Пополнение подводных сил ВМФ России в 2022 году

29 декабря: одновременная сдача нескольких новых кораблей и подлодок

Вывод из эллинга крейсера "Император Александр III"

Флаг ВМФ на специальной АПЛ "Белгород", 8 июля 2022 г.

ДЭПЛ "Уфа", принятая в состав флота, 16 ноября 2022 г.

"Великие Луки" пр. 677 перед спуском на воду, 23 декабря 2022 г.