Сколько оборотней , обнаружилось после начало СВО..
        Главные оборотни и предатели приспокойно сидят на своих местах и корчат из себя патриотов.Ведь они реально могут повлиять на ситуацию в отличие от этого бесполезного псевдо-актера и хорошо мимикрируют .Но Бастрыкин почему то активничает только против какой то "мелочевки" которая сидит за границей, для главных оборотней явно кишка тонка. hi
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 17:18
          +2
          о Бастрыкин почему то активничает только против какой то "мелочевки" которая сидит за границей, для главных оборотней явно кишка тонка.

          Тонка не тонка, но ту все просто сидел бы молчал Бастрыкин не возбудился бы.
        2. Mazunga
          Mazunga Сегодня, 17:24
          +4
          ну это не оборотни это идейные законспирированные враги .они всегда за двумя руками. поддерживают линию партии и рукоплещут на собраниях всё это уже было((( сперва Сталина облизывали а потом разоблачали культ личности ,боролись с тлетворным Западом попутно таская из загранпоездок дефицит создавали себе уют так сказать на местах)) возьмите Фарион даже в КПСС успела отметиться )))как она говорит чтоб ее разрушить изнутри таких перевертышей был вагон
      3. frruc
        frruc Сегодня, 17:31
        +4
        .....гражданином которой он пока ещё является, актёр наговорил сразу на две уголовные статьи...

        1. Как долго он (актер Смольянинов) будет еще таковым считаться ?
        2.Полная конфискация имущества и счетов (если таковые еще в РФ имеются) и передача в пользу государства.
        3. Последующее задержание и заключение под стражу на полную катушку.
      4. 1razvgod
        1razvgod Сегодня, 17:45
        +2
        Это верно сказано, но это мелкая рыбешка просто трепа много, вообще СВО много оборотней вскрыло и не только из лицедеев а также из батутов, парадных генералов, счетоводов коношенковых. На пользу бы главное пошло, а так смольяниновы лают караван идет
  2. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:54
    +2
    еще одна шкура продажная проявилась, а был ранее вроде и неплохой артист....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:02
      +7
      Артист может и неплохой, а человечек с гнильцой
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:38
        +4
        igorbrsv
        Артист может и неплохой, а человечек с гнильцой.

        Незнаю такового артиста и человеком язык не поворачивается назвать. По мне, просто сбежавший крысеныш.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 17:41
        +5
        Цитата: igorbrsv
        Артист может и неплохой, а человечек с гнильцой

        Да уж, гнидушка Смолянинов расчехлился по полной и безвозвратно.
        Теперь будет как Пашинин, сначала поливать россиян грязью, а потом крутиться между люлями и подаяниями, в надежде сняться в эпизоде. Феерическое завершение карьеры актёра и сверхзвуковая метаморфоза по превращению человека в дерьмо.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:54
    +1
    Надо и против его работодателей в России возбуждать дело.Как пособникам
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:05
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Надо и против его работодателей в России возбуждать дело.Как пособникам

      Вот какие интересные метаморфозы winked этого гниденыша Смолянинова вывел в свет Н. Михалков, а Галкина вывел М. Задорнов. Собак - Путин.
      Ученики пошли против учителей.
      Вот тебе и психологи человеческих душ. what
      1. алексей сидяйкин
        алексей сидяйкин Сегодня, 17:10
        +2
        А вы послушайте что говорил Собчак про Крым и Укпаину уже в далёком 92 году... в ютубе это имеется.
      2. bk316
        bk316 Сегодня, 17:19
        0
        Ученики пошли против учителей.

        Это бывает и очень часто.
    2. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:08
      -1
      "работодатели " и продюссеры всего этого мусора типа Хаматовой и Смольянинова должны сидеть на нарах в первую очередь -они их вырастили , они писали для них сценарии и пихали на ведущие роли.
      1. gsev
        gsev Сегодня, 17:27
        0
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        "работодатели " и продюссеры всего этого мусора типа Хаматовой и Смольянинова должны сидеть на нарах в первую очередь -они их вырастили

