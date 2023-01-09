Патрушев: Спецоперация на Украине вовсе не является конфликтом между Киевом и Москвой

Спецоперация на Украине вовсе не является конфликтом между Киевом и Москвой. На самом деле, это конфронтация между Россией и Североатлантическим альянсом во главе с США.
Такое мнение высказал в интервью для газеты «Аргументы и Факты» секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
По словам чиновника, кризис на Украине является попыткой западных стран вступить в конфронтацию с Россией руками украинцев.
Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа
- считает секретарь Совбеза.
Но против украинских граждан, утверждает Патрушев, российская армия не ведет военные действия, так как мы не испытываем никаких негативных чувств к соседнему народу. По его словам, россияне по определению не способны испытывать чувство ненависти по отношению к обычным украинцам.
Чиновник подчеркнул, что русскому народу совершенно не чужды украинские традиции. Да и простые украинцы хорошо знают и любят русскую культуру. Он отметил, что на крымской земле украинский остается одним из государственных языков региона, а на юге Дальнего Востока, где проживает немало этнических украинцев, им никто не запрещает сохранять свои традиции.
По словам Патрушева, Запад действует против России чаще всего чужими руками, в данном случае, украинскими. Соединенные Штаты и Британия тем самым фактически уничтожают украинцев как нацию.
Чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено
- считает чиновник.