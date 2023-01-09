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В южных провинциях Перу ввели чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков

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В южных провинциях Перу ввели чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков

Власти Перу были вынуждены ввести чрезвычайное положение в южных провинциях страны из-за массовых протестов. В пяти регионах страны фактически приостановлено автомобильное движение.


Беспорядки начали сторонники смещенного президента страны Педро Кастильо. Они требуют освободить политика, отстранить нового президента Дину Болуарте, созвать учредительное собрание и распустить конгресс страны. Важную роль в организации протеста играет партия «Свободное Перу» левого толка. Сейчас она представлена в парламенте страны 15 депутатами из 130 членов законодательного органа.

Отметим, что Кастильо был смещен в результате переворота, последовавшего за объявлением ему импичмента. США поддержали отставку Кастильо и выступили за назначение новым президентом Болуарте. Педро Кастильо пришел к власти в июне 2021 года, пообещав изменить конституцию страны, принятую еще при Альберто Фухимори. Перуанские социалисты называют эту конституцию «прикрытием коррупционеров».

Однако большинство кресел в перуанском парламенте сохраняют за собой именно сторонники идей Фухимори. Естественно, что они без проблем блокировали предложения Кастильо. Тем более, что консерваторы пользуются поддержкой США, которые традиционно имеют большое влияние и на перуанских военных. Затем Кастильо сместили, но его сторонники с начала декабря 2022 года проводят массовые акции протеста, в которых участвуют тысячи людей.

Отметим, что дестабилизировалась обстановка и в соседней Бразилии. Здесь сторонники экс-президента Жаира Болсонару напали на президентский дворец. Власти страны были вынуждены ввести чрезвычайное положение, арестовав сотни противников действующего главы государства Луиса Лулы де Силвы.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / Bruce Tuten
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4 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:30
    +2
    Да в Бразилии еще не подмели разбитые стекла, а тут Перу..... Это начало новой Латинской Америки?
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:38
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Да в Бразилии еще не подмели разбитые стекла, а тут Перу..... Это начало новой Латинской Америки?

      И в Мексике кипиш!
      1. Комментарий был удален.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:40
    +1
    Весь мир с ума сошел. Наверное такой солнечный цикл. Гумилевские всплески пассионарности. Они всегда полосой и рядом друг с другом Хорошо бы Аргентина назад фолкленды забрала)
    1. far diu
      far diu Сегодня, 16:43
      +1
      На месте Южной Америки, я бы и вовсе сидел бы тихо и не высовывался. Единственная часть мира, которая может не участвовать во всём этом мировом цирке.