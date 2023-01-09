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Глава МИД Украины «поблагодарил» Запад за помощь, заявив о ее недостаточности

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Глава МИД Украины «поблагодарил» Запад за помощь, заявив о ее недостаточности

Одним из главных парадоксов нашей «западной соседки», который видимо еще не осознали на Западе, заключается в том, что сколько ей не помогай, ей всегда будет мало.


Недавно стало известно, что США и Германия планируют передать Киеву свои БМП. Франция и вовсе намерена поставить для ВСУ колесные танки.

Стоит отметить, что подобные действия указывают на повышение Западом ставок в конфликте на Украине. Ведь ранее Киев неоднократно получал отказ на просьбы передать ВСУ бронетехнику натовского образца.

Впрочем, киевский режим не оценил широкий жест своих покровителей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей станице в соцсети своеобразно «поблагодарил» партнеров за помощь отметив, что ни один из союзников все же «не сделал достаточно».

Как выразился министр, оружие для Украины является, дословно, кратчайшим путем к миру и безопасности в Европе. Видимо так Кулеба решил «тонко намекнуть», что вооружения Запад поставляет мало.

Здесь стоит отметить, что украинская армия, как, впрочем, и экономика нашей «западной соседки», сегодня держатся исключительно за счет той самой «недостаточной» помощи союзников и партнеров.

Таким образом, регулярно упрекая Запад в бездействии, Киев ходит по тонкому льду. Ведь рано или поздно США и их союзники поймут, что «ненасытные» украинские прокси обходятся им слишком дорого и, действительно, перестанут помогать.
Автор:
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:11
    0
    Недостаточность в мозгах кукуевских была, есть и... наверно вместе с головой, они от недостаточности избавится, да и то не факт.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 17:14
      0
      Не избавятся! Голову им можно оторвать... но нытьё по поводу недостаточности у них хранится в облаке laughing
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 17:12
    0
    Этим всегда и всего будет мало сколько не дай … и только людей своих достаточно чтоб не считаться с потерями в боях
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:13
    0
    Запад, а ты как думал? Кинешь пару старых танков - и тебе будут ноги лизать? Нееет... ты не знаешь, с кем связался! Чубаки выдоят тебя полностью! Теперь им сколько ни поставляй оружия и не давай денег - им всегда будет "недостаточно"!
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 17:15
    0
    Это фото такое случайное или так показывают, что Кулеба точно не худеет от помощи "Запада"
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:26
    +1
    Простая техника кончилась, как покажут себя западные БМП (Мардер, Брэдли и АМХ) в руках людей, уверенных, что им должен весь "цивилизованный" мир, это тот ещё вопрос.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:49
      0
      Я бы сказал советская закончилась и списанная западная. Щас в ход целый зоопарк пойдёт, но в меньшем количестве. Поштучно. Ибо дорого. Кто на нём будет ездить и способен ли он там ездить? Кто ремонтировать? request
      И где снаряды брать? request