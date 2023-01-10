Пополнение подводных сил ВМФ России в 2022 году

29 декабря: одновременная сдача нескольких новых кораблей и подлодок
Строительство подводных лодок для российского военно-морского флота уже давно стало постоянным и ритмичным процессом. ВМФ регулярно получает новые корабли разных типов, а промышленность закладывает очередные корпуса. В прошлом году флоту вновь передали несколько новых подлодок ряда проектов, и в ближайшее время им предстоит начать полноценную службу. Кроме того, на разных стадиях строительства находится еще ряд кораблей.
Стратегическое направление
Как всегда, особое внимание получает полномасштабная программа строительства атомных подводных ракетоносцев стратегического назначения пр. 955(А) «Борей». На протяжении нескольких последних лет корабли этого типа регулярно сходят со стапелей и принимаются в состав флота. Прошлый год не стал исключением.
Почти год назад, 11 января 2022 г. на заводе «Севмаш» (г. Северодвинск) состоялся спуск на воду РПКСН К-553 «Генералиссимус Суворов», строившегося с 2014 г. После нескольких месяцев достройки и подготовки, в июле подлодку вывели на заводские ходовые испытания. Все подобные мероприятия были успешно проведены в установленные сроки. Наконец, 29 декабря на заводе-изготовителе прошла церемония принятия подлодки в состав флота. На новом крейсере подняли флаг ВМФ.
Новый «Генералиссимус Суворов» является уже шестой подлодкой типа «Борей» и третьим кораблем, построенным по обновленному проекту 955А. Завод «Севмаш» и смежные предприятия давно наладили производственный процесс, благодаря чему строительство было выполнено в установленные сроки и без проблем.
Вывод из эллинга крейсера "Император Александр III"
Очередной РПКСН современного проекта предназначается для Тихоокеанского флота. В ближайшие месяцы экипаж корабля проведет необходимую подготовку и выполнит переход к месту службы на Дальнем Востоке. «Генералиссимус Суворов» станет уже четвертым «Бореем» в составе КТОФ и заметным образом усилит его стратегическую составляющую.
Специальное назначение
В прошлом году судостроительная промышленность успешно выполнила один из особых заказов министерства обороны. ВМФ получил подлодку специального назначения БС-329 «Белгород». По разным данным, она является первым носителем тяжелого подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» и призвана решать особые задачи.
Будущая АПЛ «Белгород» была заложена еще в 1992 г. и изначально строилась по пр. 949А «Антей». Позже строительство приостанавливалось и возобновлялось, но сроки сдачи постоянно смещались вправо. В декабре 2012 г. «Белгород» перезаложили по новому специальному проекту «09852». Цели и задачи такого проекта и будущие возможности подлодки тогда не уточнялись.
«Белгород» вывели из эллинга и спустили на воду в апреле 2019 г. После необходимой подготовки корабль вышел на заводские ходовые испытания. Из-за особого характера проекта проверки и прочие мероприятия заняли достаточно много времени. Так, на государственные испытания подлодка вышла только в конце 2021 г.
Флаг ВМФ на специальной АПЛ "Белгород", 8 июля 2022 г.
Необходимые работы заняли всего несколько месяцев. 8 июля прошлого года Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что специальная подлодка БС-329 «Белгород» принята заказчиком. Подписан приемный акт, и на корабле поднят флаг. В ходе торжественной церемонии говорилось, что новая подлодка сможет выполнять различные научные и спасательные миссии – но без уточнения их характера и конкретных задач.
Неатомные успехи
Также продолжается развитие неатомного подводного флота. Главная роль в этих процессах остается за строительством дизель-электрических подлодок пр. 636.3 «Варшавянка». Корабли этого типа строятся на предприятии «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург), и оно демонстрирует большие успехи.
31 марта прошлого года на «Адмиралтейских верфях» спустили на воду очередную «Варшавянку» – подлодку Б-588 «Уфа», заложенную в ноябре 2019 г. В конце июня корабль вышел на заводские ходовые испытания. В течение нескольких следующих месяцев приступили к государственным испытаниям. Наконец, 16 ноября подлодку приняли в состав флота.
