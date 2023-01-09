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Награждение президента РФ высшей наградой Республики Сербской возмутило ЕС

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Награждение президента РФ высшей наградой Республики Сербской возмутило ЕС

ЕС осудил Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины за награждение Президента России «Орденом Республики Сербской с цепью».


Накануне президент Милорад Додик сообщил о награждении Владимира Путина высшей наградой своей республики. Церемония была приурочена к празднованию дня Республики Сербской. Додик поблагодарил Путина за особую патриотическую заботу и огромный вклад в развитие тесного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Сербской в составе БиГ.

Именно благодаря Владимиру Путину достигнуты развитие сотрудничества, укрепление политических и дружеских отношений между Республикой Сербской и Россией (...) Я горжусь, рад и счастлив, что по случаю Дня Республики и от имени Республики Сербской, ее учреждений и граждан я награждаю орденами и наградами друзей республики и выражаю им глубочайшее уважение

- сказал Милорад Додик.

Вполне ожидаемая реакция со стороны официального Брюсселя на столь искренние проявление благодарности в адрес президента России не заставила себя долго ждать. Евросоюз в лице представителя Европейской внешнеполитической службы Петера Стано выразил возмущение случившимся фактом признательности добродетельности Владимиру Путину. По слова Стано, ЕС оставляет за собой право определить свои последующие действия, в ответ на решение президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Евросоюз осуждает решение Республики Сербской и ее властей наградить Путина орденом Республики Сербской

- заявил Петер Стано на прошедшем брифинге.

Напомним, что ни Босния и Герцеговина в целом, ни Республика Сербская в частности никакого отношения к Евросоюзу не имеют. Однако чиновники ЕС пытаются шантажировать эту страну тем, что если она не будет исполнять директив Брюсселя, то "путь в единую Европу" для неё будет закрыт.
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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12 комментариев
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  1. denis88
    denis88 Сегодня, 18:22
    +8
    Осуждение и возмущение еврорабов наглосаксов никого не интересуют
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:56
      +5
      Нефиг проамерикански-карманным еврочиновникам ЕС превышать свои полномочия и сувать свой нос в дела иностранного государства, даже не входящего в состав Европейского союза!

    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:04
      +1
      НАТО тоже не имеет никакого права осуждать СВО так как именно они продвинулись на восток и далее хотели. Всякие бармалеи имеют право на защиту, а России ни ни
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:23
    0
    О чиновники евросюза не иначе как выразят глубокую озабоченность и проведут красные линии))
    1. Комментарий был удален.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 18:54
        +2
        Цитата: Татьяна
        Нефиг проамерикански-карманным еврочиновникам ЕС превышать свои полномочия и сувать свой нос дела иностранных государств, ....!

        Это, Татьяна, такие запугивания и шантаж у них. Угрозы.
  3. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 18:36
    +2
    Интересно, зелебобус выразит что? Или недобалтики с Польшей? Они обычно протестовать fool любят
    Вот обзавидовались гейропейцы
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:39
    +1
    Осудить, заклеймить, не пущать, придавить санкциями, всё, что не по нраву...
    Уже привычное поведение брюссельских и большинства западно-европейских политиков и чиновников.
    Кажется, есть такой термин, как modus operandi.
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:39
    +3
    "-- Скажите, пожалуйста,-- заметил про себя Швейк, с
    интересом следя за событиями дня.-- Султан наградил императора
    Вильгельма большой военной медалью, а у меня до сих пор даже
    малой серебряной медали нет!" (с)
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:44
    +2
    Планида западных политиков получать ордена и медальки из рук "кровавого клоуна" еврея ,"который не может быть фашистом".Куда они потом его кровавые награды засовывать будут?"Офицерам молчать!" lol
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:07
    +2
    Кажись всем надоело исполнять роль "вы царевна всех милей". Не только народ запада, но и их политики понимают куда ветер дует. С почином Вас Владимир Владимирович. Начинаем лавры собирать. Глядишь и трибалты на поклон потянутся.
    Но вообще приятно. Как будто меня наградили
  8. Grigory B
    Grigory B Сегодня, 19:51
    0
    [quoteпуть в единую Европу" для неё будет закрыт.][/quote]Кому нужна эта Гейропа-американская подстилка.
  9. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 19:55
    +1
    On se fout complètement de l'avis des larbins europeens des u.s.! La distinction décernée zu predident Poutine est largement méritée et tous les citoyens lucides des pays de l'europe l'approuvent sans réserve.