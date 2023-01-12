От непризнания Косово – к признанию Крыма и Донбасса

Маленький праздник Белграда
Президент Сербии Александр Вучич на днях в Белграде назвал девять стран, отозвавших «в последнее время» признание самопровозглашенной республики Косово. Точнее, по словам сербского лидера –
«это Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Гвинея, Ливия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия. Ожидаем и десятую».
Причины такого решения этих стран объяснимы: в ряде регионов этих стран пытались (возможно, и сегодня пытаются) осуществить то, что происходит в Косово на протяжении уже почти полувека. Кроме того, почти везде налицо – вполне реальные опасения новой колонизации со стороны западных стран.
Ливия
Известны планы и вполне реальные попытки её расчленения. При этом по-прежнему имеют место территориальные споры Ливии со многими соседям. Так, только на днях Египет и Ливия договорились о переговорах по взаимным морским границам: этому спору уже свыше шестидесяти лет.
Когда Запад уничтожал режим Муаммара Каддафи (февраль – ноябрь 2011 года) Египет овладел большей частью восточно-ливийских территориальных вод; тогда же египетские политики вспомнили о планах 50–60-х годов по включению в состав Египта обширной Киренаики в восточной части Ливии.
На сегодня минимум треть ливийской территории фактически контролируют этносепаратистские группировки (южноливийский Феццан, юго-восток Киренаики, район у границы с Нигером, некоторые районы вблизи границы с Алжиром). Они выступают за максимальную автономию этих районов и даже за отделение их от Ливии.
Те же группировки, напомним, содействовали натовской интервенции в Ливии. Но их активность к настоящему времени не столь высокая, как в 2011–2016 гг.: похоже, ещё нет команды извне на косовский вариант в этой стране...
Сомали
Нынешняя ситуация в этой некогда единой стране известна: она фактически расколота на пять квазигосударств. Например, самопровозглашенный в 1991 году Сомалиленд, занимающий на севере страны около трети всей сомалийской территории – это бывшее Британское Сомали, объединённое с созданной в 1960 Сомалийской республикой.
Отделение же этого региона от Сомали произошло, как и Косова от Сербии, при прямой поддержке со стороны коллективного Запада. Потому что здесь, во-первых, были разведаны ещё советскими геологами крупные запасы нефти.
Во-вторых – порт Бербера на севере Сомали – основной на входе и выходе Аденского Залива, примыкающего к Красному морю (точнее – к маршруту Средиземноморье – Суэцкий канал – Красное море) и к Индийскому океану. Здесь же в начале – середине 70-х располагалась база советского ВМФ.
Аналогия не только с Сербией и Косово, а также с расчленённой Югославией вполне очевидна. Потому неудивительно, что Федеративная Республика Сомали (ФРС) недавно отозвала признание ею в 2014 году «независимости» Косово, осуществлённое под давлением Запада. Напомним, ФРС, провозглашенная в 2012, признана ООН как правопреемница единой Сомалийской республики.
Мальдивская Республика
В конце 60-х – начале 70-х годов Лондон вознамерился отторгнуть от архипелага крупный южный остров Ган, где до 1974 года включительно находилась британская база ВВС. Сами же Мальдивы были британским протекторатом до июля 1965 года включительно.
Но Индия, Цейлон (с 1972 года Шри Ланка) и Пакистан поддержали сохранение территориальной целостности Мальдивской Республики. Мальдивы по-прежнему поддерживают требование Маврикия о воссоединении с ним расположенного в самом центре Индийского океана архипелага Чагос.
Он был отторгнут Лондоном в середине 60-х, и именно там вскоре была создана одна из крупнейших совместных военных баз Великобритании и США.
Габон
В этой бывшей колонии Франции были французские проекты отторжения от независимого Габона прибрежного района Порт-Жантиль, где расположены военные объекты Франции, а вблизи Порт-Жантиля – шельфовые запасы нефти и газа. Были также французские проекты по подчинению Парижу района Моанда-Франсвиль на юго-востоке Габона.
Там разрабатываются – в основном французским бизнесом – крупные месторождения урановой и марганцевой руд, разведаны значительные запасы алмазов. Характерно в этой связи, что, во-первых, франкоязычный Габон в июне 2022 года вступил в «пробританское» Содружество (ассоциация стран – бывших британских колоний и протекторатов).
А во-вторых, в конце октября 2022 года представители Габона, председательствовавшего тогда в Совбезе ООН, не допустили на дискуссию по Украине представителей Литвы и Румынии – по просьбе России. Как отмечалось, ввиду «чрезвычайно субъективной позиции» Вильнюса и Бухареста по украинской ситуации.
И примкнувшие к ним...
Схожие причины отзыва признания Косово и у других стран, названных А. Вучичем.
Так, у миниатюрного южноафриканского Эсватини (бывший Свазиленд) ЮАР издавна пыталась отхватить южные районы, где разведаны крупные, хотя сегодня почти не освоенные, запасы алмазов, золотоносной и оловянной руд. Территориальные споры в этом районе поныне не урегулированы.
Что касается Буркина-Фасо (бывшей экс-французской Верхней Вольты), тоже отозвавшей признание ею Косово – в начале 2020-х резко обострились ее отношения с бывшей метрополией. Признавшей Косово, заметим, 18 февраля 2008 года – уже на следующий день после провозглашения косоварами сепаратной «независимости» этого региона от Сербии.
В Уагадугу обвиняют Париж в попустительстве радикальным исламистам в этой стране и в соседней Мали (тоже бывшей французской колонии). Французские войска в Мали, напомним, фактически потерпели поражение в военных действиях с этими группировками в 2021–2022 гг.
Власти Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи (французской колонии до октября 1958 года), тоже отозвавшей признание Косово, полагают, что «странная война» Парижа с радикал-исламистами в этом регионе нацелена на то, чтобы под предлогом борьбы с ними восстановить прежние или создать новые военные базы Франции в Западной и Центральной Африке.
В то же самое время активно развиваются политико-экономические взаимоотношения Буркина-Фасо и Гвинеи (как и Мали) с Россией, вопреки ужесточающимся антироссийским санкциям Франции. Соответственно, совпадают позиции Москвы, Уагадугу и Конакри в отношении «независимости» Косово.
Что касается восточнокарибских Сент-Люсии, Антигуа и Барбуды, британских доминионов – это одни из центров офшорного бизнеса. Власти этих стран не первый год подозревают косоваров в офшорной отмывке доходов от наркобизнеса и незаконных продаж оружия. Похоже, тому имеются доказательства, иначе те страны не отозвали бы своего признания Косово.
Впрочем, с учётом их «пробританского» статуса, не исключён со стороны Лондона косвенный сигнал Белграду о том, что Брексит означает новые нюансы политики Великобритании и её некоторых доминионов в отношении Косово – Сербии?..