        Режиссеры Хаматовой и Галкина честно выполняли заказ порочили коммунистов, коллективисткие традиции времен СССР и приучали терпимо относиться к разврату и спекуляции и прихватизации общественного достояния страны. В какойто мере Хаматову, Пугачеву, Галкина и Смольянинова жалко. Ребята не успели переобуться как герои Оруэла в книге 1984 при оглашении новых политических целей. Они просто остались верны идеалам оплевывания отечественной истории и своего Отечества. Именно за это платили деньги Михалкову и Смольянову, чтобы они представили русскую армию времен СССР в фильме "9 рота" сборищем олигафенов и двурушников. Михалков четко держит нос по ветру, то он лично избивает ногой скрученного его охранниками нацбола, то демонстрирует себя мэтром Прилепина. Смольянов просто решил, что не следует изменять принципам а следует просто сменить российское кино на западное.
        1. begemot20091
          begemot20091 Сегодня, 18:03
          0
          а причем Михалков и 9 рота
          Режиссёр-постановщик: Фёдор Бондарчук.
          Автор сценария: Юрий Коротков.
          Главный оператор: Максим Осадчий.
          Главный художник: Григорий Пушкин.
          Композиторы: Дато Евгенидзе, Иван Бурляев.
      2. 1razvgod
        1razvgod Сегодня, 17:47
        0
        Это всего лишь говорящие головы, ну как типа говорящие усы... Работодатели многие сейчас при чинах, регалиях стоит ли ворошить, чего доброго ещё наплодят чудишь
      3. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 17:57
        +1
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        "работодатели " и продюссеры всего этого мусора типа Хаматовой и Смольянинова должны сидеть на нарах в первую очередь -они их вырастили , они писали для них сценарии и пихали на ведущие роли.

        Олег, наверное идти на такие суровые меры уже будет перебор. Он же мог с елейной миной, преданно заглядывая в глаза ввести работодателей в заблуждение. Актёр одно слово, лицедейством овладел профессионально. Так можно и всех его соседей по дому(улице) пересажать.
        Смолянинов, предал всех с кем был рядом, т.е. имея амплуа героя, в душе он просто был и остался Иудой.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 17:42
      0
      dmi.pris1 Надо и против его работодателей в России возбуждать дело

      Может дело еще рано возбуждать, а проверить атмосферу в этом "творческом коллективе" необходимо. Опыт показывает, что такие индивидуумы по интересам кучкуются вместе.
  4. ALEXX.
    ALEXX. Сегодня, 16:55
    +6
    Да, много от нас таких выделений уехало, скатертью дорога.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:57
    +6
    История ничему не учит.... плохо видать учился, если учился, в театральном. Биография Крамарова в пример....., а у этой особи и частички таланта Крамарова нет.....
  6. Николай310
    Николай310 Сегодня, 16:58
    +7
    а по остальным "герояславным" меладзам,галкиным,ургантам?

    а вообще у "российских" режиссёров просто гений находить упырей на роль героических русских солдат:что Смольянинова в 9-ю роту,что Пашинина в Грозовых воротах

    ровно как и у государства на бюджетные средства взращивать ургантов
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:27
      0
      а вообще у "российских" режиссёров просто гений находить упырей на роль героических русских солдат:что Смольянинова в 9-ю роту,что Пашинина в Грозовых воротах

    2. gsev
      gsev Сегодня, 17:30
      0
      Цитата: Николай310
      а вообще у "российских" режиссёров просто гений находить упырей на роль героических русских солдат

