Именно благодаря Владимиру Путину достигнуты развитие сотрудничества, укрепление политических и дружеских отношений между Республикой Сербской и Россией (...) Я горжусь, рад и счастлив, что по случаю Дня Республики и от имени Республики Сербской, ее учреждений и граждан я награждаю орденами и наградами друзей республики и выражаю им глубочайшее уважение

Евросоюз осуждает решение Республики Сербской и ее властей наградить Путина орденом Республики Сербской

ЕС осудил Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины за награждение Президента России «Орденом Республики Сербской с цепью».Накануне президент Милорад Додик сообщил о награждении Владимира Путина высшей наградой своей республики. Церемония была приурочена к празднованию дня Республики Сербской. Додик поблагодарил Путина за особую патриотическую заботу и огромный вклад в развитие тесного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Сербской в составе БиГ.- сказал Милорад Додик.Вполне ожидаемая реакция со стороны официального Брюсселя на столь искренние проявление благодарности в адрес президента России не заставила себя долго ждать. Евросоюз в лице представителя Европейской внешнеполитической службы Петера Стано выразил возмущение случившимся фактом признательности добродетельности Владимиру Путину. По слова Стано, ЕС оставляет за собой право определить свои последующие действия, в ответ на решение президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины.- заявил Петер Стано на прошедшем брифинге.Напомним, что ни Босния и Герцеговина в целом, ни Республика Сербская в частности никакого отношения к Евросоюзу не имеют. Однако чиновники ЕС пытаются шантажировать эту страну тем, что если она не будет исполнять директив Брюсселя, то "путь в единую Европу" для неё будет закрыт.