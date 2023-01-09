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Великобритания допустила возможность передачи танков Challenger 2 Украине

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Великобритания допустила возможность передачи танков Challenger 2 Украине

Власти Великобритании вполне могут рассмотреть возможность поставки Украине танков Challenger 2. Об этом сообщил Sky News, ссылаясь на собственные источники в правительственных кругах Соединенного королевства. Как утверждает издание, уже несколько недель представители киевского режима ведут переговоры с британскими чиновниками.


Предположительно, Лондон может передать Украине 10 танков Challenger 2. Понятно, что от десяти танков положение ВСУ серьезно не изменится, но британские власти рассматривают такой шаг как возможный способ побудить другие страны Европы передать Украине свои танки. Ведь недавно Германия в очередной раз отказала Киеву в передаче танков Leopard 2.

США также не спешат передавать украинской армии танки Abrams, считая их слишком сложными для эксплуатации неподготовленными танкистами ВСУ. Но не исключено, что в СЩА опасаются за продажи танков, если они плохо себя покажут в конфликте. Насчет Challenger 2 у властей Соединенного королевства таких опасений нет, поскольку танки давно не выпускаются.

Challenger 2 – британский основной боевой танк. Он выпускался компанией BAE Systems с 1994 по 2009 годы. Британские военные успели применить такие танки в Косово и Ираке. Сейчас королевская армия располагает 227 танками Challenger 2. Последние танки такого типа королевская армия Великобритании получила в 2002 году.

Кроме британской армии, около четырех десятков таких танков все еще находятся на вооружении сухопутных войск Омана.

Напомним, что первой о передаче танков Украине заявила Франция: в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским глава французского государства Эммануэль Макрон пообещал киевскому режиму тяжелые бронемашины AMX-10 RC, которые также классифицируются как легкие колесные танки. Однако ряд украинских экспертов вскоре посетовали, что в действительности AMX-10 RC танками назвать сложно, поэтому пока Украина остается без западных танков.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Photo: Cpl Paul (Jabba) Jarvis
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19 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 17:16
    +1
    Пусть передают … и к нему в придачу всю сложную систему поддержания его в боеспособном состоянии … Один хрен Британия не в состоянии его использовать сама нигде …
    Ничего и это утилизируем
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:18
      +4
      Думаю хорошего в этом мало. Раз начались подобные вбросы, танки пойдут лавинообразным потоком.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:17
    -1
    Только все продинамили и утихли с леопардами и абрамсами как эти островитяне проснулись. Ну куда лезут со своим гробами-то! Худший наверно, ОБТ во всем НАТО, но туда же-чисто чтоб повестку поддержать! 62 тонны в чернозем бухнуть это просто выкинуть...
    1. agoran
      agoran Сегодня, 17:23
      +5
      Вообще-то 75 т.
      В Ираке, кстати, себя не плохо показали, но там пустыня.
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 17:42
      +2
      75 тонн, Карл!!!
      Семьдесят пять! Это по украинскому то чернозему.
      Да с необученным экипажем после двухнедельных курсов.
      Давайте, неумные, мосты строенные под советские танки на 50 тонн ждут вас!
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:19
    +4
    Как усугубить снарядный "армагедон" ВСУ...? Да просто...
    ...передать Украине 10 танков Challenger 2...

