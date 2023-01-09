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В турецкой прессе «объяснили» прекращение поставок БПЛА Bayraktar TB2 на Украину

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В турецкой прессе «объяснили» прекращение поставок БПЛА Bayraktar TB2 на Украину

Киевские власти надеялись, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 станут чуть ли не основным средством «разгрома» российских войск в случае их ввода на Украину. Однако после начала проведения СВО данные дорогостоящие БПЛА быстро исчезли из виду, будучи выбитыми противовоздушными средствами ВС РФ; не предвидится и новых поставок этого «чудо-оружия».


Анкара стала посредником в конфликте и поэтому прекратила экспорт летальной продукции на Украину. Продолжается только продажа оборонной продукции, не имеющей боевого назначения, такой как бронетехника и средства индивидуальной защиты

- отмечается в турецком издании SavunmaSanayiST в попытках «объяснить» прекращение поставок столь разрекламированных БПЛА.

При этом неясно, на каком основании броневики KİRPİ, оснащённые 7,62-мм дистанционно управляемым модулем ASELSAN SARP турецкого же производства, перестали иметь, как утверждается в издании, «боевое назначение», ведь их поставки киевскому режиму шли вплоть до последнего времени.

Турецкие бронеавтомобили KİRPİ продолжают прибывать в незалежную и в настоящее время в самых различных комплектациях – с 12,7-мм пулемётом M2 Browning, устанавливаемом уже в самой Украине, или, как было недавно замечено, с модулями ANUBIS (снаряжаются 7,62 / 12,7-мм пулемётом) производства Румынии, которые монтируются при транзите турецких машин через эту страну.

Однако о турецких БПЛА Bayraktar TB2, как и строительстве завода по их производству на Украине, действительно в последнее время не слышно.

Автор:
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20 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 16:32
    +5
    Может хихелы перестали платить.....
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 16:44
      +4
      или новое пополнение гарема не дошло.)
    2. Sniper
      Sniper Сегодня, 16:56
      +3
      Эрдоган осознал что с ВВП лучше дружить..
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:58
        0
        Цитата: Sniper
        Эрдоган осознал что с ВВП лучше дружить..

        Скорее понял, что bayraktar-tb2 на Украине лишь имеют падение рекламного имиджа и, соответственно, потенциала продаж на мировой рынок вооружений.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:32
    +4
    В турецкой прессе «объяснили» прекращение поставок БПЛА Bayraktar TB2 на Украину
    "Бабло, победило зло"(Чубайс) feel Газовый хаб выгоднее БПЛА. request
    Зе порвет Эрдогашу, как тузик грелку, он Байдена строил, а "обиженную колбасу" трепал....
    1. SR81
      SR81 Сегодня, 16:50
      +2
      Нет, всё намного проще. Слишком дорого. Вероятно украинцы посчитали что высокоточного оружия хватает, а с разведкой и более дешёвые дроны справляются. Ну а что бы турки чего то не продали - быть того не может:) Эрдоган сразу открестился, типа "Байрактары" частная компания производит, кому хотят тому и продают, ничего не поделаешь...
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 16:39
    +15
    Украина сделала хорошую антирекламу байрактарам а их ещё продавать надо кому-то.
  4. SlavaS
    SlavaS Сегодня, 16:41
    +2
    Дарить технику не утилизацию, не все такие повёрнутые альтруисты.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:41
    +3
    Дарю туркам классный отмаз - броневики поставлялись для нужд полиции, а почему они оказались на передке, слюшай, сам не понимаю......
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:41
    +1
    Байрактары себя не оправдали , свидомня решила запустить производство....
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:08
      +1
      До чего хохлотехника дошла....... belay
  7. Апоговорить
    Апоговорить Сегодня, 16:41
    0
    Газ и помидоры видать выгодней...да и врагов поменьше
  8. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:42
    +6
    А они оказались небоеспособны против ПВО чуть посильнее армянской...
  9. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:48
    +2
    Анкара стала посредником в конфликте и поэтому прекратила экспорт летальной продукции на Украину. Продолжается только продажа оборонной продукции, не имеющей боевого назначения, такой как бронетехника и средства индивидуальной защиты

    приколисты турки, а броневики они считают как просто средство передвижения ?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:57
      +1
      А баблосики на чём вывозить? Это инкассаторские машины. А пулемёт от бандер отбиваться
  10. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:50
    0
    чет этот KIRPI в профиль мусоровоз напоминает....
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:07
    +1
    В турецкой прессе «объяснили» прекращение поставок БПЛА Bayraktar TB2 на Украину
    . Ничего нового, неожиданного, в общем...
  12. svp67
    svp67 Сегодня, 17:08
    +1
    Продолжается только продажа оборонной продукции, не имеющей боевого назначения, такой как бронетехника и средства индивидуальной защиты
    Да, да...недавно через Румынию пригнали целый эшелон броневиков турецкого производства переданных Украине на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе, то есть ДАРОМ.. Ну, да, они же их не продавали...
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:11
    0
    Никому не нравится, когда одна сторона за его продукцию не платит, а другая сторона его продукцию - регулярно сбивает.
    Сразу начинаются обоснования прекращения поставок - "призывами к миру"...
  14. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:25
    0
    Как ушел в небытиё завод Мотор Сич так закончились поставки Байрактаров.
    Без моторов они не летают однако.
    Ещё один ответ на вопрос зачем бомбить инфраструктуру.