      Так задача артиста сыграть роль так, чтобы зрители подумали, что он не перевоплощается а именно такой и есть в жизни. В начале постсоветского периода артисты могли заработать только на рекламе или коммерческой (я Белый Орел)или политической(Окна и Дом-2).
  7. alekc75
    alekc75 Сегодня, 16:58
    +4
    когда же этих тварей будут быстро и конкретно лишать денег и гражданства???
  8. VORON538
    VORON538 Сегодня, 16:59
    +3
    Ну,а что там с пашининым,моргенштерном,меладзе,ахеджаковой,прочей "интеллихенцией" ,коллективами новой газетки и прочих дождей,с богемкой в виде пугалкина и прочих?Так кучка людишек призывает к госпереворотам,с ними-что?Почему возбуждаются органы только по заявлениям?Этот стремный батальон предателей заочно поименно приговорить каждого к 15 и более,чтобы в Россию ни ногой!
    А с этим клоуном...поговаривают ему местные липовую повестку в всу принесли шутки ради,так убежал,свистеть оно не мешки ворочать! wink
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:26
      0
      Я теперь знаю как 1-го апреля товарищей разыграть. Повестки в военкомат им принесу wassat
      Возможно друзей поубавится wassat drinks
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:50
        +1
        Возможны и тяжкие телесные, шутка за двести
  9. senima56
    senima56 Сегодня, 17:00
    +4
    Вот пусть теперь вместе с Чулпан Хаматовой в Латвии снимается в кино, если латвийский кинематограф существует! fool hi negative
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:11
      +2
      ну фильмы то для взрослых для Эуропы то они наверно гонят. Поляки рассказывали что есть полулегальная студия в Прибалтосии - снимают клубничку. Вот там они навернобудут востребованы.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:28
        0
        Да они на клубничку даже с плесенью уже не потянут wassat
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:00
    +3
    А на сколько отщепенцев, сбежавших за рубеж и поливающих грязью свою Родину-Россию СК передал дела в суд? Сколько из них было осуждено, хотя бы заочно?
    Языком молоть- не дрова колоть
    (Народная мудрость)
  11. АндрейВРН
    АндрейВРН Сегодня, 17:00
    +2
    Да там ещё и (Г)Алкин подтяфкивает у себя на концертах... Может пора лишать гражданства за подобное???
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 17:06
      0
      Может пора лишать гражданства за подобное???
      Конституция РФ не предусматривает такой процедуры. Потому как написана под диктовку американских советников, как Конституция для колонии.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:32
        0
        Это было в прошлом веке. У нас собственные колонисты подросли. И им тесно. Кабы конституцию разьединенных штатов писать не пришлось
  12. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 17:01
    +2
    Еще бы на меладзе, галкина и белого завели уголовки. И это бывший офицер. Жаль здесь не могу высказать о нем все что думаю
    https://yandex.ru/video/preview/3695138344777597968?text=руслан%20белый%20в%20дубае%20выступил%20о%20мобилизации&path=yandex_search&parent-reqid=1673272832623199-4808482657402319586-vla1-2630-vla-l7-balancer-8080-BAL-6087&from_type=vast
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:20
      0
      Еще бы на меладзе, галкина и белого завели уголовки.

      Не за что . Этот на 2 статьи наговорил. А меладзе просто трусливая мерзота, за это не судят
  13. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:03
    0
    Еще один кинобрутал вскрылся. Что-то надо делать этой грибницей. Ну и властям большое "спасибо", за то что кормили плесень
  14. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:04
    +6
    А такой крутой был в "9 роте". Его крестному, Ивану Охлобыстину, наверное сейчас стыдно за крестника.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:14
      +2
      Крутота то вся - киношная, нарисованная....
      Зато гнильца походу исконо настоящая, природная.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:35
      +1
      Ага. А на войну так и не пошёл. Ни туда, ни сюда. А здоровьица поди поболе чем у нас будет. Тяжелее хрена не поднимал. (хрен это растение-это не ругательное)
      1. Ватервейс 672
        Ватервейс 672 Сегодня, 17:57
        +2
        Ушедший добровольцем на фронт актер "9 роты" Сослан Фидаров ("Пиночет" в "9 роте") мощно ответил бежавшему из России Артуру Смольянинову, собравшемуся в него "стрелять" за участие в спецоперации.
        Осетинский актёр попросил Смольянинова не лгать своей аудитории: «По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь, — мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет».
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:05
    +3
    За Россию воевать эти человечьи очистки, видать, только в своих ролях способны... таким же бесхарактерным трусливым гузном оказался как и Пашинин.
    Думаю, что будущее у него такое же мрачное, как и у упомянутого Пашинина. Им предстоит сыграть главные роли пьесы Горького "На дне". Только в реальной жизни. Пашинину - роль бомжа со стажем Сатина, а Смольянинову - роль только что опустившегося Клеща.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:05
    +5
    СК России возбудит уголовное дело в отношении бежавшего в Латвию актёра Смольянинова, заявившего о готовности воевать против России
    Они даже не предатели... нечто, без роду, без племени.
    Плюнуть и забыть... здесь им делать нечего.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:54
      0
      Приветствую Виктор hi В сети было, что он заявил, что хочет за Украину воевать. Хоть бы подох поскорей там от пьяного толерастного наёмника.
  17. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:07
    +2
    . Отношение к нам как к русским, а в каких географических пределах она будет - вообще не имеет значения.

