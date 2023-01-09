Глава МИД Украины «поблагодарил» Запад за помощь, заявив о ее недостаточности

Одним из главных парадоксов нашей «западной соседки», который видимо еще не осознали на Западе, заключается в том, что сколько ей не помогай, ей всегда будет мало.
Недавно стало известно, что США и Германия планируют передать Киеву свои БМП. Франция и вовсе намерена поставить для ВСУ колесные танки.
Стоит отметить, что подобные действия указывают на повышение Западом ставок в конфликте на Украине. Ведь ранее Киев неоднократно получал отказ на просьбы передать ВСУ бронетехнику натовского образца.
Впрочем, киевский режим не оценил широкий жест своих покровителей.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей станице в соцсети своеобразно «поблагодарил» партнеров за помощь отметив, что ни один из союзников все же «не сделал достаточно».
Как выразился министр, оружие для Украины является, дословно, кратчайшим путем к миру и безопасности в Европе. Видимо так Кулеба решил «тонко намекнуть», что вооружения Запад поставляет мало.
Здесь стоит отметить, что украинская армия, как, впрочем, и экономика нашей «западной соседки», сегодня держатся исключительно за счет той самой «недостаточной» помощи союзников и партнеров.
Таким образом, регулярно упрекая Запад в бездействии, Киев ходит по тонкому льду. Ведь рано или поздно США и их союзники поймут, что «ненасытные» украинские прокси обходятся им слишком дорого и, действительно, перестанут помогать.