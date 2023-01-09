Великобритания допустила возможность передачи танков Challenger 2 Украине

Власти Великобритании вполне могут рассмотреть возможность поставки Украине танков Challenger 2. Об этом сообщил Sky News, ссылаясь на собственные источники в правительственных кругах Соединенного королевства. Как утверждает издание, уже несколько недель представители киевского режима ведут переговоры с британскими чиновниками.
Предположительно, Лондон может передать Украине 10 танков Challenger 2. Понятно, что от десяти танков положение ВСУ серьезно не изменится, но британские власти рассматривают такой шаг как возможный способ побудить другие страны Европы передать Украине свои танки. Ведь недавно Германия в очередной раз отказала Киеву в передаче танков Leopard 2.
США также не спешат передавать украинской армии танки Abrams, считая их слишком сложными для эксплуатации неподготовленными танкистами ВСУ. Но не исключено, что в СЩА опасаются за продажи танков, если они плохо себя покажут в конфликте. Насчет Challenger 2 у властей Соединенного королевства таких опасений нет, поскольку танки давно не выпускаются.
Challenger 2 – британский основной боевой танк. Он выпускался компанией BAE Systems с 1994 по 2009 годы. Британские военные успели применить такие танки в Косово и Ираке. Сейчас королевская армия располагает 227 танками Challenger 2. Последние танки такого типа королевская армия Великобритании получила в 2002 году.
Кроме британской армии, около четырех десятков таких танков все еще находятся на вооружении сухопутных войск Омана.
Напомним, что первой о передаче танков Украине заявила Франция: в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским глава французского государства Эммануэль Макрон пообещал киевскому режиму тяжелые бронемашины AMX-10 RC, которые также классифицируются как легкие колесные танки. Однако ряд украинских экспертов вскоре посетовали, что в действительности AMX-10 RC танками назвать сложно, поэтому пока Украина остается без западных танков.