    Так-то можно и на племена поделиться, и на кланы. Если вы едите за границу и говорите ну русском, вы автоматически русский для них. И неважно какой вы национальности. Этот больной ишак непонимает даже, что у нас национальностей не перечесть. И едины мы именно в одном, мы одна территория, нам если что и умирать вместе. А эта г.. - он не русский! Не имеет он к нам никакого отношения. Чтоб его бешеная овца загрызла.
    Мы один народ, одна страна.
    Чтоб ему ещё такого пожелать?
    Вот и надо закон ввести. Хоть вьезд им запретят. А то он лихо переобуется. Даже в тюрягу его сюда не надо
  18. максим1987
    максим1987 Сегодня, 17:08
    0
    ай-яй-яй! Наша власть, не довольна своими любимыми выкормышами!
  19. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:10
    +2
    Давить нещадно всяких смольяниновых, галкиных, меладз, ургантов.... не смотря на прошлые "заслуги"
  20. svp67
    svp67 Сегодня, 17:11
    +5
    Не он первый, не он последний... к сожалению. Комедианты почему то решили, что именно им должны верить и подражать иные люди, хотя они всего лишь играют роли написанные другими .
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:23
      +2
      Комедианты почему то решили, что именно им должны верить и подражать иные люди, хотя они всего лишь играют роли написанные другими .

      Почему-то эта банальная в своей истинности мысль плохо доходит до народа. Но хо хлы тут переплюнули всех - они спутали актера и его героя.
  21. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 17:15
    +4
    Лютый порол дичь )))и погремуха же была норм нет зашкварился конкретно ну может пошлет Всевышний окувалдивание как искупление
  22. Alex013
    Alex013 Сегодня, 17:15
    +4
    Вернулся в свою роль адьютанта Петлюры, Сашко (Белая Гвардия)
  23. Комментарий был удален.
  24. Luminman
    Luminman Сегодня, 17:34
    +2
    Имущество надо конфисковать. Без него они за границей - полные нули...
  25. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 17:35
    +2
    Стандартная фраза. Только ради того, чтоб увидеть всех этих скрытых мразей- и стоило начинать СВО.
    И хорошо, что бастрыкин поручил возбудить дело. У нас, как известно, без начальства ничего не делается. Ну и судьба его уже очевидна. В Россию он не вернется. А на западе он нафиг никому не нужен. После того, как кончатся накопления- пойдет работать дворником.
  26. Комментарий был удален.
  27. svp67
    svp67 Сегодня, 17:41
    +1
    Хорошо, с этим более-менее понятно, а как быть с Аллой, уже не нашей, Пугачевой. Которая отдает честь денег в фонд Елены Зеленской, для поддержки ВСУ, эта не говорит, эта конкретно делает. Против неё какое то дело открыто или хотя бы проверка проведена?
  28. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 17:45
    0
    Ну и что - так и дальше эти мрази будут глумиться над Россией. А власть продолжает жевать сопли - конечно, "они же тоже патриоты" как ургант. Да вся страна уже молится : Господи, воскреси Сталина!!!
  29. Новик225
    Новик225 Сегодня, 17:45
    0
    В своём заявлении он не раз сказал, что ему «плевать в какой форме останется Россия»
    А чего это ВО стесняется? К чему приукрашивать слова этого подонка? Он там вместо "плевать" использовал совсем другое выражение.... куда более резкое.
  30. Новик225
    Новик225 Сегодня, 17:47
    0
    Цитата: максим1987
    ай-яй-яй! Наша власть, не довольна своими любимыми выкормышами!

    а причем здесь "власть недовольна"? Высказывания этой мрази возмутили вчера очень многих в РФ. Так что в данном случае - власть прислушалась к народу.
  31. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 18:03
    0
    Российский актёр Сослан Фидаров ответил Артуру Смольянинову, с которым они вместе играли в "9-й роте".

    Комментируя заявление Смольянинова о готовности воевать за ВСУ и стрелять в него лично, Фидаров сказал следующее: "Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет".