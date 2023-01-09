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Патрушев: Спецоперация на Украине вовсе не является конфликтом между Киевом и Москвой

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Патрушев: Спецоперация на Украине вовсе не является конфликтом между Киевом и Москвой

Спецоперация на Украине вовсе не является конфликтом между Киевом и Москвой. На самом деле, это конфронтация между Россией и Североатлантическим альянсом во главе с США.

Такое мнение высказал в интервью для газеты «Аргументы и Факты» секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

По словам чиновника, кризис на Украине является попыткой западных стран вступить в конфронтацию с Россией руками украинцев.

Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа

- считает секретарь Совбеза.

Но против украинских граждан, утверждает Патрушев, российская армия не ведет военные действия, так как мы не испытываем никаких негативных чувств к соседнему народу. По его словам, россияне по определению не способны испытывать чувство ненависти по отношению к обычным украинцам.

Чиновник подчеркнул, что русскому народу совершенно не чужды украинские традиции. Да и простые украинцы хорошо знают и любят русскую культуру. Он отметил, что на крымской земле украинский остается одним из государственных языков региона, а на юге Дальнего Востока, где проживает немало этнических украинцев, им никто не запрещает сохранять свои традиции.

По словам Патрушева, Запад действует против России чаще всего чужими руками, в данном случае, украинскими. Соединенные Штаты и Британия тем самым фактически уничтожают украинцев как нацию.

Чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено

- считает чиновник.
Использованы фотографии:
Совет Безопасности РФ
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:12
    +8
    А нам давно и все понятно...
    Стоит ли толочь воду в ступе?
    К власти, охранителям, много вопросов, более насущных есть!!!
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 17:13
    +9
    Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа

    - считает секретарь Совбеза.
    Странно, что человек в такой должности не заметил, как Запад отработал эту технологию еще на Югославии...
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 17:15
      +7
      Цитата: svp67
      Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа

      - считает секретарь Совбеза.
      Странно, что человек в такой должности не заметил, как Запад отработал эту технологию еще на Югославии...

      Всё они замечали и знали, но у нас как всегда - "может пронесёт" и "пока гром не грянет, мужик не перекреститься"!
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:44
        +1
        Цитата: neri73-r
        Всё они замечали и знали, но у нас как всегда - "может пронесёт" и "пока гром не грянет, мужик не перекреститься"!

        А если мужик не мужик, то он и после не перекрестится, а спрячет голову в песок. hi
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 17:14
    -1
    Война со всем глобальным либеральным западом и его доминированием … борьба с его нацистской по сути своей идеологией …
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:16
    +3
    Чем быстрее у нас в Кремле поймут, что политические идеи (если они есть) воспитываются в раннем возрасте, а не на пенсии, тем крепче будет вера людей в своё государство.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:49
      +1
      Цитата: Аркадий007
      Чем быстрее у нас в Кремле поймут, что политические идеи (если они есть) воспитываются в раннем возрасте, а не на пенсии, тем крепче будет вера людей в своё государство.

      Так вот идей-то отличных от западных у власти нет.
      От того и тупое вязкое бодание "партнёров" с периодическими "жестами доброй воли".
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:22
    +1
    Все всё давно уже поняли, но, насколько помню, это первое официальное упоминание участников конфликта, впервые США названы главным противником. Посмотрим, что дальше будет.
  6. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 17:32
    +3
    У нас то же все все знали ,Но ₽ деньги острова тряпки машины и главное понты и хвастовство перед соотечественниками затмили все
  7. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 17:40
    +2
    Все это знают и всех устраивает... Ну или почти всех
  8. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 17:44
    -1
    Да ты,чо-о-о. А мужики-то и не знают. Вот напасть какая.
  9. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:52
    +1
    Куко́лд (англ. cuckold) — фетишистская сексуальная практика, в которой один из супругов является соучастником сексуальной «неверности» своего супруга.
    Слово куколд происходит от английского слова cuckold, которое означает мужа, обманутого женой.
    Первое употребление этого слова в английском языке встречается примерно в 1250 году в средневековой поэме-диспуте «Сова и соловей».
    Данное слово часто использует Шекспир, описывая обманутых мужей.
  10. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:55
    -1
    Янки создают в «неньке» три армейских корпуса на всем американском обеспечении. пишет "Свободная пресса"
  11. Касатик
    Касатик Сегодня, 18:02
    0
    А Патрушев уже выяснил отношение нынешнего директора СВР к СВО? Эпохальное видео было!