В южных провинциях Перу ввели чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков

Власти Перу были вынуждены ввести чрезвычайное положение в южных провинциях страны из-за массовых протестов. В пяти регионах страны фактически приостановлено автомобильное движение.Беспорядки начали сторонники смещенного президента страны Педро Кастильо. Они требуют освободить политика, отстранить нового президента Дину Болуарте, созвать учредительное собрание и распустить конгресс страны. Важную роль в организации протеста играет партия «Свободное Перу» левого толка. Сейчас она представлена в парламенте страны 15 депутатами из 130 членов законодательного органа.Отметим, что Кастильо был смещен в результате переворота, последовавшего за объявлением ему импичмента. США поддержали отставку Кастильо и выступили за назначение новым президентом Болуарте. Педро Кастильо пришел к власти в июне 2021 года, пообещав изменить конституцию страны, принятую еще при Альберто Фухимори. Перуанские социалисты называют эту конституцию «прикрытием коррупционеров».Однако большинство кресел в перуанском парламенте сохраняют за собой именно сторонники идей Фухимори. Естественно, что они без проблем блокировали предложения Кастильо. Тем более, что консерваторы пользуются поддержкой США, которые традиционно имеют большое влияние и на перуанских военных. Затем Кастильо сместили, но его сторонники с начала декабря 2022 года проводят массовые акции протеста, в которых участвуют тысячи людей.Отметим, что дестабилизировалась обстановка и в соседней Бразилии. Здесь сторонники экс-президента Жаира Болсонару напали на президентский дворец. Власти страны были вынуждены ввести чрезвычайное положение, арестовав сотни противников действующего главы государства Луиса Лулы де Силвы.