Новая «Уфа» стала уже десятой современной ДЭПЛ пр. 636.3. Она предназначается для Тихоокеанского флота и является четвертой «Варшавянкой» в его составе из шести планируемых. В ближайшие месяцы экипаж совершит межфлотский переход и начнет полноценную службу.
Дальнейшее развитие неатомной составляющей подводных сил также связано с проектом 677 «Лада». На ранних стадиях строительство таких кораблей сталкивалось с известными трудностями, но ситуация постепенно исправилась. Теперь речь идет об определенных успехах и реальном заделе на будущее.
ДЭПЛ "Уфа", принятая в состав флота, 16 ноября 2022 г.
В декабре прошлого года «Адмиралтейские верфи» подали на государственные испытания первую серийную ДЭПЛ пр. 677, «Кронштадт». Через несколько месяцев ее могут передать заказчику. 23 декабря спустили на воду следующий корабль серии, «Великие Луки». Пока он достраивается у набережной, но в ближайшие месяцы ожидается выход на заводские испытания.
В ближайшем будущем
Строительство подлодок для ВМФ России продолжается. В прошлом году промышленность не только сдавала готовые корабли, но и продолжала прочие работы. Первые результаты такой деятельности появятся уже в ближайшие месяцы.
Так, продолжаются работы по усилению стратегической составляющей подводных сил. 29 декабря 2022 г., одновременно с приемкой «Генералиссимуса Суворова», прошел спуск на воду следующего «Борея» – РПКСН «Император Александр III». В середине 2023 г. эта подлодка должна выйти на испытания, и уже в конце года ее могут принять в состав ВМФ.
С прошлого лета на ходовых испытаниях находится многоцелевая АПЛ К-571 «Красноярск» – третий представитель пр. 885М «Ясень-М». Ранее сообщалось, что ее сдадут до конца 2022 г. Однако этого не произошло, и поднятие флага на корабле состоится в новом 2023-м. Кроме того, в этом году должны спустить на воду следующий «Ясень», К-564 «Архангельск».
Продолжатся работы на направлении неатомных подлодок. В первой половине года на воду спустят пятую «Варшавянку» для КТОФ. Затем новый «Можайск» пройдет необходимые испытания, и его могут передать заказчику «под елочку». Параллельно будет продолжаться строительство шестой ДЭПЛ для Тихоокеанского флота. Также нельзя исключать, что в этом году заложат следующие корабли по очередным контрактам.
"Великие Луки" пр. 677 перед спуском на воду, 23 декабря 2022 г.
Новый 2023 г. будет иметь большое значение и для проекта «Лада». В ближайшие месяцы ожидается сдача первого серийного «Кронштадта». Кроме того, при отсутствии серьезных затруднений, в этом году могут принять в строй и «Великие Луки». Строительство двух других ДЭПЛ, вероятно, завершится позже.
Итоги года
В прошлом году наш военно-морской флот получил три новые подводные лодки разных классов и типов с принципиально разными возможностями. С их помощью пополняются как стратегические ядерные силы, так и неатомная составляющая флота. Кроме того, одна из новых подлодок, специальный «Белгород», имеет совершенно новые цели и задачи, хотя все ее возможности пока не раскрываются.
При всем этом, ВМФ и промышленность продолжают строительство новых подлодок, проводят испытания уже построенных кораблей и т.д. Новые результаты таких процессов ожидаются в ближайшее время. В этом году ВМФ вновь сможет получить не менее трех подлодок разных типов с отличающимися возможностями.
Таким образом, подводные силы – как и военно-морской флот в целом – продолжают развиваться и обновляться. Регулярно закладываются, спускаются на воду и принимаются в строй новые боевые единицы. Промышленность успешно справляется с поставленными задачами и решает возникающие проблемы. Благодаря этому ВМФ может рассчитывать на своевременное и полноценное обновление корабельного состава.