    Второй из "Бросающих вызов" оснащен уникальной пушкой L30 , а это 120 мм нарезная танковая пушка, которая больше ни в одном танке НАТО не стоит...
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:20
    +2
    Раз предполагают, значит уже решили. Наша задача думать дальше, как их уничтожать.
    Задача, руководства страны, идти на поклон к ученым и рабочим страны и уговорить их работать с полной отдачей на оборонку.
    А не так, как некоторые депутаты, отдыхающие за "бугром", в период обстрелов их городов и гибели граждан.
    1. Sith
      Sith Сегодня, 17:34
      -2
      В танк вроде главное попасть ... вероятность встречи танка с танком ... не такая большая ...
      С вертолётом тоже
      Артой могут повредить или ланцетом... и задолбаются чинить
      А танка с ПТУРом ... куда выше ...
      Во все остальные танки как то попадали ... эти не будут исключением
  5. spirit
    spirit Сегодня, 17:33
    -2
    У них же було 800 Чифтенов он же вождь до 90-х годов, танк старый но 120 мм l11 вполне себе.Они их что распилили?Куда они их дели?)Или они остались с голой опой в виде Challenger 2 коих в рабочем состоянии меньше 200 шт!нам же лучше их недальновидность. Вожди могли бы серьезно усилить ВСУ hi
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 17:40
      0
      Цитата: spirit
      У них же було 800 Чифтенов он же вождь до 90-х годов,

      Да их до ума довести наверняка непросто, если он ещё остались.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 17:36
    0
    Если какие то современные танки и передадут, то наверняка вперёд их посылать не будут, а будут использовать издалека, типа хорошо бронированной САУ. И это будет требование передавшей стороны, кому нужна антиреклама. Турки уже потеряли десяток Леопардов пару лет назад, воюя с партизанами.
  7. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 17:39
    +1
    Ну да курица по зернышку... Если каждый из них будет поставлять то там 10 то тут 10 это не дело, точнее нехорошее дело
  8. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:41
    0
    Ещё полгода, и они танки вместе с подразделениями своими будут передавать.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:49
    -2
    да все они уже полноценные участники конфликта ! РФ может по ним ядерный удар нанести !
  10. Касатик
    Касатик Сегодня, 17:52
    0
    Цитата: agoran
    Вообще-то 75 т.
    В Ираке, кстати, себя не плохо показали, но там пустыня.

    Вы там были? Я был. "Чарли", как его называют сами бриты, оказался абсолютно бесполезным. Где он себя показал, мне неведомо. "Абрамсы", кстати, тоже вставали после 200 км марша по пустыне. Забивались фильтры. и все. А вот Т-72М1, которые более 15 лет не имели ни ЗИП, ни ТО, до сих пор в строю. 9-я бронетанковая дивизия СВ Ирака..
    1. agoran
      agoran Сегодня, 17:59
      0
      Нет не был, могу только сверху посмотреть.
      Зафиксирован случай, когда в ходе боёв один из челленджеров получил 15 попаданий из противотанковых гранатомётов без пробития брони. При штурме Басры зафиксировано около 70 попаданий из РПГ по танкам «Челленджер» без пробития брони.
      26 марта 2003 года челленджеры приняли участие в танковом бою, когда колонна иракских танков попыталась атаковать британские позиции. В ходе боя было уничтожено 15 иракских Т-55, британцы потерь не понесли.
      Проходимость танка оказалась замечательной. Проблемы, которые обнаружились на прошедших за 18 месяцев до войны пустынных учениях «Саиф Сариа 2», были решены с помощью создания запасов фильтров против пыли, для учащения их замены в танках.
      Как-то так.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:52
    +1
    Великобритания допустила возможность передачи танков Challenger 2 Украине
    . Бодливая коза... плешивая, конечно, но гуано выдаёт много.
  12. Касатик
    Касатик Сегодня, 17:59
    0
    Цитата: Южноукраинец
    Цитата: spirit
    У них же було 800 Чифтенов он же вождь до 90-х годов,

    Да их до ума довести наверняка непросто, если он ещё остались.

    Танковый оперенный подкалиберный 125 мм пробивает лобовую "Чифтена" без вопросов на дальности до 2000 м. РПГ-7 сносит башню М1А2 при выстреле с дистанции менее 200 м. В сети масса фото. американцы говорят, что потеряли в Ираке менее 10 танков. Я сам видел более 100 на трех пунктах сбора техники. Тем, кто не верит, советую поискать на ютубе есть видео.
  13. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 18:02
    0
    До передаются, потом будет весь мир втянут в этот конфликт и всё закончинчится